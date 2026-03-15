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19:20 - Massongy : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la commune de Massongy, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections municipales ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 21,32% des résidents sont des enfants, et 27,52% de 60 ans et plus. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (85,40%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 753 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 16,77% et d'une population étrangère de 12,64% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (41,59%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Massongy, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Quel poids pour le RN à Massongy lors des dernières élections ? Le Rassemblement national était absent pour la dernière municipale à Massongy il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 23,81% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 38,58% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 17,80% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Massongy comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 31,42% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 33,06% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il finira avec 38,30% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 47,08 % de participation Pour ces élections municipales, la mobilisation des votants à Massongy sera primordiale dans l'issue du scrutin. Lors des municipales de 2020, la participation s'était fixée à 47,08 % au premier round, un score dans la norme, représentant 516 votants alors que l'épidémie de coronavirus bousculait la compétition. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été mesuré à 74,87 %. Bien entendu, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et celles de 2024 reste riche d'enseignements. Le taux de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 40,07 % au premier tour en 2022 à 65,25 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes se situait à 49,28 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Zoomer sur cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Massongy comme une localité en déficit de participation.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Massongy Le panorama politique de Massongy a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un secteur difficile à classer. Le scrutin des Européennes 2024 à Massongy avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (31,42%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 15,80% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Massongy avaient ensuite propulsé aux avants-postes Anne-Cécile Violland (Ensemble !) avec 33,33% au premier tour, devant Quentin Taïeb (Union de l'extrême droite) avec 33,06%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Anne-Cécile Violland culminant à 61,70% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Pour les élections 2026, Massongy reste un territoire bien ancré à le centre-droit En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Massongy était marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 32,02% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,81%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en livrant 61,42% pour Emmanuel Macron, contre 38,58% pour de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Massongy plébiscitaient Anne-Cécile Violland (Ensemble !) avec 30,99% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,59% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - Ce qu'il faut savoir sur la fiscalité à Massongy À Massongy, en matière d'impôts locaux, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 728 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 792 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint pourtant désormais 25,62 % en 2024 (contre environ 13,59 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 52 100 euros de recettes en 2024, contre 391 980 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,43 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Massongy Les résultats des dernières élections municipales à Massongy ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Lors de la première manche électorale, Sandrine Grillet-Deturche a raflé la première place en obtenant 62,20% des soutiens. Juste derrière, Jean-Claude Constantin a obtenu 189 bulletins valides (37,80%). Cette victoire sans appel de Sandrine Grillet-Deturche a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Massongy, cette dynamique offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire sans appel place l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.