Résultat municipale 2026 à Massongy (74140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Massongy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Massongy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Massongy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine GRILLET-DETURCHE
Sandrine GRILLET-DETURCHE (15 élus) MASSONGY, NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR 		382 55,36%
  • Sandrine GRILLET-DETURCHE
  • Lionel DUJOUX
  • Julie NOUGARET
  • Frédéric CANOVAS
  • Anne LANDEMAINE
  • Joël DEMIERRE
  • Alexa LEBLANC
  • Denis GIBON
  • Fernande CATTET
  • Patrice GRISONI
  • Fanny MARULLAZ
  • Vincent BEL
  • Victoria MARGUET
  • Adrien DETURCHE
  • Valérie THABUIS
Ana-Maria MARTIN
Ana-Maria MARTIN (4 élus) MASSONGY A VENIR 		308 44,64%
  • Ana-Maria MARTIN
  • Thierry ROULLARD
  • Coralie Lydie BORDIER
  • Philippe BRON
Participation au scrutin Massongy
Taux de participation 56,23%
Taux d'abstention 43,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 713

Source : ministère de l’Intérieur

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