Résultat de l'élection municipale 2026 à Massy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Massy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Massy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Massy.
L'actu des élections municipales 2026 à Massy
13:10 - Le résultat des dernières élections municipales à Massy
Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Massy se sont révélés particulièrement parlants sur le paysage politique local. À l'occasion de la première consultation électorale, Nicolas Samsoen (Union des Démocrates et Indépendants) a devancé tous ses rivaux en recueillant 6 023 bulletins (58,55%). Deuxième, Hella Kribi-Romdhane (Union de la gauche) a obtenu 27,04% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Massy, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour remettre en cause cette suprématie ce dimanche, les opposants devront déplacer des montagnes, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les municipales à Massy, c'est aujourd'hui
Pour voter, les citoyens de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 28 bureaux de vote de Massy. Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. En comparaison, le premier tour des précédentes municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise du coronavirus, suscitant de nombreuses controverses. Ci-dessous, vous pouvez voir la liste des prétendants à Massy. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Massy
|Tête de listeListe
|
Guilhem Zwart
Liste de La France insoumise
Massy insoumise
|
|
Aly Djany
Liste divers gauche
Massy verte et citoyenne
|
|
Charles Culioli
Liste du Parti socialiste
Changer d'air !
|
|
Bastien Vayssière
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Nicolas Samsoen
Liste d'union au centre
Massy pour vous
|
|
Hella Kribi-Romdhane
Liste d'union à gauche
Pour que Massy respire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Samsoen (37 élus) Massy pour vous
|6 023
|58,55%
|
|Hella Kribi-Romdhane (6 élus) Nous sommes massy
|2 782
|27,04%
|
|Dawari Horsfall (2 élus) Massy verte et citoyenne
|1 222
|11,88%
|
|Bastien Vayssière Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|259
|2,51%
|Participation au scrutin
|Massy
|Taux de participation
|36,97%
|Taux d'abstention
|63,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 557
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Delahaye (37 élus) Rassembles pour massy
|9 827
|67,05%
|
|Hella Kribi-Romdhane (5 élus) Nouveau souffle pour massy
|3 745
|25,55%
|
|Josiane Laurent-Prevost (1 élu) Massy, place au peuple
|1 083
|7,38%
|
|Participation au scrutin
|Massy
|Taux de participation
|55,66%
|Taux d'abstention
|44,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,46%
|Nombre de votants
|15 339
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