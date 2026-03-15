Résultat de l'élection municipale 2026 à Massy : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Massy

Tête de listeListe
Guilhem Zwart
Guilhem Zwart Liste de La France insoumise
Massy insoumise
  • Guilhem Zwart
  • Isabelle d'Artagnan
  • Simon Millet
  • Pauline Mauny Simmonet
  • Youba Dianka
  • Françoise Rousseau
  • Victor Dubois
  • Anne Bertotto
  • Stephane El Sayed
  • Cassandre Besozzi
  • Julien Vandeportal
  • Yasmine Moudres
  • Ibrahima Sarr
  • Martine Lorcy
  • Adrien Ferrari-Lautres
  • Martine Lelong
  • Alexandre Bergerault
  • Habiba Benghemam
  • Gaetan Degonhier
  • Isabelle Farès
  • Daniel Rousseau
  • Andrea Santoliva
  • Yves Teuma
  • Amel Abichou
  • Mathieu Renouf
  • Manon Moussu
  • Younes El Hamrani
  • Lila Assas
  • Michel Colas
  • Amani Fares
  • Jerome Fouletier
  • Cécilia Rado
  • Jean-Marie Lejeune
  • Carolina Cameira
  • Jose Polo Devoto
  • Nicole Batifoulier
  • Samy Dray
  • Tenin Traore
  • Robin Mahéo
  • Ambre Ghisalberti
  • Simon Leconte
  • Nadira Mirza
  • Dara Ly
  • Catherine Olive
  • Wahib Mahana
Aly Djany
Aly Djany Liste divers gauche
Massy verte et citoyenne
  • Aly Djany
  • Tagaty Marega
  • Mohamed Zaïed
  • Dounia Fatna Houaoui
  • Yann Zourisseau
  • Sheily Sarr-Silva
  • Tagnon Amou
  • Mahamoudabanou Meeran
  • Imran Rahamath
  • Margaux L'Erario
  • Mamadou Sacko
  • Fatima Housseynou
  • Ibrahima Diawara
  • Akila Riri
  • Igor Desurmont
  • Solange Pichonneau
  • Olivier Sarr-Silva
  • Nour Ben Nasr
  • Mustapha Aabou
  • Bélinda Mikart
  • Faouzi Thabet
  • Nath-Lan Vuong
  • Amara Siby
  • Isabelle Da Silva
  • Wilfred Dietsche
  • Flora Augustin
  • Fodie Marega
  • Habibata Magassa
  • Ibrahima Sylla
  • Andréa Afonsinho
  • Alamsha Kalesha
  • Audrey Gaucher Cazalis
  • Mounir Merghem
  • Fatoumata Siby
  • Mouadhe Zerrouki
  • Gata Kebe
  • Artur Franco Moutinho
  • Stéphanie Larue
  • Dawari Horsfall
  • Adèle Messy
  • Maxime Ousmane
  • Kenza Chérine Ben-Amar
  • Tony Ferreira Da Silva
  • Johanna Cassé
  • Mohanned Debili
  • Hanane Chebli
  • Jonathan Loredon
Charles Culioli
Charles Culioli Liste du Parti socialiste
Changer d'air !
  • Charles Culioli
  • Nadia Vadot
  • Moussa N'Diaye
  • Christina Porlon
  • Olivier Cureau
  • Sohomti Moudalbaye
  • Quentin Guilmois
  • Margaux Leboucq-Ducroc
  • Frederic Faravel
  • Sophie Bataille
  • Belkacem Kaid
  • Marie-Lise Coitoux
  • Benoît Lachèze
  • Rita Mbokoko
  • Bruno Antoine
  • Alina Payet
  • Félicien Ndombele
  • Simone Thiero
  • Sofian Bouziane
  • Léa Souffez
  • Christian Brossard
  • Sabrina Clemoux
  • Jerome Guedj
  • Cécile Sartori
  • Vincent Lemaire
  • Catherine Poilbout
  • Yves Pharipou
  • Catherine Porteilla
  • Daniel Escalle
  • Tina Giraud
  • Thiên-Hiêp Lê
  • Marie-Brigitte Pasquier
  • Pierre Bescond
  • Liliane Barbara
  • William Engelvin
  • Yamina Merghem
  • Rino Biancherin
  • Elena-Ionela Placinta-Teisanu
  • Jean-Marc Giraud
  • Mathilde Beghin
  • Bandiougou Sow
  • Nadine Fagueret
  • Médine Aliouat
  • Marie-Christelle Berri
  • Patrick Medenou
  • Annick Matus
  • Jean-Claude Gagniou
Bastien Vayssière
Bastien Vayssière Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Bastien Vayssière
  • Rosario Falcon
  • Elvis Thoyer
  • Fatiha Saïdani
  • Nicolas Janco
  • Marie Bernard
  • Olivier Cals
  • Pélagie Mahan
  • Jean-Claude Griffoul
  • Moinecha Ali
  • René-Marie Brillon
  • Rosange Tabar
  • Zounabe Mounkoro
  • Danièle Querré
  • Sabi Oniankitan
  • Mayssa Bendib
  • Hasan Cetin
  • Maude Clermont
  • Johann Ficadière
  • Réjane Brillon
  • Jean-Yves Royer
  • Aminata Sall
  • Pascal Delagneau-Douçot
  • Christelle Grandjean
  • Mnana Zaidi
  • Sarah El Ouati
  • Cédric Juste
  • Winna Robert
  • Alexandre Peretti
  • Sarah Videix
  • Barthelemy Goh
  • Sarah Botale
  • Yoan Coat
  • Kathleen Softly
  • Lassana Diarra
  • Irène Doumbe
  • Yassine Yssaad
  • Vanessa Marques
  • Bruno Spata
  • Djana Noslen
  • Jimmy Mandouki
  • Fatimata Soma
  • Kenny Manirakiza
  • Michelle Chakrabarti
  • Alain Renouard
Nicolas Samsoen
Nicolas Samsoen Liste d'union au centre
Massy pour vous
  • Nicolas Samsoen
  • Elisabeth Phlippoteau
  • Pierre Ollier
  • Hawa Niang
  • Tama Samaké
  • Beatriz Beloqui
  • Vincent Delahaye
  • Hélène Bach
  • Benjamin Allouche
  • Bouchra Laoues
  • Hakim Soltani
  • Laïla Talha
  • Olivier Roverc'h
  • Amélie Dumand
  • Mustapha Marrouchi
  • Cécile Manoha
  • Régis Roy-Chevalier
  • Anne Brodu
  • Ismaël Aboudaoud
  • Françoise Boutron
  • Mohammed Mohammedi
  • Celine Brouzeng-Lacoustille
  • Julien Compan
  • Amandine Lhermelin
  • Benjamin Le Guenic
  • Kangou Macalou
  • Babacar Sall
  • Amandine Crémault
  • Chérif Niang
  • Nathalie Tournette
  • Florian Tellot
  • Marie Guelennoc
  • Dominique Leduc
  • Ashwiny Gunaratnam
  • Philippe Mouraille
  • Nathalie Derache
  • Didier Busso
  • Catherine Daoudi
  • Samir Ben Khemis
  • Sandrine Wagnies
  • Christophe Louis Dit Sully
  • Sanaa Khaoua
  • Franck Auger
  • Marie-Claude N'Goran
  • Benoît Tremeau
  • Coralie Paris
  • Patrice Rain
Hella Kribi-Romdhane
Hella Kribi-Romdhane Liste d'union à gauche
Pour que Massy respire
  • Hella Kribi-Romdhane
  • Alexandre Gilles
  • Sylvie Darracq
  • Ali Soumahoro
  • Stéphanie Carado
  • Antonin Hérault
  • Samia Taïbi
  • Roger Del Negro
  • Amira Zaïed
  • Julien Foucart
  • Ninette Jannaire
  • Lucas Morin Cardona
  • Cécile Cohen
  • Matthieu Remblière
  • Aline Gauthier
  • Hugo Sincé
  • Karine Bourgeois
  • Mohamed-Amir Saïdani
  • Hifene El Maimouni
  • Thierry Doulaud
  • Françoise Bartos
  • Ilyas Vitali
  • Valérie Da Fonseca
  • Aubin Mendes
  • Celia Djelel
  • Assane Faye
  • Fatoumata Diallo
  • Ayoub Nachite
  • Asvini Chandreswaran
  • Jean-Yves Chatelier
  • Cécile Quantin
  • Guillermo Durand
  • Aminata Doumbia
  • Mohammed Kadri
  • Alice Guénard
  • Pierre Degrois
  • Ésslem Triki
  • Sylvère Cala
  • Leïla Montigny
  • Antoine Gonti
  • Françoise Eon
  • Alain Fouché
  • Anne Guenault
  • Sebastien Saldes
  • Emmanuelle de Magalhaes
  • Jean Harari
  • Inayatte Ben Slimane

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Samsoen
Nicolas Samsoen (37 élus) Massy pour vous 		6 023 58,55%
  • Nicolas Samsoen
  • Elisabeth Phlippoteau
  • Pierre Ollier
  • Bouchra Laoues
  • Tama Samaké
  • Beatriz Beloqui
  • Olivier Roverc'h
  • Véronique Zeller
  • Vincent Delahaye
  • Hawa Niang
  • Mustapha Marrouchi
  • Caroline Cailleau
  • Benjamin Allouche
  • Martine Victorien
  • Franck Rougeau
  • Michèle Fréret
  • Hakim Soltani
  • Hélène Bach
  • Lionel Brière
  • Anne Brodu
  • Daniel Le Saulnier
  • Ngoc Cuc Dailloux
  • Ismaël Aboudaoud
  • Amélie Dumand
  • Mohammed Mohammedi
  • Tasnim Ouchène
  • Yann Delalande
  • Cécile Manoha
  • Arnaud Angloma
  • Kangou Macalou
  • Jean-Yves Guibert
  • Élodie Rémond
  • Julien Compan
  • Yamina Aouida
  • Chérif Niang
  • Jamila Mazlout
  • Jean-Marc Bénard
Hella Kribi-Romdhane
Hella Kribi-Romdhane (6 élus) Nous sommes massy 		2 782 27,04%
  • Hella Kribi-Romdhane
  • Roger Del Negro
  • Joanie Cayouette
  • Alexandre Gilles
  • Cécile Cohen
  • Jonathan Laban-Bounayre
Dawari Horsfall
Dawari Horsfall (2 élus) Massy verte et citoyenne 		1 222 11,88%
  • Dawari Horsfall
  • Cristina Porlon
Bastien Vayssière
Bastien Vayssière Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 		259 2,51%
Participation au scrutin Massy
Taux de participation 36,97%
Taux d'abstention 63,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 557

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Delahaye
Vincent Delahaye (37 élus) Rassembles pour massy 		9 827 67,05%
  • Vincent Delahaye
  • Elisabeth Phlippoteau
  • Nicolas Samsoen
  • Bouchra Laoues
  • Pierre Ollier
  • Anaïs Rodriguez
  • Dawari Horsfall
  • Claudie Deiana
  • Henry Quaghebeur
  • Véronique Zeller
  • Michaël Marciano
  • Magou Drame
  • Bernard Laffargue
  • Michèle Freret
  • Malik Bouziane
  • Sylvianne Richardeau
  • Mustapha Marrouchi
  • Béatriz Beloqui
  • Henri Lecigne
  • Hawa Niang
  • Tama Samake
  • Tania Hammouche
  • Mustapha Aabou
  • Nadine Brioit
  • André Dujardin
  • Martine Victorien
  • Mohamed Ifticene
  • Christine Schmitt
  • François Pierrat
  • Ngoc Cuc Dailloux
  • Daniel Le Saulnier
  • Nabiha Foret
  • Lionel Briere
  • Najima Mazari
  • Bertrand Guillerm
  • Sylviane Delerive
  • Yannick Funke
Hella Kribi-Romdhane
Hella Kribi-Romdhane (5 élus) Nouveau souffle pour massy 		3 745 25,55%
  • Hella Kribi-Romdhane
  • Serge Moronvalle
  • Anne Guenault-Chevalier
  • Rino Biancherin
  • Colette Jan
Josiane Laurent-Prevost
Josiane Laurent-Prevost (1 élu) Massy, place au peuple 		1 083 7,38%
  • Josiane Laurent-Prevost
Participation au scrutin Massy
Taux de participation 55,66%
Taux d'abstention 44,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,46%
Nombre de votants 15 339

Villes voisines de Massy

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