Résultat de l'élection municipale 2026 à Massy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Massy

Le deuxième tour des élections municipales à Massy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Charles Culioli
Charles Culioli Liste du Parti socialiste
Changer d'air !
  • Charles Culioli
  • Nadia Vadot
  • Moussa N'Diaye
  • Christina Porlon
  • Olivier Cureau
  • Sohomti Moudalbaye
  • Quentin Guilmois
  • Margaux Leboucq-Ducroc
  • Frédéric Faravel
  • Sophie Bataille
  • Belkacem Kaid
  • Marie-Lise Coitoux
  • Benoît Lachèze
  • Rita Mbokoko
  • Bruno Antoine
  • Alina Payet
  • Félicien Ndombele
  • Simone Thiero
  • Sofian Bouziane
  • Léa Souffez
  • Christian Brossard
  • Sabrina Clemoux
  • Jérôme Guedj
  • Cécile Sartori
  • Vincent Lemaire
  • Catherine Poilbout
  • Yves Pharipou
  • Catherine Porteilla
  • Daniel Escalle
  • Tina Giraud
  • Thiên-Hiêp Lê
  • Marie-Brigitte Pasquier
  • Pierre Bescond
  • Liliane Barbara
  • William Engelvin
  • Yamina Merghem
  • Rino Biancherin
  • Elena-Ionela Placinta-Teisanu
  • Jean-Marc Giraud
  • Mathilde Beghin
  • Bandiougou Sow
  • Nadine Fagueret
  • Médine Aliouat
  • Marie-Christelle Berri
  • Patrick Medenou
  • Annick Matus
  • Jean-Claude Gagniou
Nicolas Samsoen
Nicolas Samsoen Liste d'union au centre
Massy pour vous
  • Nicolas Samsoen
  • Elisabeth Phlippoteau
  • Pierre Ollier
  • Hawa Niang
  • Tama Samaké
  • Beatriz Beloqui
  • Vincent Delahaye
  • Hélène Bach
  • Benjamin Allouche
  • Bouchra Laoues
  • Hakim Soltani
  • Laïla Talha
  • Olivier Roverc'h
  • Amélie Dumand
  • Mustapha Marrouchi
  • Cécile Manoha
  • Régis Roy-Chevalier
  • Anne Brodu
  • Ismaël Aboudaoud
  • Françoise Boutron
  • Mohammed Mohammedi
  • Celine Brouzeng-Lacoustille
  • Julien Compan
  • Amandine Lhermelin
  • Benjamin Le Guenic
  • Kangou Macalou
  • Babacar Sall
  • Amandine Crémault
  • Chérif Niang
  • Nathalie Tournette
  • Florian Tellot
  • Marie Guelennoc
  • Dominique Leduc
  • Ashwiny Gunaratnam
  • Philippe Mouraille
  • Nathalie Derache
  • Didier Busso
  • Catherine Daoudi
  • Samir Ben Khemis
  • Sandrine Wagnies
  • Christophe Louis Dit Sully
  • Sanaa Khaoua
  • Franck Auger
  • Marie-Claude N'Goran
  • Benoît Tremeau
  • Coralie Paris
  • Patrice Rain
Hella Kribi-Romdhane
Hella Kribi-Romdhane Liste d'union à gauche
Pour que Massy respire
  • Hella Kribi-Romdhane
  • Ali Soumahoro
  • Isabelle d'Artagnan
  • Aly Djany
  • Sylvie Darracq
  • Guilhem Zwart
  • Stéphanie Carado
  • Antonin Hérault
  • Mahamoudabanou Meeran
  • Alexandre Gilles
  • Samia Taïbi
  • Roger Del Negro
  • Amira Zaïed
  • Simon Millet
  • Ninette Jannaire
  • Julien Foucart
  • Sheily Sarr-Silva
  • Lucas Morin Cardona
  • Pauline Mauny Simonnet
  • Matthieu Remblière
  • Cécile Cohen
  • Hugo Sincé
  • Anne Bertotto
  • Mustapha Aabou
  • Karine Bourgeois
  • Mohamed-Amir Saïdani
  • Bélinda Mikart
  • Thierry Doulaud
  • Hifene El Maimouni
  • Mathieu Renouf
  • Françoise Bartos
  • Victor Dubois
  • Françoise Rousseau
  • Tagnon Amou
  • Aline Gauthier
  • Ilyas Vitali
  • Isabelle Da Silva
  • Assane Faye
  • Isabelle Farès
  • Ayoub Nachite
  • Valérie Da Fonseca
  • Mohammed Kadri
  • Cécile Quantin
  • Yves Teuma
  • Asvini Chandreswaran
  • Pierre Degrois
  • Lila Assas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Massy

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas SAMSOEN
Nicolas SAMSOEN (Ballotage) Massy pour vous 		7 529 49,42%
Hella KRIBI-ROMDHANE
Hella KRIBI-ROMDHANE (Ballotage) Pour que Massy respire 		3 085 20,25%
Charles CULIOLI
Charles CULIOLI (Ballotage) Changer d'air ! 		2 357 15,47%
Guilhem ZWART
Guilhem ZWART Massy insoumise 		1 248 8,19%
Aly DJANY
Aly DJANY Massy verte et citoyenne 		851 5,59%
Bastien VAYSSIÈRE
Bastien VAYSSIÈRE Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		165 1,08%
Participation au scrutin Massy
Taux de participation 50,81%
Taux d'abstention 49,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 15 572

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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