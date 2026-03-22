Résultat de l'élection municipale 2026 à Massy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Massy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Massy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Massy.
L'actu des élections municipales 2026 à Massy
11:51 - La municipale a déjà livré un résultat instructif
Pour le premier tour des élections municipales à Massy, c'est Nicolas Samsoen (Union du centre) qui a pris la tête en s'adjugeant 49,42 % des voix. À sa suite, Hella Kribi-Romdhane (Union de la gauche) a obtenu la seconde place avec 20,25 %. Un écart conséquent a été constaté entre les deux candidats. La pole position, déjà obtenue il y a six ans, a été conservée pour Nicolas Samsoen, mais il a concédé cependant 9 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Charles Culioli (Parti socialiste) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Guilhem Zwart, avec la nuance La France insoumise, a rassemblé 8,19 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul. Pour rappel, lors de ce scrutin à Massy, l'élection a vu 50,81 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Massy
Le deuxième tour des élections municipales à Massy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Charles Culioli
Liste du Parti socialiste
Changer d'air !
|
|
Nicolas Samsoen
Liste d'union au centre
Massy pour vous
|
|
Hella Kribi-Romdhane
Liste d'union à gauche
Pour que Massy respire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Massy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas SAMSOEN (Ballotage) Massy pour vous
|7 529
|49,42%
|Hella KRIBI-ROMDHANE (Ballotage) Pour que Massy respire
|3 085
|20,25%
|Charles CULIOLI (Ballotage) Changer d'air !
|2 357
|15,47%
|Guilhem ZWART Massy insoumise
|1 248
|8,19%
|Aly DJANY Massy verte et citoyenne
|851
|5,59%
|Bastien VAYSSIÈRE Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|165
|1,08%
|Participation au scrutin
|Massy
|Taux de participation
|50,81%
|Taux d'abstention
|49,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|15 572
Source : ministère de l’Intérieur
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