Résultat municipale 2026 à Massy (91300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Massy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Massy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Massy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guilhem ZWART
Guilhem ZWART Massy insoumise 		7 529 49,42%
Aly DJANY
Aly DJANY Massy verte et citoyenne 		3 085 20,25%
Nicolas SAMSOEN
Nicolas SAMSOEN Massy pour vous 		2 357 15,47%
Hella KRIBI-ROMDHANE
Hella KRIBI-ROMDHANE Pour que Massy respire 		1 248 8,19%
Bastien VAYSSIÈRE
Bastien VAYSSIÈRE Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		851 5,59%
Charles CULIOLI
Charles CULIOLI Changer d'air ! 		165 1,08%
Participation au scrutin Massy
Taux de participation 50,81%
Taux d'abstention 49,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 15 572

Source : ministère de l’Intérieur

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