En direct

19:21 - Massy aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel impact aura la population de Massy sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 41% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,73%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (40,19%) souligne le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 40,55%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 18,15% et d'une population immigrée de 23,68% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (54,87%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Massy, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Les données clés du vote RN à Massy Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Massy en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 10,26% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 21,94% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 7,92% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Massy comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 13,73% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 14,87% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 18,07% le dimanche suivant.

16:58 - Massy : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Pour rappel, la participation atteignait 36,97 % à Massy lors des municipales de 2020, en deçà de la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid perturbait l'événement. Historiquement, les municipales demeurent pourtant, avec les présidentielles, un rendez-vous où les électeurs se déplacent en nombre. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 75,33 %. Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 demeure riche en enseignements. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une participation de 48,57 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 66,41 % en 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient concentré 50,61 % des électeurs (soit environ 15 042 votants). En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent constituer une ville où la participation peine à décoller au regard des moyennes nationales. Pour ces municipales 2026, cette réalité à Massy sera quoi qu'il en soit primordiale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Qui a dominé les européennes et législatives il y a deux ans à Massy ? Lors des dernières élections européennes, le podium à Massy s'était cristallisé autour de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (25,80%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,61%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,28%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Massy plébiscitaient ensuite Jérôme Guedj (Union de la gauche) avec 35,09% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Jérôme Guedj culminant à 81,93% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Pour les élections 2026, Massy reste un territoire orienté vers la gauche Globalement, le paysage électoral fait de Massy un territoire fortement orienté à gauche. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Massy était en effet marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 38,23% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 28,23%. Le duel final se soldait finalement par un score de 78,06% pour Emmanuel Macron, contre 21,94% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Massy accordaient leurs suffrages à Jérôme Guedj (Nupes) avec 46,66% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jérôme Guedj virant de nouveau en tête avec 60,00% des voix.

12:58 - Et si l'élection à Massy se jouait sur la fiscalité ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Massy, la taxe d'habitation a affiché un taux à 14,36 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 794 220 € la même année, marquant une forte baisse face aux 12,41746 millions d'euros (12 417 460 € très exactement) engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Massy atteint désormais un peu moins de 30,73 % en 2024 (contre 14,36 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Massy a représenté 1 261 € en 2024, alors que ce montant se situait à 953 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Massy Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Massy se sont révélés particulièrement parlants sur le paysage politique local. À l'occasion de la première consultation électorale, Nicolas Samsoen (Union des Démocrates et Indépendants) a devancé tous ses rivaux en recueillant 6 023 bulletins (58,55%). Deuxième, Hella Kribi-Romdhane (Union de la gauche) a obtenu 27,04% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Massy, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour remettre en cause cette suprématie ce dimanche, les opposants devront déplacer des montagnes, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.