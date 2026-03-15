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19:17 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Mathay Quel portrait faire de Mathay, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 2 131 habitants répartis dans 1 016 logements, cette commune présente une densité de 144 habitants/km². Avec 131 entreprises, Mathay se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,80%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 38,64% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 39,88% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1220,87 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. En somme, à Mathay, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Mathay Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Mathay en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 38,06% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 60,84% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 32,37% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste sécurisait 60,66% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 53,33% pour les européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 58,92% pour le mouvement nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 67,32% lors du vote final, synonyme d'élection de Géraldine Grangier.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Mathay au crible En ce jour d'élections municipales 2026 à Mathay, la participation sera très observée. Les archives d'il y a six ans révèlent que 626 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 34,23 % (un score en demi-teinte), en pleine pandémie de Covid-19 à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part rassemblé 76,97 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 57,78 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 71,12 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 48,88 % des inscrits. Si on suit la trajectoire globale, la ville se révèle comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Mathay Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Mathay. Les élections européennes de 2024 à Mathay avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (53,33%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 9,95% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Mathay avaient ensuite favorisé Géraldine Grangier (Rassemblement National) avec 58,92% au premier tour, devant Philippe Gautier (Ensemble !) avec 22,93%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Géraldine Grangier culminant à 67,32% des votes localement.

14:57 - À Mathay, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour le Rassemblement national Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Mathay votaient en priorité pour Marine Le Pen (38,06%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 23,65%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,84% pour Marine Le Pen, contre 39,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Mathay soutenaient en priorité Géraldine Grangier (RN) avec 32,37% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Géraldine Grangier virant de nouveau en tête avec 60,66% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Mathay un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Mathay Si l'on observe la fiscalité de Mathay, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 11,00 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de près de 4 400 euros environ. Une recette bien loin des 279 400 euros enregistrés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son rendement et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Mathay s'est établi à environ 37,08 % en 2024 (contre 19,00 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Mathay a atteint environ 715 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 567 € relevés en 2020.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Mathay ? Dans la cité de Mathay, les configurations politiques locales sont à ce jour encore façonnées par l'issue du dernier scrutin. Sans aucune opposition, la liste menée par Daniel Granjon a logiquement obtenu 583 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Cette élection à candidature unique n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Mathay, cette répartition historique des voix pose les bases. Cette année, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. L'annonce des candidatures fournit d'ores et déjà un début de réponse assez clair.