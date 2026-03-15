Résultat municipale 2026 à Mathay (25700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Mathay. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Mathay, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mathay [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Bertrand BOITEUX
Bertrand BOITEUX MATHAY, L'AVENIR S'ECRIT ENSEMBLE 		407 63,00%
Louis DEROIN
Louis DEROIN Pour MATHAY : La continuité tournée vers l'avenir ! 		239 37,00%
Participation au scrutin Mathay Partiels *
Taux de participation 77,15%
Taux d'abstention 22,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 665

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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