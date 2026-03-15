Résultat de l'élection municipale 2026 à Matoury : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Matoury

Tête de listeListe
Albanie Cippe
Albanie Cippe Liste Divers
Matoury Ensemble
  • Albanie Cippe
  • Teed Gaspard
  • Arlette Antoine Edward
  • Yvens St Fleur
  • Elainne Jean
  • Gaby Nozile
  • Cryslor Olime
  • Olivier Saimbertile
  • Laura Emma Joseph
  • Christophe Elie Daniel Revoux
  • Jocelaine Eliassaint
  • Myrto Thérèse Terosier
  • Carine Dupré
  • Lionel Nicolas Cayol
  • Manouchka Morency
  • Félix Jean-Hugues Hodebar
  • Stéphanie Florence Anatole
  • Juno Fortune
  • Tatiana Natacha Ludiwine Morre
  • Yves Emmanuel Coulanges
  • Consuelo Esméralda Mai
  • Joseph Bendayo
  • Marie-Elise Fleurencois
  • Thierry Maignan
  • Eddine Buissereth
  • Stéphane Wandé
  • Sylviane Marguerite Abreo
  • Kérane Loïc Boudou
  • Jésulas Regis
  • Jean-Michel Edgard Paterne Volmar
  • Rébécca Paul
  • Guy-Claude Dumoulin
  • Sara Deborah Marie-Marthe Soroman
  • Mario Felix
  • Gladys Bienvenu
  • Gamaliel Guito Vibert
  • Eline Jeanne Phillips
  • Michaël Picard
  • Béatrice Marie Blezes
  • Mécène Dumerle Fortuné
  • Regina Lucia Sousa Ep Beneluz
Eline Grand-Emile
Eline Grand-Emile Liste régionaliste
Viv Matoury
  • Eline Grand-Emile
  • Marc Monthieux
  • Corine Dimanche
  • Marc Agesilas
  • Muriam Saintil
  • Hubert Contout
  • Laurence Goupil
  • Jean-Victor Castor
  • Gladys Gousset
  • Jean-Pierrre Neossaint
  • Jeanne Azor
  • Alain Gros-Desormeaux
  • Peguy Emilie Zamor - Boissy
  • Fabrice Pierre-Elien
  • Stéphanie Wyngaarde
  • Yonel Polydore
  • Anne-Laure Girier- Dufournier
  • Karvin Ducheveu
  • Lousiane Victorine
  • Jonathan Laguerre
  • Leaticia Sepho
  • André-Claude Baptiste
  • Yvana Pierre-Louis
  • Nixon Laurent
  • Anaëlle Metzger
  • Yowan Ho-Fong-Choy
  • Vergine Laroche
  • Paul Daniels
  • Arletty Mamoude
  • Christian Bardoux
  • Livia Ho Kon Tiat
  • Edmard Pauillac
  • Marina Serbin
  • Emile Moncy
  • Florence Jeffry
  • Georges-Alain Langlat
  • Ghislaine Agot
  • Grégory Robar
  • Berthela Mélanie John
  • Thierry Hannibal
  • Jesula Rigueur
Francesca Felix
Francesca Felix Liste Divers
Énergie pour Matoury
  • Francesca Felix
  • Lucas Henrion
  • Laurence Saliber
  • Jean-Yves Mirakoff
  • Barbara Douglas
  • Tony Magne
  • Marie-Ange Mordice
  • Serge-Alexandre Rosine
  • Sandrine Sileber
  • John Francis
  • Yvonnette Saint-Jean
  • Willy Henry
  • Aline Couriol
  • Jean-Marc Aimable
  • Annie-Claude Phinéra-Horth
  • Steve Bertrand
  • Catherine Bossou
  • Franck Saimbert
  • Dominique Sainte-Luce
  • Hendry Moreira Suzuki
  • Andgreen Hutchinson
  • Darryl Zobda
  • Chrisla Bruno
  • Marius Florella
  • Nathalie Sabayo
  • Serge Achamana
  • Émilie Joseph
  • Nestor Pascal
  • Linda Grant
  • Fabrice Ross
  • Mylène François
  • Gerald Valace
  • Anaëlle Ferjul
  • Nicolas Lafargue
  • Kelly Triveillot
  • Annou Rayer
  • Elsa Clovis
  • Aliix Joachas
  • Chantal Elizabeth-Flora
  • Eugène Hacouaby
  • Josiane Samuel
Roland Fiacre Leandre
Roland Fiacre Leandre Liste Divers
ENSEMBLE CONSTRUISONS MATOURY AUTREMENT
  • Roland Fiacre Leandre
  • Jessica Lony
  • Erick Blanchard
  • Natacha Hort-Arthur
  • David Gros-Dubois
  • Géraldine Biswana
  • Dominique Eveque
  • Jacqueline Gane
  • Tristan Menard
  • Sabrina Bowers
  • Berthé Golitin
  • Andréa Georges
  • Yann Saïd
  • Véronique Guimi
  • Alvyn Danglades
  • Marie-Paule Ambroise
  • Emmanuel Colombine
  • Michelle-Ange Corandi
  • Jhomny Leveille
  • Alberte Ajax
  • Fabien Clet
  • Sorian Bienvenu
  • Florian Senat
  • Claire Adat
  • Jean-Richard Louis
  • Marjorie Orfevres
  • Jean Alexis
  • Priscilla Achamana
  • Stanley Mede
  • Jessicka Andrianarisoa-Cavarroc
  • Samuel Childeric
  • Rose-Marie Saaki
  • Wilfrid Decrette
  • Christiane Reynold
  • Rinalto Colombine
  • Nathalie Bowers
  • Dorian Leandre
  • Rachelle Bowers
  • Norlan Arthur
  • Julie Tel
  • Denis Deltoy
Serge Smock
Serge Smock Liste divers gauche
Matoury 2026 - AVEC VOUS ENCORE PLUS LOIN
  • Serge Smock
  • Seedna Delar
  • Jean-Philippe Chambrier
  • Rebecca Alvarade
  • Yahya Daoudi
  • Sandrine Jacques
  • Daniel Castor
  • Mylène Denis
  • Stéphane Simonard
  • Marie Antoinette Dupuy
  • David Grousset
  • Natacha Jean-Louis
  • Yari Bernard Contout
  • Malika Adelson
  • Adolphe Thomas Costade
  • Daisy Sorp
  • Kévin Sabayo
  • Rose-Marie Piris Vilhena
  • Franck Viellot
  • Danielle Voltat
  • Didier Silighini
  • Juliette Saint-Cyr
  • Sainet Seance
  • Gishlaine Edmund
  • Franck Loe-A-Fook
  • Katia Yago
  • Jean-Michel Andre
  • Jacinta Elisee
  • Christian Saïd
  • Evelyne Valere
  • Benoît Establet
  • Pierline Saint-Victor
  • Roméo Ridel
  • Rolande Alfred
  • Jean Ayanne
  • Armide Clet
  • Sullyvan Mayen
  • Thaïna Adonai Da Silva
  • Pierre Lambre
  • Guerline Louis
  • Kenneth Koese
Lina Lourel
Lina Lourel Liste Divers
TOUS MATOURIENS, NOTRE AMBITION, VOTRE BIEN-ÊTRE
  • Lina Lourel
  • François Ho Jean Choy
  • Marie-Françoise Dureuil
  • Boris Groschateau
  • Christelle Coeta
  • Jean-Maurice Robo
  • Frédérika Julan
  • Hervé Mathurin
  • Gladys Troudard
  • Gregory Soler
  • Christelle Promeneur
  • Justin Farnabe
  • Jacqueline Viraye Vitulin
  • Marc Hélène Barthelemy
  • Judigaëlle Tefit
  • Godson Thomas
  • Nadine Flambeau
  • Dominique Cimonard
  • Marie Capro-Placide
  • Alain Argiris
  • Patricia Léon Asselas
  • Antoine Roy Pierre
  • Marie Nella Hippolyte Roumillac
  • Axel Alex Lourel
  • Eliska Charles Matthew
  • Thierry Valéry Notal
  • Tricile Axelle Saïd
  • Thierry Antoine Raisin
  • Rose Marie Gateau
  • Christian Didier Fabien Roumillac
  • Armide Florent Tacita
  • Jocelyn Marcien Colombine
  • Salia Manguinan
  • Jocelyn Jacob Ruart
  • Laurence Fortuné Lourel
  • Pierre Achille Flambeau
  • Marie-Claire Beatrix Richefond
  • Yvon Thomas
  • Josiane Manguinan
  • Joël Zacharie Norval
  • Josette Phaitus

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Smock
Serge Smock Pour vous, avec vous 		2 467 47,64%
Jean-Victor Castor
Jean-Victor Castor Oui c'est toujours possible 		1 252 24,17%
Jean-Pierre Théodore Roumillac
Jean-Pierre Théodore Roumillac Ensemble pour une nouvelle dynamique a matoury 		919 17,74%
Roland Leandre
Roland Leandre Pour une equipe d'accompagnement 		378 7,30%
Hubert Contout
Hubert Contout Matoury changeons de cap 		162 3,12%
Participation au scrutin Matoury
Taux de participation 43,35%
Taux d'abstention 56,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 387

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gabriel Serville
Gabriel Serville (27 élus) " respect, liberté, démocratie : oui c'est possible ! " 		2 976 50,38%
  • Gabriel Serville
  • Anne-Michèle Robinson
  • Jean-Victor Castor
  • Sabrina Hight
  • Roland Leandre
  • Yolande Cadet-Marthe
  • Lekel Louis
  • Laurence Goupil
  • Serge Smock
  • Georgina Judick Pied
  • Georges Fabien
  • Chantal Barthelemy
  • Thibault Lechat
  • Corine Dimanche
  • Roger Aron
  • Daisy Sorps
  • Marius Florella
  • Cathia Anatole
  • Didier Silighini
  • Guerline Louis
  • Michel Dubouillé
  • Pierline Saint-Victore
  • Yvens St-Fleur
  • Sandra Pardonipade
  • Christian Roudgé
  • Rose-Marie Piris Vilhena
  • Stanley Saint-Remy Mede
Théodore Dit "jean-Pierre" Roumillac
Théodore Dit "jean-Pierre" Roumillac (8 élus) Unis vers de nouvelles ambitions pour matoury 		2 931 49,61%
  • Théodore Dit "jean-Pierre" Roumillac
  • Sergine Chou-Tiam
  • Etienne Rogier
  • Nélia Polius
  • Bernard Perdrix
  • Marie-Françoise Dureuil
  • Michel Monlouis-Deva
  • Marguerite Janvier
Participation au scrutin Matoury
Taux de participation 58,86%
Taux d'abstention 41,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,35%
Nombre de votants 6 112

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Théodore Dit "jean-Pierre" Roumillac
Théodore Dit "jean-Pierre" Roumillac Unis vers de nouvelles ambitions pour matoury 		2 473 48,71%
Gabriel Serville
Gabriel Serville Du nouveau pour matoury : respect, liberté, démocratie 		1 536 30,26%
Jean-Victor Castor
Jean-Victor Castor Oui c'est possible 		1 067 21,02%
Participation au scrutin Matoury
Taux de participation 51,13%
Taux d'abstention 48,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,39%
Nombre de votants 5 309

Villes voisines de Matoury

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