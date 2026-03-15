Résultat de l'élection municipale 2026 à Matoury : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Matoury [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Matoury sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Matoury.
L'actu des élections municipales 2026 à Matoury
13:09 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Matoury
Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels demeurent, aujourd'hui encore, influencés par le résultat du dernier scrutin municipal à Matoury. Au soir du premier scrutin, Serge Smock (Divers) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 2 467 soutiens (47,64%). Juste derrière, Jean-Victor Castor (Divers gauche) a rassemblé 1 252 votes (24,17%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Matoury, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour les forces d'opposition, renverser une majorité si large représentera ce dimanche une tâche colossale, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les municipales à Matoury ont lieu aujourd'hui
À l’occasion des élections municipales de 2026, les citoyens de Matoury devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Matoury. Les 17 bureaux de vote de l'agglomération de Matoury sont accessibles jusqu'à 18 h pour accueillir les votants. Pour visualiser les résultats à Matoury, rendez vous sur cette page à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Matoury
|Tête de listeListe
|
Albanie Cippe
Liste Divers
Matoury Ensemble
|
|
Eline Grand-Emile
Liste régionaliste
Viv Matoury
|
|
Francesca Felix
Liste Divers
Énergie pour Matoury
|
|
Roland Fiacre Leandre
Liste Divers
ENSEMBLE CONSTRUISONS MATOURY AUTREMENT
|
|
Serge Smock
Liste divers gauche
Matoury 2026 - AVEC VOUS ENCORE PLUS LOIN
|
|
Lina Lourel
Liste Divers
TOUS MATOURIENS, NOTRE AMBITION, VOTRE BIEN-ÊTRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Smock Pour vous, avec vous
|2 467
|47,64%
|Jean-Victor Castor Oui c'est toujours possible
|1 252
|24,17%
|Jean-Pierre Théodore Roumillac Ensemble pour une nouvelle dynamique a matoury
|919
|17,74%
|Roland Leandre Pour une equipe d'accompagnement
|378
|7,30%
|Hubert Contout Matoury changeons de cap
|162
|3,12%
|Participation au scrutin
|Matoury
|Taux de participation
|43,35%
|Taux d'abstention
|56,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 387
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gabriel Serville (27 élus) " respect, liberté, démocratie : oui c'est possible ! "
|2 976
|50,38%
|
|Théodore Dit "jean-Pierre" Roumillac (8 élus) Unis vers de nouvelles ambitions pour matoury
|2 931
|49,61%
|
|Participation au scrutin
|Matoury
|Taux de participation
|58,86%
|Taux d'abstention
|41,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,35%
|Nombre de votants
|6 112
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Théodore Dit "jean-Pierre" Roumillac Unis vers de nouvelles ambitions pour matoury
|2 473
|48,71%
|Gabriel Serville Du nouveau pour matoury : respect, liberté, démocratie
|1 536
|30,26%
|Jean-Victor Castor Oui c'est possible
|1 067
|21,02%
|Participation au scrutin
|Matoury
|Taux de participation
|51,13%
|Taux d'abstention
|48,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,39%
|Nombre de votants
|5 309
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