Résultat de l'élection municipale 2026 à Matoury : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Matoury [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Matoury sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Matoury.
L'actu des élections municipales 2026 à Matoury
11:51 - Les résultats du premier tour de l'élection à Matoury
Pour le premier tour des élections municipales à Matoury, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a mobilisé 46,02 % des électeurs sur place. Pour ce premier tour, c'est Serge Smock (Divers gauche) qui s'est arrogé la première place en rassemblant 45,41 % des bulletins valides. Dans son sillage, Eline Grand-Emile (Régionaliste) a obtenu la seconde place avec 34,68 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une nette domination. Comme il y a six ans, Serge Smock est resté au sommet du classement, mais il a vu son électorat s'éroder de 2 points. Du côté des autres candidats, avec 8,20 %, Francesca Felix n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Plus en retrait, Albanie Cippe a terminé avec 5,64 % des bulletins, insuffisant pour se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Matoury
Le deuxième tour des élections municipales à Matoury a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Eline Grand-Emile
Liste régionaliste
Viv Matoury
|
|
Serge Smock
Liste divers gauche
Matoury 2026 - AVEC VOUS ENCORE PLUS LOIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Matoury
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge SMOCK (Ballotage) Matoury 2026 - AVEC VOUS ENCORE PLUS LOIN
|3 029
|45,41%
|Eline GRAND-EMILE (Ballotage) Viv Matoury
|2 313
|34,68%
|Francesca FELIX Énergie pour Matoury
|547
|8,20%
|Albanie CIPPE Matoury Ensemble
|376
|5,64%
|Roland Fiacre LEANDRE ENSEMBLE CONSTRUISONS MATOURY AUTREMENT
|320
|4,80%
|Lina LOUREL TOUS MATOURIENS, NOTRE AMBITION, VOTRE BIEN-ÊTRE
|85
|1,27%
|Participation au scrutin
|Matoury
|Taux de participation
|46,02%
|Taux d'abstention
|53,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,69%
|Nombre de votants
|6 936
Source : ministère de l’Intérieur
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