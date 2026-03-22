Résultat de l'élection municipale 2026 à Matoury : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Matoury

Le deuxième tour des élections municipales à Matoury a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Eline Grand-Emile
Eline Grand-Emile Liste régionaliste
Viv Matoury
  • Eline Grand-Emile
  • Marc Monthieux
  • Corine Dimanche
  • Marc Agesilas
  • Muriam Saintil
  • Hubert Contout
  • Laurence Goupil
  • Jean-Victor Castor
  • Gladys Gousset
  • Jean-Pierrre Neossaint
  • Jeanne Azor
  • Alain Gros-Desormeaux
  • Peguy Emilie Zamor - Boissy
  • Fabrice Pierre-Elien
  • Stéphanie Wyngaarde
  • Yonel Polydore
  • Anne-Laure Girier- Dufournier
  • Karvin Ducheveu
  • Lousiane Victorine
  • Jonathan Laguerre
  • Leaticia Sepho
  • André-Claude Baptiste
  • Yvana Pierre-Louis
  • Nixon Laurent
  • Anaëlle Metzger
  • Yowan Ho-Fong-Choy
  • Vergine Laroche
  • Paul Daniels
  • Arletty Mamoude
  • Christian Bardoux
  • Livia Ho Kon Tiat
  • Edmard Pauillac
  • Marina Serbin
  • Emile Moncy
  • Florence Jeffry
  • Georges-Alain Langlat
  • Ghislaine Agot
  • Grégory Robar
  • Berthela Mélanie John
  • Thierry Hannibal
  • Jesula Rigueur
Serge Smock
Serge Smock Liste divers gauche
Matoury 2026 - AVEC VOUS ENCORE PLUS LOIN
  • Serge Smock
  • Seedna Delar
  • Jean-Philippe Chambrier
  • Rebecca Alvarade
  • Yahya Daoudi
  • Sandrine Jacques
  • Daniel Castor
  • Mylène Denis
  • Stéphane Simonard
  • Marie Antoinette Dupuy
  • David Grousset
  • Natacha Jean-Louis
  • Yari Bernard Contout
  • Malika Adelson
  • Adolphe Thomas Costade
  • Daisy Sorp
  • Kévin Sabayo
  • Rose-Marie Piris Vilhena
  • Franck Viellot
  • Danielle Voltat
  • Didier Silighini
  • Juliette Saint-Cyr
  • Sainet Seance
  • Gishlaine Edmund
  • Franck Loe-A-Fook
  • Katia Yago
  • Jean-Michel Andre
  • Jacinta Elisee
  • Christian Saïd
  • Evelyne Valere
  • Benoît Establet
  • Pierline Saint-Victor
  • Roméo Ridel
  • Rolande Alfred
  • Jean Ayanne
  • Armide Clet
  • Sullyvan Mayen
  • Thaïna Adonai Da Silva
  • Pierre Lambre
  • Guerline Louis
  • Kenneth Koese

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Matoury

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge SMOCK
Serge SMOCK (Ballotage) Matoury 2026 - AVEC VOUS ENCORE PLUS LOIN 		3 029 45,41%
Eline GRAND-EMILE
Eline GRAND-EMILE (Ballotage) Viv Matoury 		2 313 34,68%
Francesca FELIX
Francesca FELIX Énergie pour Matoury 		547 8,20%
Albanie CIPPE
Albanie CIPPE Matoury Ensemble 		376 5,64%
Roland Fiacre LEANDRE
Roland Fiacre LEANDRE ENSEMBLE CONSTRUISONS MATOURY AUTREMENT 		320 4,80%
Lina LOUREL
Lina LOUREL TOUS MATOURIENS, NOTRE AMBITION, VOTRE BIEN-ÊTRE 		85 1,27%
Participation au scrutin Matoury
Taux de participation 46,02%
Taux d'abstention 53,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 6 936

Source : ministère de l’Intérieur

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