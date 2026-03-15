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19:21 - Démographie et politique à Matoury, un lien étroit A mi-chemin des élections municipales, Matoury regorge de diversité et d'activités. Avec ses 35 551 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 529 entreprises, Matoury offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (59,08%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les 13 338 résidents étrangers, représentant 37,52% de la population, participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 246 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 28,62%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Matoury, où la jeunesse représente 51% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Matoury Le parti d'extrême droite avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Matoury en 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 19,15% des votes lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 66,48% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 5,15% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Matoury comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,21% lors du scrutin européen. Le parti d'extrême droite faisait figure de grand absent localement.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Matoury ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales à Matoury avait été marqué par une abstention de 56,65 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 43,35 %) alors que l'événement se déroulait en pleine pandémie de Covid. La présidentielle de 2022 a par ailleurs maintenu cette tendance, avec une abstention de 58,54 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 90,68 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 66,01 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 74,58 % des inscrits. Zoomer sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Matoury comme une zone frappée par un fort abstentionnisme au regard des moyennes nationales. Pour cette municipale 2026, cette particularité à Matoury sera en conséquence fondamentale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Matoury : le vote des électeurs l'année de la dissolution À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Matoury avaient soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 30,21% des votes. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Matoury accordaient leurs suffrages à Jean-Victor Castor (Régionaliste) avec 69,11% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Victor Castor culminant à 81,94% des suffrages exprimés dans la commune. .

14:57 - Matoury : des verdicts particulièrement significatifs dans les urnes en 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Matoury plébiscitaient Yvane Goua (Régionaliste) avec 45,62% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Victor Castor (Régionaliste), vainqueur dans la commune avec 100,00%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Matoury accordaient auparavant leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 53,70%, devant Marine Le Pen qui récoltait 19,15%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 66,48%, contre 33,52% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Matoury comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Matoury Sur le plan de la fiscalité locale de Matoury, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 734 euros en 2024 (dernière année connue) contre 560 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 56,96 % en 2024 (contre environ 24,04 % en 2020). Un chiffre à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, située à près de 40 %. Une hausse souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 713 900 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 3 656 300 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 28,65 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Matoury Les jeux de pouvoir politiques locaux actuels demeurent, aujourd'hui encore, influencés par le résultat du dernier scrutin municipal à Matoury. Au soir du premier scrutin, Serge Smock (Divers) a pris l'ascendant sur ses concurrents avec 2 467 soutiens (47,64%). Juste derrière, Jean-Victor Castor (Divers gauche) a rassemblé 1 252 votes (24,17%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Matoury, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour les forces d'opposition, renverser une majorité si large représentera ce dimanche une tâche colossale, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.