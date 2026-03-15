Résultat municipale 2026 à Matoury (97351) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Matoury. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Matoury, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Matoury [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Serge SMOCK
Serge SMOCK Matoury 2026 - AVEC VOUS ENCORE PLUS LOIN 		1 834 45,69%
Eline GRAND-EMILE
Eline GRAND-EMILE Viv Matoury 		1 339 33,36%
Francesca FELIX
Francesca FELIX Énergie pour Matoury 		357 8,89%
Albanie CIPPE
Albanie CIPPE Matoury Ensemble 		234 5,83%
Roland Fiacre LEANDRE
Roland Fiacre LEANDRE ENSEMBLE CONSTRUISONS MATOURY AUTREMENT 		209 5,21%
Lina LOUREL
Lina LOUREL TOUS MATOURIENS, NOTRE AMBITION, VOTRE BIEN-ÊTRE 		41 1,02%
Participation au scrutin Matoury Partiels *
Taux de participation 45,95%
Taux d'abstention 54,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Nombre de votants 4 176

* Résultats partiels sur 64% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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