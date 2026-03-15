Résultat municipale 2026 à Maubert-Fontaine (08260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Maubert-Fontaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Maubert-Fontaine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Maubert-Fontaine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dany BRESSY
Dany BRESSY (12 élus) DYNAMISER NOTRE VILLAGE 		275 53,71%
  • Dany BRESSY
  • Nathalie BOQUET
  • Jean-Claude COLLEAUX
  • Gina AMIOT
  • Laurent PINTEAUX
  • Marion BODA
  • Ludovic GORNARD
  • Kimberley VARLOTEAUX
  • Bruno JEANNESSON
  • Aurélia FOREST
  • Arnaud GENNESSEAUX
  • Patricia MIMILLE
Arnaud BRESSY
Arnaud BRESSY (3 élus) ENSEMBLE, VIVRE et AGIR POUR MAUBERT 		237 46,29%
  • Arnaud BRESSY
  • Christine THIEBEAUX
  • Laurent BONNAIRE
Participation au scrutin Maubert-Fontaine
Taux de participation 76,39%
Taux d'abstention 23,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Nombre de votants 537

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Grand Est ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans le Grand Est. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Maubert-Fontaine