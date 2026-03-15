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19:16 - Maubert-Fontaine : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Maubert-Fontaine, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,94%. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (74,86%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 446 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,51%) met en lumière des besoins de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,73%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Maubert-Fontaine mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,47% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Maubert-Fontaine Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Maubert-Fontaine il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 43,74% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 63,24% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 25,16% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le RN réunissait 35,48% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 53,22% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 53,53% pour le RN. Ce dernier terminera en tête avec 54,77% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Pierre Cordier.

16:58 - Quels niveaux de participation à Maubert-Fontaine aux dernières élections ? Les archives d'il y a six ans indiquent que 320 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Maubert-Fontaine, correspondant à un taux de participation de 46,85 %, dans la moyenne nationale alors que le pays était troublé par le coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 avait cependant suscité un fort engouement, avec 73,91 % de participation dans la ville (26,09 % d'abstention). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 51,90 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 65,20 % au premier tour, contre 43,30 % en 2022. Avec du recul, le territoire s'affiche à l'arrivée comme une contrée où la participation peine à décoller. À l'occasion de ces municipales de 2026, l'état de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Maubert-Fontaine.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Maubert-Fontaine Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants de Maubert-Fontaine soutenaient en priorité Pauline Mester (Rassemblement National) avec 53,53% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Pauline Mester culminant à 54,77% des suffrages exprimés dans la localité. À l'occasion du scrutin européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les électeurs de Maubert-Fontaine avaient cette fois poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 53,22% des inscrits. Le contexte politique de Maubert-Fontaine a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Maubert-Fontaine ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Maubert-Fontaine plaçaient Marine Le Pen en tête avec 43,74% des inscrits, devant Emmanuel Macron avec 26,01%. Lors de la finale de l'élection à Maubert-Fontaine, les électeurs accordaient 63,24% pour Marine Le Pen, contre 36,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Maubert-Fontaine soutenaient en priorité Pierre Cordier (LR) avec 45,42% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Cordier virant de nouveau en tête avec 64,52% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté les impôts à Maubert-Fontaine ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Maubert-Fontaine, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 10,50 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 4 800 euros la même année. Une recette bien loin des 68 040 € récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Maubert-Fontaine s'est établi à 36,04 % en 2024 (contre 12,00 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Maubert-Fontaine s'est chiffrée à environ 427 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 241 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Maubert-Fontaine À l'occasion des municipales de 2020 à Maubert-Fontaine, les résultats ont livré un aperçu clair des forces politiques en présence. Unique liste en présence, la liste menée par Dany Bressy a sans surprise recueilli 209 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Maubert-Fontaine, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Lors de ces nouvelles municipales ce dimanche soir, le défi sera de voir si une réelle opposition parvient à se structurer. La liste des candidatures (voir ci-dessous) apporte sans aucun doute d'ores et déjà une première réponse.