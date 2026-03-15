Résultat de l'élection municipale 2026 à Maubeuge : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Maubeuge [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Maubeuge sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Maubeuge.
L'actu des élections municipales 2026 à Maubeuge
13:09 - Retour sur la quadrangulaire de l'élection de 2020 à Maubeuge
Dans la cité de Maubeuge, les configurations politiques locales sont à ce jour encore conditionnées par le verdict du dernier scrutin. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Arnaud Decagny (Divers droite) a viré en tête en totalisant 2 890 voix (42,04%). Dans la position du principal opposant, Rémy Pauvros (Parti socialiste) a capté 1 609 votes (23,40%). Le trio de tête a été complété par Jean-Pierre Rombeaut (Divers droite), glanant 1 009 voix (14,67%). Une marge notable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes alignées. Arnaud Decagny l'a finalement emporté avec 47,82% des votes, face à Rémy Pauvros rassemblant 33,17% des électeurs et Jean-Pierre Rombeaut avec 11,74% des électeurs. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Rémy Pauvros a certes su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 835 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Maubeuge ?
Les 24 bureaux de vote de l'agglomération de Maubeuge sont accessibles jusqu'à 18 h pour permettre aux votants de faire leur choix. À l’occasion des municipales 2026, les 18 078 votants de Maubeuge devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Maubeuge
|Tête de listeListe
|
Arnaud Decagny
Liste divers droite
Ensemble, Maubeuge avance !
|
|
Sophie Villette
Liste divers gauche
Maubeuge, pour vous !
|
|
Laurent Lehrhaupt
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Jean-Pierre Rombeaut
Liste divers droite
Notre Maubeuge
|
|
Abdoullah Boughazi
Liste de La France insoumise
Pour Maubeuge, le nouveau souffle !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Decagny (26 élus) Ensemble pour l'avenir de maubeuge avec arnaud decagny
|3 523
|47,82%
|
|Rémy Pauvros (6 élus) Maubeuge, plus belle ma ville
|2 444
|33,17%
|
|Jean-Pierre Rombeaut (2 élus) Reinventons maubeuge
|865
|11,74%
|
|Aymeric Merlaud (1 élu) ...avec aymeric merlaud maubeuge plus belle, plus sûre, plus juste
|535
|7,26%
|
|Participation au scrutin
|Maubeuge
|Taux de participation
|39,61%
|Taux d'abstention
|60,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 540
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Decagny Ensemble pour l'avenir de maubeuge avec arnaud decagny
|2 890
|42,04%
|Rémy Pauvros Maubeuge, plus belle ma ville
|1 609
|23,40%
|Jean-Pierre Rombeaut Reinventons maubeuge
|1 009
|14,67%
|Aymeric Merlaud ...avec aymeric merlaud maubeuge plus belle, plus sûre, plus juste
|868
|12,62%
|Zakaria Chakib Maubeuge d'abord, le nouveau souffle !
|322
|4,68%
|Myriam Baziz Liste de defense des interets du monde du travail
|176
|2,56%
|Participation au scrutin
|Maubeuge
|Taux de participation
|37,06%
|Taux d'abstention
|62,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 046
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Decagny (29 élus) Maubeuge , un avenir ensemble
|5 295
|45,28%
|
|Rémi Pauvros (8 élus) Maubeuge toujours
|5 013
|42,87%
|
|Louis-Armand De Béjarry (2 élus) Maubeuge bleu marine
|1 385
|11,84%
|
|Participation au scrutin
|Maubeuge
|Taux de participation
|61,33%
|Taux d'abstention
|38,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,55%
|Nombre de votants
|11 999
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi Pauvros Maubeuge toujours
|3 416
|32,86%
|Arnaud Decagny Maubeuge , un avenir ensemble
|3 288
|31,63%
|Louis-Armand De Béjarry Maubeuge bleu marine
|2 138
|20,56%
|Jean-Pierre Rombeaut Réinventons maubeuge
|1 027
|9,88%
|Laurent Lehrhaupt Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|285
|2,74%
|Yahya Mezouar Maubeuge a venir
|240
|2,30%
|Participation au scrutin
|Maubeuge
|Taux de participation
|54,58%
|Taux d'abstention
|45,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,91%
|Nombre de votants
|10 706
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