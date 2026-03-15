Résultat de l'élection municipale 2026 à Maubeuge : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Maubeuge

Tête de listeListe
Arnaud Decagny
Arnaud Decagny Liste divers droite
Ensemble, Maubeuge avance !
  • Arnaud Decagny
  • Jeannine Paque
  • Nicolas Leblanc
  • Samia Serhani
  • Emmanuel Lococciolo
  • Bernadette Moriamé
  • Denis Dejardin
  • Myriam Bertaux
  • Naguib Reffas
  • Brigitte Rasschaert
  • Boufeldja Bounoua
  • Annie Seoudi
  • André Piegay
  • Florence Galland
  • Antoine Wavrin
  • Annick Lebrun
  • Azzeddine Zekhnini
  • Lucie Auquiert
  • Djilali Hadda
  • Malika Tajdirt
  • Julien Courtin
  • Nadia Aoudj
  • Frédéric Benazet
  • Patrica Polet
  • Saïd Belhadjoudja
  • Marie-Charles Laly
  • Julien Taverne
  • Christelle Dos Santos
  • Fabrice Pietrzak
  • Madeleine Kusz
  • Patrick Moreau
  • Djamila Errahal
  • Jérémie Weaver
  • Alexandra Cuisset
  • Francis Trincaretto
  • Caroline Leroy
  • Francis Vanderstichelen
Sophie Villette
Sophie Villette Liste divers gauche
Maubeuge, pour vous !
  • Sophie Villette
  • Nabyl Manaa
  • Nicole Delbouve
  • Omar Gouissa
  • Hélène Leauvau
  • Alexandre Valin
  • Emmanuelle Facquez
  • Jean-Claude Mairesse
  • Marie-Pierre Ropital
  • Michel Wallet
  • Françoise Galena
  • Hubert Ehrhardt
  • Lydie Mairesse
  • Samir Ait Bouscsou
  • Dorothée Ansel
  • Michael Ayel
  • Séverine Duhain
  • Dominique Marseguerra
  • Hana Maslouhi
  • Patrick Collet
  • Evelyne Menvielle
  • Olivier Crouzet
  • Liliane Intem
  • François Semaille
  • Apolline Driouche
  • David Horemans
  • Jacqueline Olszewski
  • Benoît Tomsen
  • Evelyne Lecomte
  • Antonin Foret
  • Fatima El Barni
  • Pierre-Alain Thirez
  • Farida Reffas
  • Dominique Alberti
  • Renée Thirez
  • Jean Kiefer
  • Isabelle Marecaux
Laurent Lehrhaupt
Laurent Lehrhaupt Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Laurent Lehrhaupt
  • Sandrine Delahaye
  • David Adam
  • Béatrice Leroy
  • Robert Thirion
  • Ines Chaib
  • Frédéric Botteau
  • Ismahane Kouskousi
  • Eddy Cousin
  • Celine Decroix
  • Christophe Fevrier
  • Martine Dubois
  • Dany Collart
  • Auriane Wallet
  • David Ruelle
  • Marjorie Berteaux
  • François Denis
  • Martine Dupont
  • Mickael Delire
  • Elisabeth Tisserandot
  • David Meert
  • Camillia Idrissi
  • Franck Blehaut
  • Elodie Vassaux
  • Arnaud Pogodalla
  • Michele Venet
  • Loic Cartieaux
  • Orleana Ducastelle
  • Ilyas Idrissi
  • Patricia Tavernier
  • Mickael Remy
  • Marion Nocerino
  • Sebastien Venet
  • Aurore Triplet
  • Cedric Leroy
Jean-Pierre Rombeaut
Jean-Pierre Rombeaut Liste divers droite
Notre Maubeuge
  • Jean-Pierre Rombeaut
  • Sylvie Fuentes
  • Fabrice de Kepper
  • Liliane Caterina
  • Michel Alluitte
  • Nezha Bentefrit
  • Nordine Ait Barka
  • Carole Wuiot
  • Didier Rombure
  • Angelique Devalez
  • Igor Cason
  • Vanessa L'Hoste
  • Franck Meurice
  • Fatima Elmadi
  • Paul Charlesege
  • Nathalie Chevalier
  • Kamel Atamena
  • Marie-Paule Breban
  • Pierre Galand
  • Jamila Chimouna
  • Dany L'Hoste
  • Annick Meunier
  • Jean Rutkowski
  • Bernadette Abraham
  • Claude Joly
  • Brigitte Henon Quillet-Vilette
  • Mohamed Amar
  • Marie-José Joly
  • Bilel Ouffa
  • Nadine Lagardere
  • Jean-Marc Burge
  • Joelle Lesigne
  • Valentin Debieve
  • Danijela Yosifovska
  • Jacques Quatreboeufs
  • Dominique Bawin
  • Olivier Yvano
Abdoullah Boughazi
Abdoullah Boughazi Liste de La France insoumise
Pour Maubeuge, le nouveau souffle !
  • Abdoullah Boughazi
  • Melodie Merlin
  • Arthur Lecohier
  • Romane d'Haene
  • Saïd Amer Ouali
  • Laëtitia Ruelle
  • Mohamed Bourich
  • Tahnee Puissant
  • David Fournier
  • Chiara Brichot
  • Fabien Laboue
  • Nora Manaa
  • Dali Bouadi
  • Coralie Lefevre
  • Slimane Bamou
  • Sofia Bahtiti
  • Hassan Hlal
  • Laura Lachi
  • Hocine Ou-Sousse
  • Laura Croquet
  • Abdelsalem Gormi
  • Nesserine Benmeridja
  • Moulay Oulfakir
  • Océane Dannat
  • Karim Gajjaj
  • Rachida Ghomari
  • Olivier Lambourg
  • Marina Amer Ouali
  • Tijani El Founti
  • Elodie Lemoine
  • Clement Garnier
  • Assia Ait Lamkadem
  • Jean-Claude Delcorde
  • Aïcha Boughazi
  • Zakaria Chakib

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Decagny
Arnaud Decagny (26 élus) Ensemble pour l'avenir de maubeuge avec arnaud decagny 		3 523 47,82%
  • Arnaud Decagny
  • Florence Galland
  • Nicolas Leblanc
  • Jeannine Paque
  • Dominique Delcroix
  • Annick Lebrun
  • Patrick Moulart
  • Bernadette Moriamé
  • Naguib Reffas
  • Brigitte Rasschaert
  • Nino Chies
  • Samia Serhani
  • Emmanuel Lococciolo
  • Michèle Filleur Gras
  • Djilali Hadda
  • Patricia Lalaux Roger
  • Marc Danneels
  • Myriam Bertaux
  • Boufeldja Bounoua
  • Marie-Charles Laly
  • Robert Pilato
  • Christelle Dos Santos
  • Jean-Pierre Coulon
  • Malika Bounoua Tajdirt
  • André Piegay
  • Caroline Leroy
Rémy Pauvros
Rémy Pauvros (6 élus) Maubeuge, plus belle ma ville 		2 444 33,17%
  • Rémy Pauvros
  • Marie-Pierre Ropital
  • Michel Wallet
  • Sophie Villette
  • Guy Daumeries
  • Inèle Garah
Jean-Pierre Rombeaut
Jean-Pierre Rombeaut (2 élus) Reinventons maubeuge 		865 11,74%
  • Jean-Pierre Rombeaut
  • Brigitte Patfoort
Aymeric Merlaud
Aymeric Merlaud (1 élu) ...avec aymeric merlaud maubeuge plus belle, plus sûre, plus juste 		535 7,26%
  • Aymeric Merlaud
Participation au scrutin Maubeuge
Taux de participation 39,61%
Taux d'abstention 60,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 540

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Decagny
Arnaud Decagny Ensemble pour l'avenir de maubeuge avec arnaud decagny 		2 890 42,04%
Rémy Pauvros
Rémy Pauvros Maubeuge, plus belle ma ville 		1 609 23,40%
Jean-Pierre Rombeaut
Jean-Pierre Rombeaut Reinventons maubeuge 		1 009 14,67%
Aymeric Merlaud
Aymeric Merlaud ...avec aymeric merlaud maubeuge plus belle, plus sûre, plus juste 		868 12,62%
Zakaria Chakib
Zakaria Chakib Maubeuge d'abord, le nouveau souffle ! 		322 4,68%
Myriam Baziz
Myriam Baziz Liste de defense des interets du monde du travail 		176 2,56%
Participation au scrutin Maubeuge
Taux de participation 37,06%
Taux d'abstention 62,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 046

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Decagny
Arnaud Decagny (29 élus) Maubeuge , un avenir ensemble 		5 295 45,28%
  • Arnaud Decagny
  • Marie-Charles Laly
  • Jean-Pierre Coulon
  • Marie-Christine Vercruysse Epouse Moretti
  • Nicolas Leblanc
  • Nathalie Gomes Gonçalves
  • Mehdi Gamra
  • Bernadette Moriamé
  • Christian Demuynck
  • Michèle Gras
  • Marc Danneels
  • Naëlle Tajdirt
  • Denis Dejardin
  • Jocelyne Michaux
  • Yves Zumstein
  • Corinne Deroo
  • André Piegay
  • Samia Serhani
  • Robert Pilato
  • Stéphanie Prévot Epouse Lococciolo
  • Abelhakim Nezzari
  • Sophie Cordier
  • Frédéric Lefebvre
  • Jeannine Paque
  • Naguib Reffas
  • Pascaline Matagne
  • Guy Cambreleng
  • Corine Demoustier
  • Pascal Nesen
Rémi Pauvros
Rémi Pauvros (8 élus) Maubeuge toujours 		5 013 42,87%
  • Rémi Pauvros
  • Nathalie Montfort
  • Christophe Di Pompeo
  • Christine Savaux
  • Jean-Yves Herbeuval
  • Marie-Pierre Ropital
  • Xavier Dubois
  • Sylvie Zatar
Louis-Armand De Béjarry
Louis-Armand De Béjarry (2 élus) Maubeuge bleu marine 		1 385 11,84%
  • Louis-Armand De Béjarry
  • Maryse Gabet
Participation au scrutin Maubeuge
Taux de participation 61,33%
Taux d'abstention 38,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,55%
Nombre de votants 11 999

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi Pauvros
Rémi Pauvros Maubeuge toujours 		3 416 32,86%
Arnaud Decagny
Arnaud Decagny Maubeuge , un avenir ensemble 		3 288 31,63%
Louis-Armand De Béjarry
Louis-Armand De Béjarry Maubeuge bleu marine 		2 138 20,56%
Jean-Pierre Rombeaut
Jean-Pierre Rombeaut Réinventons maubeuge 		1 027 9,88%
Laurent Lehrhaupt
Laurent Lehrhaupt Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		285 2,74%
Yahya Mezouar
Yahya Mezouar Maubeuge a venir 		240 2,30%
Participation au scrutin Maubeuge
Taux de participation 54,58%
Taux d'abstention 45,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,91%
Nombre de votants 10 706

Villes voisines de Maubeuge

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