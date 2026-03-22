Résultat de l'élection municipale 2026 à Maubourguet : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Maubourguet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Maubourguet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Maubourguet.
L'actu des élections municipales 2026 à Maubourguet
11:44 - Que retenir des premiers résultats de la municipale 2026 à Maubourguet ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Maubourguet, le vote a mobilisé 67,02 % des électeurs dans la ville, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. C'est Sylvie Dubertrand qui s'est arrogée la première place en rassemblant 47,19 % des suffrages exprimés. Derrière, Mireille Baradat a pris la position de dauphine avec 23,85 %. L'avance de la gagnante provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Christophe Lauzin a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Christine Dubertrand Dassieu a obtenu 9,51 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Maubourguet
Le deuxième tour des élections municipales à Maubourguet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Mireille Baradat
Divers
MAUBOURGUET, NOS RACINES POUR DEMAIN
|
|
Sylvie Dubertrand
Divers
DEMAIN MAUBOURGUET
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Maubourguet
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie DUBERTRAND (Ballotage) DEMAIN MAUBOURGUET
|546
|47,19%
|Mireille BARADAT (Ballotage) MAUBOURGUET, NOS RACINES POUR DEMAIN
|276
|23,85%
|Christophe LAUZIN (Ballotage) MAUBOURGUET LE RENOUVEAU
|225
|19,45%
|Christine DUBERTRAND DASSIEU MAUBOURGUET UN NOUVEAU SOUFFLE
|110
|9,51%
|Participation au scrutin
|Maubourguet
|Taux de participation
|67,02%
|Taux d'abstention
|32,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,73%
|Nombre de votants
|1 209
Source : ministère de l’Intérieur
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