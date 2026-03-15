Résultat de l'élection municipale 2026 à Mauguio : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mauguio [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mauguio sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mauguio.
L'actu des élections municipales 2026 à Mauguio
13:09 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Mauguio
Analyser les scores de la dernière élection municipale à Mauguio peut se révéler intéressant. Dès le premier tour à l'époque, Yvon Bourrel (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 43,77% des suffrages. En deuxième position, Daniel Bourguet (Divers) a capté 30,61% des votes. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Gilles Parmentier (Rassemblement National), réunissant 13,46% des suffrages. Cet avantage visible plaçait le leader dans un terrain favorable. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes alignées. Yvon Bourrel l'a finalement emporté avec 45,19% des bulletins, face à Daniel Bourguet rassemblant 35,17% des électeurs et Gilles Parmentier avec 10,42% des voix. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Daniel Bourguet a certes réalisé la meilleure progression en ajoutant 338 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Mauguio, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques.
09:57 - Journée électorale à Mauguio : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales sont l'occasion pour les 15 417 votants de Mauguio de s'exprimer sur la façon dont est organisée leur ville. À Mauguio et comme partout, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Qui succédera à Yvon Bourrel (Divers gauche), qui a remporté l'élection en 2020 au deuxième tour ? Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche se trouve plus bas dans cette page. Les 13 bureaux de vote de l'agglomération de Mauguio sont accessibles de 8 heures à 18 heures pour accueillir les citoyens. Cette page affichera les résultats du premier tour à Mauguio à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mauguio
|Tête de listeListe
|
Cécile Barral
Liste Divers
POUR VOUS, POUR DEMAIN
|
|
Pierre-Martin Chazot
Liste divers droite
MON PARTI, MAUGUIO CARNON
|
|
Daniel Bourguet
Liste divers gauche
L'ALTERNATIVE CITOYENNE POUR MAUGUIO CARNON VAUGUIERES LES GARRIGUES
|
|
Laurent Pradeille
Liste divers gauche
Pour Mauguio Carnon
|
|
Patricia Moullin-Traffort
Liste divers centre
Nos Valeurs " Commune"
|
|
Gilles Parmentier
Liste du Rassemblement National
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MAUGUIO-CARNON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yvon Bourrel (25 élus) Mauguio carnon demain
|2 710
|45,19%
|
|Daniel Bourguet (6 élus) Alternative citoyenne
|2 109
|35,17%
|
|Gilles Parmentier (1 élu) Rassemblement pour mauguio-carnon
|625
|10,42%
|
|Pierre-Martin Chazot (1 élu) Mauguio-carnon c'est vous
|552
|9,20%
|
|Participation au scrutin
|Mauguio
|Taux de participation
|40,78%
|Taux d'abstention
|59,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 117
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yvon Bourrel Mauguio carnon demain
|2 532
|43,77%
|Daniel Bourguet Alternative citoyenne
|1 771
|30,61%
|Gilles Parmentier Rassemblement pour mauguio-carnon
|779
|13,46%
|Pierre-Martin Chazot Mauguio-carnon c'est vous
|702
|12,13%
|Participation au scrutin
|Mauguio
|Taux de participation
|39,48%
|Taux d'abstention
|60,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 922
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yvon Bourrel (24 élus) Mauguio-carnon, affirmons le cap !
|3 989
|42,70%
|
|Daniel Bourguet (6 élus) La fabrique citoyenne, naturellement !
|3 291
|35,23%
|
|Marc Santapau (3 élus) Mauguio - carnon bleu marine
|2 060
|22,05%
|
|Participation au scrutin
|Mauguio
|Taux de participation
|67,18%
|Taux d'abstention
|32,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,06%
|Nombre de votants
|9 635
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yvon Bourrel Mauguio-carnon, affirmons le cap !
|2 761
|30,74%
|Marc Santapau Mauguio - carnon bleu marine
|1 837
|20,45%
|Daniel Bourguet La fabrique citoyenne naturellement
|1 446
|16,10%
|Laurent Cappelletti "mauguio-carnon: authentique et moderne" large union modem, ump et divers gauche
|1 265
|14,08%
|Laurent Pradeille Protegeons mauguio carnon
|945
|10,52%
|Alain Frapolli Mauguio-carnon le changement
|725
|8,07%
|Participation au scrutin
|Mauguio
|Taux de participation
|64,53%
|Taux d'abstention
|35,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,98%
|Nombre de votants
|9 255
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