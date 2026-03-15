Résultat de l'élection municipale 2026 à Mauguio : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mauguio

Tête de listeListe
Cécile Barral
Cécile Barral Liste Divers
POUR VOUS, POUR DEMAIN
  • Cécile Barral
  • Jean-Charles Amar
  • Émilie Valat
  • Éric Rouquette
  • Sabrina Felici Lemessager
  • Christian Bodin
  • Lucie Dumonceaud
  • Rodolphe Bigot
  • Marine Garcia
  • Pierre Jeanjean
  • Béatrice Mathey
  • Numa Verdelhan
  • Lola Itier
  • Patrick Ceccotti
  • Élodie Roger
  • Alain Foucaran
  • Sophie Heyndrickx
  • Laurent Courdy
  • Évelyne Lopez
  • Philippe Viallefont
  • Nathalie Prevot
  • Tristan-Manuel Milian
  • Mélanie Moreau
  • Helmi Mensi
  • Gwennaëlle L'Hostis
  • Laurent Schnell
  • Florence Segura
  • Philippe Grandgeorge
  • Léa Liard
  • Bertrand Zimmermann
  • Coralie Pascal
  • Marc Blach
  • Laurence Katché
  • Stéphane Prevot
  • Emmanuelle Fouquet
Pierre-Martin Chazot
Pierre-Martin Chazot Liste divers droite
MON PARTI, MAUGUIO CARNON
  • Pierre-Martin Chazot
  • Ariane Bresson
  • Patrice Bossard
  • Alexia Botrel
  • Laurent Henin
  • Sandrine Launay
  • Sylvain Lelievre
  • Lydie Tarrolle
  • Jean-Philippe Astruc
  • Angeline Duthilieux
  • Vincent Donnadieu
  • Déborah Saada
  • Dominique Sanchez
  • Martine Lemaitre
  • Arnaud Cavanna
  • Marie Jeanjean
  • Franck Belinguier
  • Emmanuelle Drosson
  • Pierre Busset
  • Nicole Arnaud
  • Christian Vallabregue-Dupuy
  • Sylvie Normand
  • Rémy Foulloy
  • Laurette Caubel
  • Thierry Chay
  • Valentine Peyrot-Frapolli
  • Joël Lalande
  • Faustine Rodriguez
  • Yannick Bouzy
  • Marie-Christine Lefebvre
  • Didier Gauzy
  • Julie Vidal
  • Laurent Berton
  • Monique Ferrand
  • Jean Alcazar
Daniel Bourguet
Daniel Bourguet Liste divers gauche
L'ALTERNATIVE CITOYENNE POUR MAUGUIO CARNON VAUGUIERES LES GARRIGUES
  • Daniel Bourguet
  • Véronique Delort
  • Jean-Marie Ballout
  • Sabrina Alili
  • Stéphane Levasseur
  • Sonia Pombo
  • Pierre Bernon
  • Simone Gres-Blazin
  • Maanan El Ghalbzouri
  • Amélie Castinel
  • Jean-Thomas Beaugier
  • Sylvie Rabinovici
  • Stéphane Llambias
  • Isabel Da Cruz
  • Abdelfettah Chatoui
  • Guylaine Verlaguet
  • Fabrice Sciuto
  • Coraline Jabouin
  • Fabrice Gres
  • Sarah Marquina
  • Pierre Andres
  • Claude Chabal
  • Jean-Jacques Pagot
  • Alice Rey
  • Jean-Marc Duran
  • Maryline Gil
  • Pierre Delcant
  • Sylvie Raynal
  • Franc Rubio
  • Christine Combarnous
  • Alain Erdody
  • Linda Le Flem
  • Roland Ramade
  • Nadia Mekkaoui
  • Jean-Pierre Sauret
Laurent Pradeille
Laurent Pradeille Liste divers gauche
Pour Mauguio Carnon
  • Laurent Pradeille
  • Catherine Psaume-Vincent
  • Laurent Cappelletti
  • Karina Moubri-Ménagé
  • François Dalbard
  • Danièle Poquet
  • Dominique Balzamo
  • Florence Noguera
  • Lucien Belen
  • Corinne Richerol
  • Marc Renzetti
  • Caroline Masson
  • Dominique Talon
  • Marie Milon
  • Bernard Ganibenc
  • Caroline Pellecuer
  • Philippe Ribeyre
  • Lynndy Mainger-Bélise
  • Thomas Durand
  • Valérie Gache
  • Kévin Ars
  • Gaëlle de Barry
  • Alain Valentin
  • Hasna Domeck
  • Matys Munoz
  • Élodie Tamenzay
  • André Nicaud
  • Denise Caerels
  • François Julian
  • Cécile Gignoux
  • Alexis Vessat
  • Anne-Marie Segarra
  • Christian Bottemine
  • Dominique Ceruti
  • Bruno Sabouraud
Patricia Moullin-Traffort
Patricia Moullin-Traffort Liste divers centre
Nos Valeurs " Commune"
  • Patricia Moullin-Traffort
  • Frantz Denat
  • Rachel Barthes
  • Laurent Sintes
  • Caroline Favier
  • Jean-Christophe Heisch
  • Cécile Lyon - Vigouroux
  • Laurent Frion
  • Magali Barathe
  • Hugo Sauvinet
  • Marie Levaux
  • Christophe Tharaud
  • Nathalie Urbanczyk
  • Philippe Meynier
  • Jade Vichot
  • Grégory Sauce
  • Vanessa Orejuela
  • Florent Albert
  • Marie-France Serpault
  • Florent Martinelli
  • Agathe Abellan
  • Yanis Sanchez
  • Joëlle Ferret
  • Thierry Roudil
  • Caroline Marie
  • Frédéric Chateau
  • Andréa Di Lorenzo
  • Nicolas Creveau
  • Danielle Lelaidier
  • Claude Puechberty
  • Carole Andler
  • Christophe Lelaidier
  • Sylviane Serinet
Gilles Parmentier
Gilles Parmentier Liste du Rassemblement National
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MAUGUIO-CARNON
  • Gilles Parmentier
  • Véronique Robin
  • Nancio Garres
  • Isabelle Garcia
  • Mickaël Marmu
  • Maguelone Vignal-Soubeyran
  • Francis Cozette
  • Paule Corco
  • Patrick Nakache
  • Nathalie Dagon
  • Thierry Cousinie
  • Monique Hugounenq
  • Jean-Luc Franck
  • Catherine Roquefort
  • Bernard Faivre
  • Dominique Maurice
  • Olivier Apollis
  • Françoise Laval
  • Thierry Robert
  • Julia Lazartigues
  • Luc Castillo
  • Nadine Puglisi
  • Vincent Shummoogum
  • Fanny Franck
  • Pierre-Jean Lauer
  • Véronique O'Donovan
  • Patrick Compan
  • Francette Deshayes
  • Bruno Berenguer
  • Karine Esteve
  • Sébastien Coelho
  • Christine Robert
  • Daniel Valat Marty
  • Marie-Myriam Daumas
  • Nicolas Bonnemaire

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yvon Bourrel
Yvon Bourrel (25 élus) Mauguio carnon demain 		2 710 45,19%
  • Yvon Bourrel
  • Sophie Crampagne
  • Frantz Denat
  • Caroline Favier
  • Laurent Tricoire
  • Laurence Gely
  • Laurent Pradeille
  • Patricia Moullin-Traffort
  • Laurent Cappelletti
  • Marie Levaux
  • André Sautet
  • Sophie Egleme
  • Dominique Balzamo
  • Stéphanie Démiris
  • Bernard Ganibenc
  • Caroline Korda
  • Lucien Belen
  • Rachel Barthés
  • Francois Dalbard
  • Béatrice Mazard
  • Marc Renzetti
  • Sandrine Beaufils
  • Claude Clavel
  • Virginie Alzingre
  • Dominique Talon
Daniel Bourguet
Daniel Bourguet (6 élus) Alternative citoyenne 		2 109 35,17%
  • Daniel Bourguet
  • Marianne Pelletier
  • Bertrand Coisne
  • Simone Grès-Blazin
  • Gérard Deydier
  • Pascale Guidault
Gilles Parmentier
Gilles Parmentier (1 élu) Rassemblement pour mauguio-carnon 		625 10,42%
  • Gilles Parmentier
Pierre-Martin Chazot
Pierre-Martin Chazot (1 élu) Mauguio-carnon c'est vous 		552 9,20%
  • Pierre-Martin Chazot
Participation au scrutin Mauguio
Taux de participation 40,78%
Taux d'abstention 59,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 117

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yvon Bourrel
Yvon Bourrel Mauguio carnon demain 		2 532 43,77%
Daniel Bourguet
Daniel Bourguet Alternative citoyenne 		1 771 30,61%
Gilles Parmentier
Gilles Parmentier Rassemblement pour mauguio-carnon 		779 13,46%
Pierre-Martin Chazot
Pierre-Martin Chazot Mauguio-carnon c'est vous 		702 12,13%
Participation au scrutin Mauguio
Taux de participation 39,48%
Taux d'abstention 60,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 922

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yvon Bourrel
Yvon Bourrel (24 élus) Mauguio-carnon, affirmons le cap ! 		3 989 42,70%
  • Yvon Bourrel
  • Ariane Sanchez Bresson
  • Bernard Cassard
  • Laurence Gély
  • Jacques Cravère
  • Patricia Moullin-Traffort
  • Jean Albert
  • Sophie Crampagne
  • Alain Foucaran
  • Danick Llorente
  • Laurent Tricoire
  • Sophie Egleme
  • Bernard Ganibenc
  • Virginie Temple-Boyer
  • Laurent Hénin
  • Anne Salavert
  • André Sanchez
  • Caroline Favier
  • Dominique Balzamo
  • Corinne Mailhan
  • Christian Claverie
  • Béatrice Faucompré
  • Jean-Michel Leon
  • Barbara Louyot
Daniel Bourguet
Daniel Bourguet (6 élus) La fabrique citoyenne, naturellement ! 		3 291 35,23%
  • Daniel Bourguet
  • Christine Combarnous
  • Laurent Cappelletti
  • Simone Gres Blazin
  • Laurent Pradeille
  • Sylvie Rabinovici
Marc Santapau
Marc Santapau (3 élus) Mauguio - carnon bleu marine 		2 060 22,05%
  • Marc Santapau
  • Agnès Muller
  • Serge Romano
Participation au scrutin Mauguio
Taux de participation 67,18%
Taux d'abstention 32,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,06%
Nombre de votants 9 635

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yvon Bourrel
Yvon Bourrel Mauguio-carnon, affirmons le cap ! 		2 761 30,74%
Marc Santapau
Marc Santapau Mauguio - carnon bleu marine 		1 837 20,45%
Daniel Bourguet
Daniel Bourguet La fabrique citoyenne naturellement 		1 446 16,10%
Laurent Cappelletti
Laurent Cappelletti "mauguio-carnon: authentique et moderne" large union modem, ump et divers gauche 		1 265 14,08%
Laurent Pradeille
Laurent Pradeille Protegeons mauguio carnon 		945 10,52%
Alain Frapolli
Alain Frapolli Mauguio-carnon le changement 		725 8,07%
Participation au scrutin Mauguio
Taux de participation 64,53%
Taux d'abstention 35,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Nombre de votants 9 255

Villes voisines de Mauguio

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