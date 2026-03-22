Résultat de l'élection municipale 2026 à Mauguio : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mauguio [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mauguio sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mauguio.
L'actu des élections municipales 2026 à Mauguio
11:49 - Les premiers résultats des élections municipales 2026 à Mauguio
Les élections municipales 2026 à Mauguio ont vu Pierre-Martin Chazot (Divers droite) s'imposer dimanche dernier avec 24,12 % des suffrages exprimés. Cécile Barral est arrivée en deuxième position avec 24,03 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, avec 19,38 %, Gilles Parmentier (Rassemblement National) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Daniel Bourguet, avec la nuance Divers gauche, a obtenu 16,00 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Enfin, concernant la participation à Mauguio, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 61,86 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mauguio
Le deuxième tour des élections municipales à Mauguio a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Cécile Barral
Liste Divers
POUR VOUS, POUR DEMAIN
|
|
Pierre-Martin Chazot
Liste divers droite
MON PARTI, MAUGUIO CARNON
|
|
Daniel Bourguet
Liste divers gauche
L'ALTERNATIVE CITOYENNE POUR MAUGUIO CARNON VAUGUIERES LES GARRIGUES
|
|
Gilles Parmentier
Liste du Rassemblement National
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MAUGUIO-CARNON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mauguio
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre-Martin CHAZOT (Ballotage) MON PARTI, MAUGUIO CARNON
|2 336
|24,12%
|Cécile BARRAL (Ballotage) POUR VOUS, POUR DEMAIN
|2 328
|24,03%
|Gilles PARMENTIER (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MAUGUIO-CARNON
|1 877
|19,38%
|Daniel BOURGUET (Ballotage) L'ALTERNATIVE CITOYENNE POUR MAUGUIO CARNON VAUGUIERES LES GARRIGUES
|1 550
|16,00%
|Patricia MOULLIN-TRAFFORT Nos Valeurs " Commune"
|813
|8,39%
|Laurent PRADEILLE Pour Mauguio Carnon
|782
|8,07%
|Participation au scrutin
|Mauguio
|Taux de participation
|61,86%
|Taux d'abstention
|38,14%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,72%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|9 827
Source : ministère de l’Intérieur
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