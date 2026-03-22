Résultat de l'élection municipale 2026 à Mauguio : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mauguio

Le deuxième tour des élections municipales à Mauguio a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Cécile Barral
Cécile Barral Liste Divers
POUR VOUS, POUR DEMAIN
  • Cécile Barral
  • Jean-Charles Amar
  • Émilie Valat
  • Éric Rouquette
  • Sabrina Felici Lemessager
  • Christian Bodin
  • Lucie Dumonceaud
  • Rodolphe Bigot
  • Marine Garcia
  • Pierre Jeanjean
  • Béatrice Mathey
  • Numa Verdelhan
  • Lola Itier
  • Patrick Ceccotti
  • Élodie Roger
  • Alain Foucaran
  • Sophie Heyndrickx
  • Laurent Courdy
  • Évelyne Lopez
  • Philippe Viallefont
  • Nathalie Prevot
  • Tristan-Manuel Milian
  • Mélanie Moreau
  • Helmi Mensi
  • Gwennaëlle L'Hostis
  • Laurent Schnell
  • Florence Segura
  • Philippe Grandgeorge
  • Léa Liard
  • Bertrand Zimmermann
  • Coralie Pascal
  • Marc Blach
  • Laurence Katché
  • Stéphane Prevot
  • Emmanuelle Fouquet
Pierre-Martin Chazot
Pierre-Martin Chazot Liste divers droite
MON PARTI, MAUGUIO CARNON
  • Pierre-Martin Chazot
  • Ariane Bresson
  • Patrice Bossard
  • Alexia Botrel
  • Laurent Henin
  • Sandrine Launay
  • Sylvain Lelievre
  • Lydie Tarrolle
  • Jean-Philippe Astruc
  • Angeline Duthillieux
  • Vincent Donnadieu
  • Déborah Saada
  • Dominique Sanchez
  • Martine Lemaitre
  • Arnaud Cavanna
  • Marie Jeanjean
  • Franck Belinguier
  • Emmanuelle Drosson
  • Pierre Busset
  • Nicole Arnaud
  • Christian Vallabregue-Dupuy
  • Sylvie Normand
  • Rémy Foulloy
  • Laurette Caubel
  • Thierry Chay
  • Valentine Peyrot-Frapolli
  • Joël Lalande
  • Faustine Rodriguez
  • Yannick Bouzy
  • Marie-Christine Lefebvre
  • Didier Gauzy
  • Julie Vidal
  • Laurent Berton
  • Monique Ferrand
  • Jean Alcazar
Daniel Bourguet
Daniel Bourguet Liste divers gauche
L'ALTERNATIVE CITOYENNE POUR MAUGUIO CARNON VAUGUIERES LES GARRIGUES
  • Daniel Bourguet
  • Véronique Delort
  • Jean-Marie Ballout
  • Sabrina Alili
  • Stéphane Levasseur
  • Sonia Pombo
  • Pierre Bernon
  • Simone Gres-Blazin
  • Maanan El Ghalbzouri
  • Amélie Castinel
  • Jean-Thomas Beaugier
  • Sylvie Rabinovici
  • Stéphane Llambias
  • Isabel Da Cruz
  • Abdelfettah Chatoui
  • Guylaine Verlaguet
  • Fabrice Sciuto
  • Coraline Jabouin
  • Fabrice Gres
  • Sarah Marquina
  • Pierre Andres
  • Claude Chabal
  • Jean-Jacques Pagot
  • Alice Rey
  • Jean-Marc Duran
  • Maryline Gil
  • Pierre Delcant
  • Sylvie Raynal
  • Franc Rubio
  • Christine Combarnous
  • Alain Erdody
  • Linda Le Flem
  • Roland Ramade
  • Nadia Mekkaoui
  • Jean-Pierre Sauret
Gilles Parmentier
Gilles Parmentier Liste du Rassemblement National
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MAUGUIO-CARNON
  • Gilles Parmentier
  • Véronique Robin
  • Nancio Garres
  • Isabelle Garcia
  • Mickaël Marmu
  • Maguelone Vignal-Soubeyran
  • Francis Cozette
  • Paule Corco
  • Patrick Nakache
  • Nathalie Dagon
  • Thierry Cousinie
  • Monique Hugounenq
  • Jean-Luc Franck
  • Catherine Roquefort
  • Bernard Faivre
  • Dominique Maurice
  • Olivier Apollis
  • Françoise Laval
  • Thierry Robert
  • Julia Lazartigues
  • Luc Castillo
  • Nadine Puglisi
  • Vincent Shummoogum
  • Fanny Franck
  • Pierre-Jean Lauer
  • Véronique O'Donovan
  • Patrick Compan
  • Francette Deshayes
  • Bruno Berenguer
  • Karine Esteve
  • Sébastien Coelho
  • Christine Robert
  • Daniel Valat Marty
  • Marie-Myriam Daumas
  • Nicolas Bonnemaire

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mauguio

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Martin CHAZOT
Pierre-Martin CHAZOT (Ballotage) MON PARTI, MAUGUIO CARNON 		2 336 24,12%
Cécile BARRAL
Cécile BARRAL (Ballotage) POUR VOUS, POUR DEMAIN 		2 328 24,03%
Gilles PARMENTIER
Gilles PARMENTIER (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MAUGUIO-CARNON 		1 877 19,38%
Daniel BOURGUET
Daniel BOURGUET (Ballotage) L'ALTERNATIVE CITOYENNE POUR MAUGUIO CARNON VAUGUIERES LES GARRIGUES 		1 550 16,00%
Patricia MOULLIN-TRAFFORT
Patricia MOULLIN-TRAFFORT Nos Valeurs " Commune" 		813 8,39%
Laurent PRADEILLE
Laurent PRADEILLE Pour Mauguio Carnon 		782 8,07%
Participation au scrutin Mauguio
Taux de participation 61,86%
Taux d'abstention 38,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 9 827

Source : ministère de l’Intérieur

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