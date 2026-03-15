En direct

19:21 - Démographie et politique à Mauguio, un lien étroit Dans la commune de Mauguio, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 12,02%. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (57,14%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 10811 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (21,39%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,36%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 31,17%, comme à Mauguio, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Le Rassemblement national bien ancré à Mauguio Le parti d'extrême droite avait obtenu 13,46% des votes lors de l'élection municipale à Mauguio en 2020. Le mouvement revendiquait lors du second tour 10,42% des votes. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 28,14% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 48,86% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 28,90% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Mauguio comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,72% aux élections européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 41,91% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 59,95% lors du vote définitif, actant la victoire pour Charles Alloncle.

16:58 - Mauguio : 39,48 % de votants aux dernières municipales Lors des municipales de 2020 à Mauguio, l'abstention s'était fixée à 60,52 % à la fin du premier tour, proche des 55,3 % observés au niveau national. C'étaient 5 922 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le Covid-19 frappait la population. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été marquée par une abstention à 22,95 % dans la ville (la participation grimpant à 77,05 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 44,72 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 29,88 %, loin des 53,25 % affichés aux législatives de 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le territoire s'affiche in fine comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour ces élections municipales, cette variable à Mauguio sera en conséquence primordiale dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Le vote de Mauguio nettement ancré à droite en 2024 Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Mauguio, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,72%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Mauguio avaient ensuite propulsé aux avants-postes Charles Alloncle (Union de l'extrême droite) avec 41,91% au premier tour, devant Patrick Vignal (Ensemble !) avec 27,40%. Le second round n'a pas changé grand chose, Charles Alloncle culminant à 59,95% des voix sur place. La situation politique de Mauguio a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Mauguio ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Mauguio portaient leur choix sur Patrick Vignal (Ensemble !) avec 30,04% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Patrick Vignal virant de nouveau en tête avec 60,77% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Mauguio accordaient précédemment leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 28,14%, devant Emmanuel Macron qui récoltait 25,46%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,14% pour Emmanuel Macron, contre 48,86% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Mauguio se positionne comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Yvon BOURREL a-t-il augmenté la fiscalité locale à Mauguio ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Mauguio, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 14,68 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 1 623 310 €, en net recul par rapport aux quelque 5,58049 millions d'euros enregistrés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Mauguio a évolué pour se fixer à un peu plus de 39,05 % en 2024 (contre 17,60 % en 2020). Ce taux est à replacer dans un cadre national où la moyenne oscille autour de 40 % (soit + 1,2 point en quatre ans). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Mauguio a atteint environ 1 421 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 021 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Mauguio Analyser les scores de la dernière élection municipale à Mauguio peut se révéler intéressant. Dès le premier tour à l'époque, Yvon Bourrel (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 43,77% des suffrages. En deuxième position, Daniel Bourguet (Divers) a capté 30,61% des votes. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Gilles Parmentier (Rassemblement National), réunissant 13,46% des suffrages. Cet avantage visible plaçait le leader dans un terrain favorable. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 4 listes alignées. Yvon Bourrel l'a finalement emporté avec 45,19% des bulletins, face à Daniel Bourguet rassemblant 35,17% des électeurs et Gilles Parmentier avec 10,42% des voix. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Daniel Bourguet a certes réalisé la meilleure progression en ajoutant 338 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Mauguio, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques.