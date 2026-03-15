Résultat municipale 2026 à Mauguio (34130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mauguio a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mauguio, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mauguio [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre-Martin CHAZOT
Pierre-Martin CHAZOT MON PARTI, MAUGUIO CARNON 		2 336 24,12%
Cécile BARRAL
Cécile BARRAL POUR VOUS, POUR DEMAIN 		2 328 24,03%
Gilles PARMENTIER
Gilles PARMENTIER UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MAUGUIO-CARNON 		1 877 19,38%
Daniel BOURGUET
Daniel BOURGUET L'ALTERNATIVE CITOYENNE POUR MAUGUIO CARNON VAUGUIERES LES GARRIGUES 		1 550 16,00%
Patricia MOULLIN-TRAFFORT
Patricia MOULLIN-TRAFFORT Nos Valeurs " Commune" 		813 8,39%
Laurent PRADEILLE
Laurent PRADEILLE Pour Mauguio Carnon 		782 8,07%
Participation au scrutin Mauguio
Taux de participation 61,86%
Taux d'abstention 38,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 9 827

Source : ministère de l’Intérieur

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