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19:20 - L'avenir de la France se dessine aussi à Maule A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Maule apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 32,71% de cadres supérieurs pour 6 100 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 549 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 1 768 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (16,43%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 444 personnes (7,28%) favorise une richesse culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,67%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 3 713 euros/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Maule, les spécificités locales se mêlent aux défis français.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Maule ? Le mouvement lepéniste restait loin du match lors du scrutin municipal à Maule il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 17,80% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 34,21% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 16,87% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement lepéniste réunissait 34,46% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 27,82% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 31,24% pour le mouvement lepéniste. Il terminera avec 44,80% le dimanche suivant.

16:58 - Maule classée parmi les villes mobilisées avant les municipales L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 60,97 % à Maule pour le premier tour des élections de 2020, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que le Covid-19 avait découragé bon nombre d'inscrits. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été accompagnée d'une abstention à 19,24 % dans la ville (80,76 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 47,00 % en 2022 à seulement 28,22 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 42,37 % (contre 48,51 % en France). Si on prend un peu de recul, le secteur se révèle in fine comme une zone où l'abstention est contenue. À l'occasion de la municipale de 2026, cette particularité pèsera quoi qu'il en soit fatalement sur les résultats de Maule.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Maule Laurent Morin (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections des députés à Maule après la dissolution de 2024 avec 31,24%. Bruno Millienne (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 29,46%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Dieynaba Diop (Union de la gauche), avec 55,20%. Le rendez-vous électoral des Européennes précédemment à Maule avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,82%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 18,03% des votes. Le paysage politique de Maule a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme un territoire bleu marine.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Maule s'était résolument ancrée à la majorité présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Maule accordaient leurs suffrages à Bruno Millienne (Ensemble !) avec 29,83% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,54% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Maule plaçait Emmanuel Macron devant avec 32,28% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 18,78%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en livrant 65,79% pour Emmanuel Macron, contre 34,21% pour de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Maule une ville acquise au bloc central.

12:58 - À l'approche des municipales, les impôts sont en baisse à Maule À Maule, en matière d'impôts locaux, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 092 € en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 1 332 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais environ 32,18 % en 2024 (contre environ 19,13 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 163 580 € en 2024, bien en deçà des 2 471 850 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 19,58 %. Cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Maule S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Maule peut s'avérer éclairant. Lors de la première manche électorale, Laurent Richard (Divers droite) a creusé l'écart en récoltant 950 soutiens (59,82%). Dans la position du principal opposant, William Falchetto (Divers centre) a rassemblé 449 suffrages en sa faveur (28,27%). Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ces municipales 2026 à Maule, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Pour l'opposition, faire basculer une majorité si large constituera ce dimanche un défi immense, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.