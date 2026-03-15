Résultat municipale 2026 à Maule (78580) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Maule a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Maule, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Maule [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier LEPRETRE
Olivier LEPRETRE (25 élus) unis pour maule 		1 640 67,02%
  • Olivier LEPRETRE
  • Sidonie JOUBLIN-KARM
  • Denis COURTOT
  • Sylvie BIGAY
  • Samuel COLLIN
  • Amina DEMBRI
  • Nicolas BOURGET
  • Caroline QUINET
  • Benjamin GOHET
  • Aude GUERITEAU
  • Philippe CHOLET
  • Emma PAYOM
  • Miary RAMENASON
  • Elise GUÉRET-MAGNÉ
  • Thomas LECOT
  • Faustine URBAIN
  • Emile FIALIP
  • Mélanie RAULT
  • Alexandre MORIN
  • Sandrine BODIN-LEBOUCHER
  • Gahis DELAUNAY
  • Hélène CHARLET
  • Thomas DAVERDIN
  • Claire BENAZECH
  • Fabien LORGET
William FALCHETTO
William FALCHETTO (4 élus) Génération 2026 		807 32,98%
  • William FALCHETTO
  • Aline READ
  • Djamal ALIOUANE
  • Virginie PRÊT
Participation au scrutin Maule
Taux de participation 57,20%
Taux d'abstention 42,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 2 491

Source : ministère de l’Intérieur

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