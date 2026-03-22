Résultat de l'élection municipale 2026 à Mauléon-Licharre : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mauléon-Licharre

Le deuxième tour des élections municipales à Mauléon-Licharre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Armanda Accoce
Armanda Accoce Divers
BIEN VIVRE A MAULEON-LICHARRE
  • Armanda Accoce
  • Frédéric Chaldu
  • Maïder Laphitz
  • Simon Jaury
  • Julie Amestoy
  • Dimitri Haget
  • Sophie Lacour
  • Bruno Bellegarde
  • Maricé Castillon
  • Jean-Marc Vella
  • Maider Biscay
  • Serge Goyhex
  • Cécile Larraux
  • David Bassaber
  • Nicoles Biscay
  • Jacques Meloni
  • Jacqueline Mendive
  • Lionel Moustrous
  • Martine Etchebarne
  • Alexandre Bengochea
  • Anne-Marie Sallaberry
  • Roger Samper
  • Christine Amigo
Beñat Elkégaray
Beñat Elkégaray Divers
AITZINA MAULE- MAULEON POUR TOUS
  • Beñat Elkégaray
  • Éliane Etchegoyhen
  • Beñat Jaureguy
  • Nathalie Loustau
  • Régis Claverie
  • Monique Trottier
  • Jean Bordachar
  • Aurélie Boverie
  • Christophe Arostéguy
  • Anne Chimits
  • Baxtian Liguex
  • Martine Larroque
  • Joseph Malharin
  • Sandra Aguergaray
  • Battitt Larroque
  • Renate Guiresse
  • Sébastien Jaureguy
  • Maylis Houret
  • Jean-Michel Liguex
  • Madeleine Laccarieu
  • Kayet Borda
  • Andrée Queheille
  • Joseba Garay
Louis Labadot
Louis Labadot Divers
Union Citoyenne
  • Louis Labadot
  • Christine Lougarot
  • Alain Orduna
  • Florence Labadot
  • Pierre Gonzalez
  • Marie-Christine Sagardoy
  • Didier Arnold
  • Monique Renard
  • Jean-Michel Eito
  • Stephanie Gosselin
  • Marc Berhouet
  • Lorelli Cassaing
  • Francis Figueroa
  • Sylvie Janny Gonzalez
  • Come Pettier
  • Maïtena Bedberder
  • Jean-Paul Esprit
  • Marie Carmen Guaria
  • Michel Gouilliard
  • Annick Lougarot
  • Clement Pottier
  • Gisèle Coyos
  • Alain Marquesuzaa

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mauléon-Licharre

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis LABADOT
Louis LABADOT (Ballotage) Union Citoyenne 		791 44,19%
Beñat ELKÉGARAY
Beñat ELKÉGARAY (Ballotage) AITZINA MAULE- MAULEON POUR TOUS 		530 29,61%
Armanda ACCOCE
Armanda ACCOCE (Ballotage) BIEN VIVRE A MAULEON-LICHARRE 		469 26,20%
Participation au scrutin Mauléon-Licharre
Taux de participation 77,51%
Taux d'abstention 22,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 1 864

Source : ministère de l’Intérieur

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