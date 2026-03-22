Résultat de l'élection municipale 2026 à Mauléon-Licharre : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mauléon-Licharre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mauléon-Licharre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mauléon-Licharre.
L'actu des élections municipales 2026 à Mauléon-Licharre
11:44 - Quels étaient les résultats des municipales à Mauléon-Licharre il y a une semaine ?
Dimanche dernier, c'est Louis Labadot qui a pris l'avantage en récoltant 44,19 % des votes. À sa suite, Beñat Elkégaray est arrivé en deuxième position avec 29,61 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. La pole position, déjà occupée en 2020, a été conservée pour Louis Labadot, et il a même progressé avec 6,58 points de plus. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Armanda Accoce est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Mauléon-Licharre, le vote a enregistré un taux d'abstention de 22,49 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mauléon-Licharre
Le deuxième tour des élections municipales à Mauléon-Licharre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Armanda Accoce
Divers
BIEN VIVRE A MAULEON-LICHARRE
|
|
Beñat Elkégaray
Divers
AITZINA MAULE- MAULEON POUR TOUS
|
|
Louis Labadot
Divers
Union Citoyenne
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mauléon-Licharre
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis LABADOT (Ballotage) Union Citoyenne
|791
|44,19%
|Beñat ELKÉGARAY (Ballotage) AITZINA MAULE- MAULEON POUR TOUS
|530
|29,61%
|Armanda ACCOCE (Ballotage) BIEN VIVRE A MAULEON-LICHARRE
|469
|26,20%
|Participation au scrutin
|Mauléon-Licharre
|Taux de participation
|77,51%
|Taux d'abstention
|22,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,45%
|Nombre de votants
|1 864
Source : ministère de l’Intérieur
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