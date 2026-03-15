En direct

19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Maurecourt La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Maurecourt contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Dans la localité, 20,55% des résidents sont des enfants, et 6,09% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 39,27%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,73% et d'une population étrangère de 8,82% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,05% à Maurecourt, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Maurecourt Le RN était resté en retrait lors de l'élection municipale à Maurecourt en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 16,75% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 29,63% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 14,98% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Maurecourt comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 26,08% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 27,24% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il achèvera sa course avec 30,12% lors du vote final.

16:58 - Quelle participation attendre à Maurecourt aux municipales ? Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 944 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Maurecourt, correspondant à un taux de participation de 32,82 %, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays, en pleine épidémie à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part rassemblé 81,41 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 54,40 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation augmenter très nettement à 77,14 %. Juste avant, le scrutin européen avait mobilisé 59,86 % des électeurs locaux. Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent in fine le profil d'une commune relativement attachée au vote au regard des moyennes nationales. Au soir de l'élection municipale de 2026, la valeur de la participation jouera quoi qu'il en soit sur les résultats de Maurecourt.

15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date à Maurecourt Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Maurecourt accordaient leurs suffrages à Nadia Hai (Ensemble !) avec 33,71% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Nadia Hai culminant à 36,02% des votes dans la commune. Les Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Maurecourt avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,08%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 19,40% des votes. L'orientation des électeurs de Maurecourt a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Au regard des élections passées, Maurecourt reste un territoire tourné vers le centre-droit La synthèse des votes de 2022 dépeint Maurecourt comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Maurecourt plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 34,10% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 20,73%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,37% pour Emmanuel Macron, contre 29,63% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Maurecourt accordaient leurs suffrages à Nadia Hai (Ensemble !) avec 32,00% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nadia Hai virant de nouveau en tête avec 56,98% des voix.

12:58 - Les premières élections municipales à Maurecourt depuis la réforme fiscale Du côté de la fiscalité locale de Maurecourt, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 973 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 1 210 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à un peu plus de 31,51 % en 2024 (contre près de 19,93 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point depuis 2020. Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 33 000 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 1 505 660 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 15,41 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Maurecourt ? À l'occasion des élections municipales de 2020 à Maurecourt, les résultats ont offert un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, 'Maurecourt vivre ensemble' a logiquement rassemblé 851 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Maurecourt, ce décor offre une matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. Cette fois, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité en place. Un indice est probablement à chercher dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).