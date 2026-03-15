Résultat municipale 2026 à Maurecourt (78780) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Maurecourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Maurecourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Maurecourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier TALON
Xavier TALON (21 élus) MAURECOURT VIVRE ENSEMBLE 		1 103 52,55%
  • Xavier TALON
  • Martine MORY
  • Didier GUERREY
  • Manuela VIEIRA DE CASTRO
  • Régis TRICHARD
  • Alice FOURNIL
  • Jean-Luc HOUBRON
  • Noémie CASSELEUX
  • Rémi LEVÊQUE
  • Annette MORIN
  • René CHOTEAU
  • Françoise DE VINZELLES
  • Sylvain PERROT
  • Véronique GOUSY
  • Joël DRECOURT
  • Nicole COURBET
  • Kanesamohan KANAGARAJAH
  • Astrid DELANNOY
  • Côme GRONDIN
  • Valérie BAYLOT
  • Gilles VARIN
Anthony DESCHAMPS
Anthony DESCHAMPS (6 élus) AGISSONS POUR LE MAURECOURT DE DEMAIN 		996 47,45%
  • Anthony DESCHAMPS
  • Aurelie RICHARD
  • Niels JULIEN-SAINT-AMAND
  • Nadia LAARAJ
  • Francois LEVEEL
  • Estelle DRENO
Participation au scrutin Maurecourt
Taux de participation 68,87%
Taux d'abstention 31,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 2 137

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Yvelines ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Yvelines. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Maurecourt