Résultat de l'élection municipale 2026 à Maurepas : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Maurepas

Tête de listeListe
Grégory Garestier
Grégory Garestier Liste divers droite
ENSEMBLE, MAUREPAS AVANCE !
  • Grégory Garestier
  • Myriam Debucquois
  • Laurent Burçon
  • Pascale Denis
  • Emmanuel Dutat
  • Véronique Millot
  • François Liet
  • Lucia Berny
  • Christophe Journé
  • Caroline Lamoureux Rousselle
  • Rémy Lemattre
  • Mary-Line Santesteban
  • Aurélien Agesta Hetzel
  • Patricia Pulice
  • Jean-Michel Lignier
  • Rose Nuissier
  • Éric Naudin
  • Céline Gnaba
  • Olivier Cloux
  • Danielle Le Borgne
  • David de Miranda
  • Gaëlle Champeil
  • Adrien Steineur
  • Monia Da Conceicao
  • Maxime Lecquyer
  • Stéphanie Spada
  • Nicolas Genevois
  • Anaëlle Bellut
  • Rassem Sagombaye
  • Bérénice Ribot Lahdeb
  • Julien Paucton
  • Geertruda Faure
  • Serge Bouttier
  • Valérie Vinet
  • Éric Perrier
Yann Lamothe
Yann Lamothe Liste divers centre
Yann-Maurepas2026
  • Yann Lamothe
  • Houda L'Hou
  • Stéphane Rolland
  • Yuk Yee Lam
  • Arnaud Lanthony
  • Nadia Arriahi
  • Bertrand Schmid
  • Géraldine Fanjat
  • Laurent Pitton
  • Noëlla Lengania
  • Eddy Kerchouche
  • Maryse Vernizeau
  • Mathieu Raymond
  • Delphine Kaczmarek
  • Basile Nonotte
  • Clementine Wauthy
  • Xavier Honvault
  • Marina Cardoso
  • Vincent Leclerc
  • Naziha Cherif
  • Vidan Jankovic
  • Christel Zigic
  • Mickaël Geay
  • Anouck Briselet
  • Quentin Polixene
  • Claire Monier
  • Sebastien Laffitte
  • Carole Goursolle
  • Stephane Moussay
  • Virginie Demeulenaere
  • Joel Pigere
  • Camille-Rose Louartiti-Simon
  • Philippe Gaudemer
  • Joana Delorido
  • Olivier Corbinien
Ismaïla Wane
Ismaïla Wane Liste divers gauche
Maurepas Dynamique et Solidaire
  • Ismaïla Wane
  • Martine Fayolle
  • Jean-Michel Amande
  • Marie-Noëlle Ungeheuer
  • Thierry Uring
  • Inès Le Men
  • Omar Laaouissid
  • Anne Theunissen
  • Baptiste Heulard
  • Aphrodite Anevar
  • Alexandre Merle
  • Évelyne Nassah
  • Régis Condomines
  • Saran Lévêque
  • Loïs Lacombe
  • Kadiata Gakho
  • Constant M'Bock
  • Jenny Roger
  • Charles Lesaffre
  • Maïa Grange
  • Yann Corrigou
  • Rachida Benyamina
  • Pierre Aguillon
  • Mariame Barry
  • Mamadou Diakité
  • Catherine Kaba
  • Benoît Beitz
  • Marie-Pierre Caruhel
  • Alain Wojcik
  • Anne Baron
  • Jean-Pierre Barbier
  • Nathalie Ayasse
  • Bruno Radiguet
  • Zita Schirru
  • Jacques Péguet
Vincent Texier
Vincent Texier Liste d'extrême droite
UNION DES DROITES POUR MAUREPAS
  • Vincent Texier
  • Sabrina Hollant
  • Naji Debache
  • Claudine Denis
  • Etienne Desgrippes
  • Ottilia Riquet
  • Jérôme Chekroun
  • Françoise Barreau
  • Xavier Guenez
  • Corinne Ott
  • Jérôme Beaudet
  • Natalia Francois
  • Pierre Delhumeau
  • Emmanuelle Texier
  • Gérard Denis
  • Aline Devos
  • Andrew Tyberghien
  • Thérèse Galland
  • Antoine Dujon
  • Nathalie Lambert
  • Antoine Calvet
  • Véronique Launstorfer
  • Mathieu Texier
  • Nadine Diard
  • Michel Francois
  • Christine Desgrippes
  • Christophe Combes
  • Thérèse Desgrippes
  • Alexandre Ivars
  • Marie Texier
  • Gilles Desgrippes
  • Anaïs Quilbé
  • Hughes Texier
  • Colette Petitprez
  • Eduardo Valente
Sandra Cozéma
Sandra Cozéma Liste Divers
UNIS POUR MAUREPAS
  • Sandra Cozéma
  • Arnaud Peyrassou
  • Sohane Ilare
  • Jean-Louis Deschamps
  • Océane Cozéma
  • Francis Naudin
  • Eugénie Mouton
  • Arnaud Le Luron
  • Louana Farias
  • Mohamed Foudil
  • Camille Louette
  • Benjamin Le Lay
  • Lauriane Fanfare
  • Richard Cozéma
  • Josiane Lemaire
  • Cédric Gau
  • Huguette Bernard
  • Kyle Opaka
  • Catherine Lamour
  • Oumar Yatera
  • Geneviève Guezenec
  • Jean-François Gremillon
  • Dolores Bokongo
  • Ibrahim Diallo
  • Alexandrine Pires
  • Cédric Fortuno
  • Marie-Josèphe Alebe
  • Hugo Lima
  • Cali Hoys
  • Tiago Lima
  • Halima Cissako
  • Cyril Riviere
  • Esthère Duval
  • Pascal Renard
  • Simone Peton

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégory Garestier
Grégory Garestier (26 élus) Continuons maurepas ! 		2 797 51,13%
  • Grégory Garestier
  • Myriam Debucquois
  • Christophe Journe
  • Pascale Denis
  • François Liet
  • Lucia Berny
  • Emmanuel Dutat
  • Véronique Rocher
  • Eric Naudin
  • Véronique Millot
  • Laurent Burçon
  • Hélène Clauzier
  • Michel Auroy
  • Sophie Nicolas
  • Jean-Michel Lignier
  • Marie-Christine Curt
  • Pierre Duval
  • Delphine Salvan
  • Rémy Lemattre
  • Bérénice Ribot-Lahdeb
  • Serge Bouttier
  • Caroline Lamoureux
  • Nicolas Genevois
  • Michèle Buiron
  • Bernard Parmentier
  • Nadia Domège
Michel Chappat
Michel Chappat (3 élus) Ensemble, en avant maurepas 		1 115 20,38%
  • Michel Chappat
  • Florence Bary
  • Yann Lamothe
Ismaïla Wane
Ismaïla Wane (3 élus) Maurepas dynamique et solidaire 		983 17,97%
  • Ismaïla Wane
  • Martine Fayolle
  • Benjamin Bouhanna
Erwan Le Gall
Erwan Le Gall (1 élu) Maurepas autrement 		575 10,51%
  • Erwan Le Gall
Participation au scrutin Maurepas
Taux de participation 41,60%
Taux d'abstention 58,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 616

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégory Garestier
Grégory Garestier (25 élus) L'alternance pour maurepas 		3 917 49,23%
  • Grégory Garestier
  • Myriam Debucquois
  • Erwan Le Gall
  • Véronique Rocher
  • Laurent Burcon
  • Elsa Pigeat
  • Sylvestre Dognin
  • Hélène Clauzier
  • Emmanuel Dutat
  • Véronique Millot
  • François Liet
  • Nadia Veneau
  • Constant Mbock
  • Pascale Denis
  • Yann De Chazeaux
  • Isabelle Henry
  • Christian Guillot
  • Agathe Oder
  • Eric Naudin
  • Nathalie Bellegarde
  • Serge Bouttier
  • Lotti Duforet
  • Yohan Engel
  • Virginie Colette
  • Michel Auroy
Michel Chappat
Michel Chappat (6 élus) Pour maurepas 		2 977 37,42%
  • Michel Chappat
  • Florence Bary-Schwartzmann
  • Pierre Le Guerinel
  • Nicole Malaquin
  • Michel Haye
  • Carole Rossi-Cuvillier
Ismaïla Wane
Ismaïla Wane (2 élus) Notre ambition pour maurepas 		1 061 13,33%
  • Ismaïla Wane
  • Martine Fayolle
Participation au scrutin Maurepas
Taux de participation 57,52%
Taux d'abstention 42,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Nombre de votants 8 129

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégory Garestier
Grégory Garestier L'alternance pour maurepas 		1 880 24,32%
Michel Chappat
Michel Chappat En avant maurepas 		1 653 21,38%
Pierre Le Guerinel
Pierre Le Guerinel Maurepas au coeur 		1 234 15,96%
Michel Haye
Michel Haye Maurepas et vous 		1 186 15,34%
Ismaïla Wane
Ismaïla Wane Notre ambition pour maurepas 		780 10,09%
Jean Sindou-Faurie
Jean Sindou-Faurie Maurepas equilibre 		716 9,26%
Clément Troux
Clément Troux Maurepas pour tous 		280 3,62%
Participation au scrutin Maurepas
Taux de participation 56,10%
Taux d'abstention 43,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Nombre de votants 7 930

Villes voisines de Maurepas

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