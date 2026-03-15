Résultat de l'élection municipale 2026 à Maurepas : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Maurepas [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Maurepas sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Maurepas.
L'actu des élections municipales 2026 à Maurepas
13:09 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Maurepas
À Maurepas, les résultats des élections municipales précédentes ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Grégory Garestier (Divers droite) a surclassé ses rivaux en recueillant 2 797 bulletins (51,13%). À sa poursuite, Michel Chappat (Divers centre) a obtenu 1 115 votes (20,38%). Ismaïla Wane (Divers gauche) était troisième, rassemblant 17,97% des voix. Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Maurepas, cette dynamique constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire retentissante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - À quelle heure ferment les 13 bureaux de vote à Maurepas ?
À l’occasion des municipales 2026, les habitants de Maurepas devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la commune. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? La liste de ceux qui veulent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Maurepas est disponible ci-dessous. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Maurepas sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. Recevez les résultats des élections municipales à Maurepas dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Maurepas
|Tête de listeListe
|
Grégory Garestier
Liste divers droite
ENSEMBLE, MAUREPAS AVANCE !
|
|
Yann Lamothe
Liste divers centre
Yann-Maurepas2026
|
|
Ismaïla Wane
Liste divers gauche
Maurepas Dynamique et Solidaire
|
|
Vincent Texier
Liste d'extrême droite
UNION DES DROITES POUR MAUREPAS
|
|
Sandra Cozéma
Liste Divers
UNIS POUR MAUREPAS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégory Garestier (26 élus) Continuons maurepas !
|2 797
|51,13%
|
|Michel Chappat (3 élus) Ensemble, en avant maurepas
|1 115
|20,38%
|
|Ismaïla Wane (3 élus) Maurepas dynamique et solidaire
|983
|17,97%
|
|Erwan Le Gall (1 élu) Maurepas autrement
|575
|10,51%
|
|Participation au scrutin
|Maurepas
|Taux de participation
|41,60%
|Taux d'abstention
|58,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 616
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégory Garestier (25 élus) L'alternance pour maurepas
|3 917
|49,23%
|
|Michel Chappat (6 élus) Pour maurepas
|2 977
|37,42%
|
|Ismaïla Wane (2 élus) Notre ambition pour maurepas
|1 061
|13,33%
|
|Participation au scrutin
|Maurepas
|Taux de participation
|57,52%
|Taux d'abstention
|42,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,14%
|Nombre de votants
|8 129
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégory Garestier L'alternance pour maurepas
|1 880
|24,32%
|Michel Chappat En avant maurepas
|1 653
|21,38%
|Pierre Le Guerinel Maurepas au coeur
|1 234
|15,96%
|Michel Haye Maurepas et vous
|1 186
|15,34%
|Ismaïla Wane Notre ambition pour maurepas
|780
|10,09%
|Jean Sindou-Faurie Maurepas equilibre
|716
|9,26%
|Clément Troux Maurepas pour tous
|280
|3,62%
|Participation au scrutin
|Maurepas
|Taux de participation
|56,10%
|Taux d'abstention
|43,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,53%
|Nombre de votants
|7 930
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