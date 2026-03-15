Résultat municipale 2026 à Maurepas (78310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Maurepas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Maurepas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Maurepas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégory GARESTIER
Grégory GARESTIER (29 élus) ENSEMBLE, MAUREPAS AVANCE ! 		4 134 57,21%
  • Grégory GARESTIER
  • Myriam DEBUCQUOIS
  • Laurent BURÇON
  • Pascale DENIS
  • Emmanuel DUTAT
  • Véronique MILLOT
  • François LIET
  • Lucia BERNY
  • Christophe JOURNÉ
  • Caroline LAMOUREUX ROUSSELLE
  • Rémy LEMATTRE
  • Mary-Line SANTESTEBAN
  • Aurélien AGESTA HETZEL
  • Patricia PULICE
  • Jean-Michel LIGNIER
  • Rose NUISSIER
  • Éric NAUDIN
  • Céline GNABA
  • Olivier CLOUX
  • Danielle LE BORGNE
  • David DE MIRANDA
  • Gaëlle CHAMPEIL
  • Adrien STEINEUR
  • Monia DA CONCEICAO
  • Maxime LECQUYER
  • Stéphanie SPADA
  • Nicolas GENEVOIS
  • Anaëlle BELLUT
  • Rassem SAGOMBAYE
Ismaïla WANE
Ismaïla WANE (3 élus) Maurepas Dynamique et Solidaire 		1 341 18,56%
  • Ismaïla WANE
  • Martine FAYOLLE
  • Jean-Michel AMANDE
Yann LAMOTHE
Yann LAMOTHE (2 élus) Yann-Maurepas2026 		962 13,31%
  • Yann LAMOTHE
  • Houda L'HOU
Vincent TEXIER
Vincent TEXIER (1 élu) UNION DES DROITES POUR MAUREPAS 		561 7,76%
  • Vincent TEXIER
Sandra COZÉMA
Sandra COZÉMA UNIS POUR MAUREPAS 		228 3,16%
Participation au scrutin Maurepas
Taux de participation 53,33%
Taux d'abstention 46,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 7 349

Source : ministère de l’Intérieur

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