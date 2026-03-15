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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Maurepas La structure démographique et socio-économique de Maurepas définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des municipales. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,53% sont des personnes âgées. Le pourcentage important de cadres, représentant 26,09%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Enfin, la présence d'une population immigrée de 16,00% et d'une population étrangère de 11,63% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (44,25%), témoignent d'une population instruite à Maurepas, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Maurepas Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Maurepas il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen recueillait 14,41% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 29,01% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 12,47% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Maurepas comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 21,99% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 24,21% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 26,89% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Maurepas vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour cette élection municipale 2026, l'affluence aux urnes à Maurepas sera déterminante dans le dénouement du scrutin. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 5 616 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 41,60 %, une proportion assez classique alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison de l'épidémie de Covid. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi provoqué un fort engouement, avec 76,36 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 23,64 %). Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 51,30 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 68,57 % 24 mois plus tard. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient mobilisé 53,94 % des électeurs. En prenant du recul, les chiffres dessinent le portrait d'une zone soucieuse de voter par rapport au reste de la France.

15:59 - Maurepas : le vote des électeurs l'année de la dissolution La préférence des électeurs de Maurepas a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée. Les Européennes de juin 2024 à Maurepas avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,99%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 18,06% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Maurepas avaient ensuite placé en tête Aurore Bergé (Majorité présidentielle) avec 30,83% au premier tour, devant Cédric Briolais (Union de la gauche) avec 30,48%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Aurore Bergé culminant à 42,97% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Maurepas s'était résolument tournée vers le centre Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Maurepas voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 31,71% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 25,74%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,99% pour Emmanuel Macron, contre 29,01% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Maurepas accordaient leurs suffrages à Aurore Bergé (Ensemble !) avec 33,38% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Aurore Bergé virant de nouveau en tête avec 57,96% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - À Maurepas, les impôts sont en hausse avant le scrutin S'agissant des contributions locales à Maurepas, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 301 € en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 1 127 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 37,79 % en 2024 (contre 19,91 % en 2020). Cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 171 400 euros en 2024, loin des quelque 4,905 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 13,00 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Maurepas À Maurepas, les résultats des élections municipales précédentes ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Grégory Garestier (Divers droite) a surclassé ses rivaux en recueillant 2 797 bulletins (51,13%). À sa poursuite, Michel Chappat (Divers centre) a obtenu 1 115 votes (20,38%). Ismaïla Wane (Divers gauche) était troisième, rassemblant 17,97% des voix. Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Maurepas, cette dynamique constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire retentissante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.