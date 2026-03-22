Résultat municipale 2026 à Mauriac (15200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mauriac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mauriac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mauriac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Samuel LEBEAUX
Samuel LEBEAUX (18 élus) ENSEMBLE AGIR POUR MAURIAC 		915 51,64%
  • Samuel LEBEAUX
  • Andrée BROUSSE
  • André ARNOULD
  • Stéphanie Michèle SERIEIX
  • René DUBOURG
  • Mireille LEOTY
  • Olivier PRAT
  • Laurence SOURZAT
  • Didier DELTHEIL
  • Chantal RIBOULET
  • Jean-Pierre CHAMPAGNAC
  • Elodie CAMPHIN
  • Frédéric CONSTANT
  • Lilou MAILLOT
  • Romain BROUSSE-BARBAT
  • Bérengère MORIN
  • Yvan PAUNET
  • Marie-Thérèse PRAT
Edwige ZANCHI
Edwige ZANCHI (4 élus) ENSEMBLE POUR MAURIAC ET SON PAYS 		646 36,46%
  • Edwige ZANCHI
  • Jean Jacques VAISSIER
  • Valérie CABECAS
  • Michel PAPON
Cyrille ROLLIN
Cyrille ROLLIN (1 élu) MAURIAC AUTREMENT 		211 11,91%
  • Cyrille ROLLIN
Participation au scrutin Mauriac
Taux de participation 72,81%
Taux d'abstention 27,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 1 826

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Mauriac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Samuel LEBEAUX
Samuel LEBEAUX (Ballotage) ENSEMBLE AGIR POUR MAURIAC 		676 40,00%
Edwige ZANCHI
Edwige ZANCHI (Ballotage) ENSEMBLE POUR MAURIAC ET SON PAYS 		588 34,79%
Cyrille ROLLIN
Cyrille ROLLIN (Ballotage) MAURIAC AUTREMENT 		426 25,21%
Participation au scrutin Mauriac
Taux de participation 70,26%
Taux d'abstention 29,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,67%
Nombre de votants 1 762

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