Résultat municipale 2026 à Mauriac (15200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mauriac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mauriac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mauriac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samuel LEBEAUX (18 élus) ENSEMBLE AGIR POUR MAURIAC
|915
|51,64%
|
|Edwige ZANCHI (4 élus) ENSEMBLE POUR MAURIAC ET SON PAYS
|646
|36,46%
|
|Cyrille ROLLIN (1 élu) MAURIAC AUTREMENT
|211
|11,91%
|
|Participation au scrutin
|Mauriac
|Taux de participation
|72,81%
|Taux d'abstention
|27,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Nombre de votants
|1 826
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Mauriac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Samuel LEBEAUX (Ballotage) ENSEMBLE AGIR POUR MAURIAC
|676
|40,00%
|Edwige ZANCHI (Ballotage) ENSEMBLE POUR MAURIAC ET SON PAYS
|588
|34,79%
|Cyrille ROLLIN (Ballotage) MAURIAC AUTREMENT
|426
|25,21%
|Participation au scrutin
|Mauriac
|Taux de participation
|70,26%
|Taux d'abstention
|29,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,67%
|Nombre de votants
|1 762
Election municipale 2026 à Mauriac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mauriac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mauriac.
L'actu des élections municipales 2026 à Mauriac
18:36 - Mauriac : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Mauriac avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,99%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 15,00% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Mauriac avaient ensuite propulsé aux avants-postes Jean Yves Bony (Divers droite) avec 39,98% au premier tour, devant Gilles Lacroix (Rassemblement National) avec 27,64%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jean Yves Bony culminant à 67,38% des suffrages exprimés localement. Une confirmation limpide des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Mauriac
Comment s'étaient terminées les dernières élections municipales à Mauriac ? À l'occasion du premier vote, Edwige Zanchi (Divers) a raflé la première place en recueillant 966 voix (59,59%). Juste derrière, Claudine Royer (Divers gauche) a capté 655 voix (40,40%). Cette victoire écrasante de la candidate Divers a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Mauriac, ce décor pose les bases. Cette victoire retentissante place l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Mauriac pour le 2e tour ?
La confrontation connaît donc un nouveau chapitre ce dimanche, avec Cyrille Rollin sous l'étiquette LDVD, la liste de Samuel Lebeaux (LDIV) et la liste menée par Edwige Zanchi (LDVD), selon la liste des candidats pour le second tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Les 2 bureaux de vote de la ville de Mauriac seront ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les électeurs.
11:59 - Samuel Lebeaux, Edwige Zanchi et Cyrille Rollin forment le trio de tête à Mauriac
Dans le cadre du premier tour des municipales à Mauriac, c'est Samuel Lebeaux qui s'est arrogé la première place avec 40,00 % des bulletins valides. À sa suite, Edwige Zanchi (Divers droite) est arrivée en deuxième position avec 34,79 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, avec 25,21 %, Cyrille Rollin, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Mauriac, l'élection a mobilisé 70,26 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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