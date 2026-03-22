Résultat municipale 2026 à Maury (66460) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Maury a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Maury, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Maury [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre VILLA (12 élus) MAURY ENSEMBLE
|287
|55,84%
|
|Michel GUALLAR (3 élus) MAURY UNE AMBITION COMMUNE
|227
|44,16%
|
|Participation au scrutin
|Maury
|Taux de participation
|83,23%
|Taux d'abstention
|16,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,45%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,75%
|Nombre de votants
|531
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Maury - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel GUALLAR (Ballotage) MAURY UNE AMBITION COMMUNE
|230
|46,46%
|Alexandre VILLA (Ballotage) MAURY ENSEMBLE
|226
|45,66%
|Lola BEUZE MAURY DU PROGRES EN COMMUN
|39
|7,88%
|Participation au scrutin
|Maury
|Taux de participation
|80,25%
|Taux d'abstention
|19,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,15%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Nombre de votants
|512
Election municipale 2026 à Maury [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Maury sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Maury.
L'actu des élections municipales 2026 à Maury
18:34 - En marge de la dissolution, comment Maury a-t-elle voté ?
L'exploration des résultats de 2024 confirme que Maury restait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste. Le choc des Européennes de 2024 à Maury avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (44,80%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 12,43% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Maury avaient ensuite favorisé Anaïs Sabatini (Rassemblement National) avec 44,83% au premier tour, devant Marc Medina (Divers centre) avec 25,75%. Les habitants expédiaient d'ailleurs le sujet sans hésitation dans la circonscription, où l'élection s'est jouée d'entrée.
15:57 - Élections de 2020 à Maury : retour sur une élection très disputée
Les résultats des précédentes élections municipales à Maury ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Pour rappel, cette élection se distinguait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes, donnant aux électeurs l'opportunité de panacher. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. Lors de la première manche électorale, Marie José Beyssac a réuni le plus de suffrages avec 292 suffrages (93,29%). À la suite, Alexandre Villa a rassemblé 290 voix (92,65%). Le trio de tête a été complété par Christelle Alonso, rassemblant 92,01% des suffrages. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce dimanche d'élections municipales 2026 à Maury, les citoyens sont de nouveau invités à désigner leurs représentants dans cette configuration très singulière. À noter que le principe des candidatures individuelles n'a cependant plus cours désormais.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour de l'élection municipale à Maury
D'après les candidatures pour le deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les votants ont donc à disposition ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Alexandre Villa (DIV) et la liste menée par Michel Guallar (DIV). L'horaire de fermeture du bureau de vote de Maury a été arrêté à 18 heures.
11:59 - Qui est en tête à Maury avant le 2e tour de ces élections ?
Lors du premier volet des municipales à Maury, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 80,25 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. À l'issue du dépouillement, c'est Michel Guallar qui a pris la pole position en rassemblant 46,46 % des suffrages exprimés. À sa suite, Alexandre Villa s'est classé deuxième avec 45,66 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, avec 7,88 %, Lola Beuze n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner.
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