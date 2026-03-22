Résultat municipale 2026 à Maury (66460) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Maury a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Maury, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Maury [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre VILLA
Alexandre VILLA (12 élus) MAURY ENSEMBLE 		287 55,84%
  • Alexandre VILLA
  • Albane RUDEAU
  • Lucas LAFFITE
  • Carole DURAND
  • Germain DUMONT
  • Anne MILJKOVIC
  • Michel DELONCA
  • Isabelle GUILBERT
  • Mickaël YEPES
  • Eve MIRET
  • Dominique RANZA
  • Sandrine VERMEUIL
Michel GUALLAR
Michel GUALLAR (3 élus) MAURY UNE AMBITION COMMUNE 		227 44,16%
  • Michel GUALLAR
  • Martine FLAMAND
  • Silvio MAROCCHINO
Participation au scrutin Maury
Taux de participation 83,23%
Taux d'abstention 16,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 531

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Maury - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel GUALLAR
Michel GUALLAR (Ballotage) MAURY UNE AMBITION COMMUNE 		230 46,46%
Alexandre VILLA
Alexandre VILLA (Ballotage) MAURY ENSEMBLE 		226 45,66%
Lola BEUZE
Lola BEUZE MAURY DU PROGRES EN COMMUN 		39 7,88%
Participation au scrutin Maury
Taux de participation 80,25%
Taux d'abstention 19,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 512

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