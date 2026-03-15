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19:16 - Dynamique électorale à Mauves : une analyse socio-démographique Devant le bureau de vote de Mauves, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec une population de 1 192 habitants répartis dans 636 logements, ce bourg présente une densité de 169 habitants/km². Ses 80 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 361 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 16,78% des résidents sont des enfants, et 29,48% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,11% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,92% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 938,71 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Mauves, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les électeurs de Mauves séduits par le RN ? Le parti à la flamme n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Mauves en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 26,48% des votes lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 41,29% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 22,72% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Mauves comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,07% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 37,61% pour le tout nouveau ticket ciottiste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 55,07% lors du vote définitif et la victoire de Vincent Trebuchet.

16:58 - Mauves : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Lors des municipales de 2020 à Mauves, l'abstention avait plafonné à 60,02 % lors du premier tour, un niveau conforme aux 55,3 % du pays. 367 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le pays était bousculé par le coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est toutefois fixé à 16,84 %. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 44,44 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 24,15 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 40,81 %. Prendre du recul sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Mauves comme une commune où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France. Pour cette élection municipale, cette variable à Mauves sera en tout cas déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Mauves il y a deux ans Vincent Trebuchet (Union de l'extrême droite) avait performé au premier tour des élections des députés à Mauves après la dissolution de 2024 avec 37,61%. Michèle Victory (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 21,55%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Vincent Trebuchet culminant à 55,07% des voix localement. Le scrutin des Européennes avant la dissolution à Mauves avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (37,07%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 14,29% des voix. Le paysage politique de Mauves a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Dernière présidentielle à Mauves : ce qu'il faut retenir La physionomie politique de Mauves laisse apparaître une municipalité de tradition centriste. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Mauves voyait en effet Emmanuel Macron s'imposer localement avec 27,27% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 26,48%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en offrant 58,71% pour Emmanuel Macron, contre 41,29% pour de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Mauves portaient leur choix sur Olivier Dussopt (Ensemble !) avec 26,80% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,67%.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts vont-ils peser à Mauves ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Mauves, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 9,59 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 13 410 € la même année, en net recul par rapport aux 140 440 € perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Mauves atteint désormais 37,00 % en 2024 (contre 11,00 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Mauves s'est chiffrée à 988 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 466 € relevés en 2020.

11:59 - La liste "Agir Ensemble Pour Mauves" grande gagnante des dernières municipales à Mauves Dans la cité de Mauves, les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par le verdict du dernier scrutin municipal. Sans aucune opposition, la liste menée par Jean-Paul Bulinge a naturellement obtenu 328 voix (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Mauves, cette dynamique pose les bases. À l'occasion des résultats des élections cette fois, l'enjeu sera de savoir si une réelle opposition parvient à se fédérer. La publication des candidats (voir ci-dessous) donne d'ores et déjà un élément de réponse assez éloquent.