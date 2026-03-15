Résultat municipale 2026 à Mauves (07300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mauves a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mauves, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mauves [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre MAISONNAT
Pierre MAISONNAT (13 élus) Bâtir ensemble le Mauves de demain 		437 66,51%
  • Pierre MAISONNAT
  • Isabelle DENIS
  • Franck MENEROUX
  • Corine FAYAT
  • Frédéric GAILLARD
  • Michèle PEYROT
  • Jean-Paul BULINGE
  • Adeline DOREL
  • Rémy FONTANET
  • Pascale ROUVEURE
  • David DUPIN
  • Claudine BERTRAND
  • Pascal LUYTON
Olivier TORIELLI
Olivier TORIELLI (2 élus) Osons Mauves 		220 33,49%
  • Olivier TORIELLI
  • Annie SEUX
Participation au scrutin Mauves
Taux de participation 69,33%
Taux d'abstention 30,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 667

Source : ministère de l’Intérieur

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