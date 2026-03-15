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19:17 - Analyse démographique des municipales à Mauvezin Comment la population de Mauvezin peut-elle peser sur les résultats des élections municipales ? La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 28% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 34,31% ont 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 665 euros/an montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1242 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,66%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,03%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Mauvezin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,03% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Quel score pour le RN à Mauvezin aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Mauvezin en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 25,62% des suffrages lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 47,30% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 15,34% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Mauvezin comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 35,76% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 36,04% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 38,34% lors du vote final.

16:58 - Résultats électoraux à Mauvezin : le point sur la participation En ce jour de municipales 2026 à Mauvezin, la mobilisation sera décortiquée. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 1 005 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 61,13 %, largement au-dessus des 44,7 % nationaux, l'épidémie de Covid ayant lourdement pesé sur l'événement. Rappelons que les élections municipales demeurent en effet de longue date, avec les présidentielles, celles où les électeurs votent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été chiffré à 80,47 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 58,36 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 72,50 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 55,01 % des inscrits. En prenant du recul, les données esquissent à l'arrivée une contrée soucieuse de voter face aux moyennes nationales.

15:59 - Comment a voté Mauvezin en 2024 ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Mauvezin avaient favorisé David Taupiac (Divers gauche) avec 50,21% au premier tour, devant Alice Cendré (Rassemblement National) avec 36,04%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, David Taupiac culminant à 61,66% des votes dans la localité. Lors des élections européennes précédemment, le podium à Mauvezin s'était cette fois forgé autour de la liste menée par Jordan Bardella (35,76%), devançant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,52%) et Valérie Hayer (12,09%).

14:57 - Mauvezin : des verdicts éminemment instructifs lors des élections en 2022 Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Mauvezin soutenaient en priorité David Taupiac (DVG) avec 33,84% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, David Taupiac virant de nouveau en tête avec 71,92% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Mauvezin était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 25,62% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,59%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,70% pour Emmanuel Macron, contre 47,30% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Mauvezin laisse donc apparaître un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Mauvezin Pour ce qui est de la fiscalité à Mauvezin, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 843 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 576 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 59,32 % en 2024 (contre 32,35 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne se situe aux alentours de 40 % en France. Une hausse en trompe-l'œil car le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 34 690 € en 2024. Un total bien loin des 210 860 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 8,34 %. La taxe ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Mauvezin Les résultats des précédentes élections municipales à Mauvezin ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier tour à l'époque, Daniel Cabassy a décroché la pole position avec 474 suffrages (47,87%). À ses trousses, Serge Roques a recueilli 283 voix (28,58%). Cet avantage particulier mettait la liste en tête dans de bonnes dispositions. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. Alain Baque l'a finalement emporté avec 521 suffrages (50,09%), face à Daniel Cabassy rassemblant 519 électeurs (49,90%). La consultation s'est au final avérée beaucoup plus indécise que prévu, le candidat challenger parvenant à combler son retard grâce à des réserves de voix conséquentes. Daniel Cabassy a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 236 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Pour cette élection de 2026 à Mauvezin, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser.