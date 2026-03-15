Résultat municipale 2026 à Mauvezin (32120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mauvezin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mauvezin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mauvezin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien HILLOU-LESPES
Sébastien HILLOU-LESPES (15 élus) UN NOUVEL ELAN POUR MAUVEZIN 		631 53,20%
  • Sébastien HILLOU-LESPES
  • Sandrine LACOURT
  • Jean-Michel CAPRICE
  • Reine PIERSON
  • Thierry HALBAUT
  • Réjane SALAGNAC
  • Mathieu GRECK POURRAT
  • Carine BAGUR
  • Daniel CABASSY
  • Anne-Laure ABADIE
  • Pierre LANNES
  • Christelle GLADIEUX
  • Romain BISCAN
  • Elisabeth DE FARAMOND
  • David BEAUCHAMPS
Alain BAQUE
Alain BAQUE (4 élus) CONTINUONS D'AVANCER ENSEMBLE 		555 46,80%
  • Alain BAQUE
  • Aurore CETTOLO FINESTRE
  • Serge ROQUES
  • Josiane BIGOURDAN
Participation au scrutin Mauvezin
Taux de participation 68,94%
Taux d'abstention 31,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Nombre de votants 1 221

Source : ministère de l’Intérieur

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