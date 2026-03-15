Résultat municipale 2026 à Maxilly-sur-Léman (74500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Maxilly-sur-Léman a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Maxilly-sur-Léman, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Maxilly-sur-Léman [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel MAGNIN
Daniel MAGNIN (16 élus) VIVRE MAXILLY 		555 69,64%
  • Daniel MAGNIN
  • Sonia JIMENEZ
  • Eric FAVRE
  • Geneviève COCHON
  • Patrick DUMONT
  • Noëlle BERAUD
  • Boris LUNARDI
  • Ghislaine COUVILLAT
  • Boris ARCHER
  • Sarah BOCQUET
  • Freddy SZIKORA
  • Dounia CHEKHRIT
  • Paul GREPILLAT
  • Marine PERRIER
  • Alfred ZANNIER
  • Alice MARTINERIE
Christophe BOCHATON
Christophe BOCHATON (3 élus) UNIS POUR MAXILLY 		242 30,36%
  • Christophe BOCHATON
  • Carole TEXIER
  • Arnaud LACHERAY
Participation au scrutin Maxilly-sur-Léman
Taux de participation 65,35%
Taux d'abstention 34,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37%
Nombre de votants 811

Source : ministère de l’Intérieur

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