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19:20 - Démographie et politique à Maxilly-sur-Léman, un lien étroit Devant le bureau de vote de Maxilly-sur-Léman, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 1 519 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 80 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (28,37%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 22,10% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,11% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 244,22 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Maxilly-sur-Léman, les problématiques locales, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les votants de Maxilly-sur-Léman toujours plus tentés par le RN Le RN ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière élection municipale à Maxilly-sur-Léman en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 22,64% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 41,49% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 15,27% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Maxilly-sur-Léman comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 30,89% lors du scrutin européen. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 33,20% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il achèvera sa course avec 40,62% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Maxilly-sur-Léman peu mobilisés lors des scrutins Pour rappel, l'abstention atteignait 66,47 % à Maxilly-sur-Léman lors des dernières municipales (un niveau plutôt élevé), l'épidémie de Covid ayant lourdement pesé sur le vote. Les municipales sont pourtant, avec les élections présidentielles, un moment où les Français se mobilisent le plus souvent pour choisir leur maire et leur président. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs élevé à 21,86 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 43,83 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 31,51 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 53,09 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité frappée par un fort abstentionnisme. Pour ces municipales 2026, cette réalité à Maxilly-sur-Léman sera quoi qu'il en soit essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Le vote de Maxilly-sur-Léman nettement ancré à droite il y a deux ans La préférence des électeurs de Maxilly-sur-Léman a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone acquise au bloc central, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,89%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Maxilly-sur-Léman avaient ensuite placé en tête Quentin Taïeb (Union de l'extrême droite) avec 33,20% au premier tour, devant Anne-Cécile Violland (Majorité présidentielle) avec 31,90%. Au second tour, c'est en revanche Anne-Cécile Violland (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 59,38% des suffrages exprimés.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Maxilly-sur-Léman reste un territoire tourné vers le centre-droit Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Maxilly-sur-Léman soutenaient en priorité Anne-Cécile Violland (Ensemble !) avec 30,55% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 65,31%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Maxilly-sur-Léman plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,96% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 22,64%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en donnant 58,51% pour Emmanuel Macron, contre 41,49% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Maxilly-sur-Léman comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Maxilly-sur-Léman Signe d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Maxilly-sur-Léman, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 13,93 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 254 350 €, loin des 465 700 € récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Maxilly-sur-Léman a évolué pour se fixer à environ 20,56 % en 2024 (contre 8,53 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Maxilly-sur-Léman a représenté environ 1 045 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 859 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Maxilly-sur-Léman À Maxilly-sur-Léman, les résultats des élections municipales il y a six ans se sont révélés particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Sans aucune opposition, 'Maxilly ensemble' menée par Daniel Magnin a sans surprise rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Maxilly-sur-Léman, cette géographie électorale pose les bases. Ce dimanche soir, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face au bloc majoritaire. Un indice est sans doute à chercher dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur.