Résultat de l'élection municipale 2026 à Mayenne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mayenne

Tête de listeListe
Jean-Pierre Le Scornet
Jean-Pierre Le Scornet Liste divers gauche
MAYENNE POUR VOUS
  • Jean-Pierre Le Scornet
  • Stéphanie Lefoulon
  • Hubert Guérault
  • Isabelle Freart
  • Mathieu Bessin
  • Pauline Collet
  • Thierry Francou
  • Françoise Marvillet
  • Josselin Chouzy
  • Clémence Rondeau
  • Alain Nicoux
  • Solène Mesnager
  • Jean-Pierre Le Bonhomme
  • Caroline Desbois
  • Clément Mottin
  • Michelle Thévard
  • Frédéric Segura
  • Solenne Treins
  • Julien Faucon
  • Marion Pointeau
  • Eric Duhamel
  • Bertille Ntyam Mengue
  • David Foucambert
  • Marine Brard
  • Frédéric Malhomme
  • Evelyne Lemercier
  • Dorian Bar
  • Magida Lignel
  • Axel Montebrun
  • Lyssia Saulnier
  • Xavier Talois
  • Dominique Fournier
  • Yann Mariaux
Adrien Mottais
Adrien Mottais Liste divers centre
MAYENNE S'ECRIT ENSEMBLE
  • Adrien Mottais
  • Valérie Jones
  • Fabien Dutet
  • Francine Angot
  • Jean-Michel Tridon
  • Véronique Hovart
  • Jean-Yves Brehin
  • Gisèle Gainche
  • Xavier Le Faou
  • Kenza Cordon
  • Michel Morin
  • Valérie Barreau
  • Cyril Lechat
  • Myriam Lemardele
  • Julien Launay
  • Régine Taillandier
  • Anthony Constant
  • Anne Geffroy
  • Jean-Christophe Garreau
  • Floriane Foucher
  • Hermann Landemaine
  • Anne-Laure Delpha
  • Clement Meslin
  • Laure Peyrieux
  • Ludovic Gaumer
  • Claire Chevillard
  • Didier Planchais
  • Lucie Chauviere
  • Jean-Claude Pichon
  • Noëlle Guibe
  • Gérard Haubois
  • Joëlle Rouyère
  • Benoît Faucon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Le Scornet
Jean-Pierre Le Scornet (25 élus) Agir pour mayenne avec vous 		2 045 50,44%
  • Jean-Pierre Le Scornet
  • Dominique Fournier
  • Yves Paillasse
  • Stéphanie Lefoulon
  • Xavier Talois
  • Caroline Desbois
  • Olivier Rebours
  • Nicole Leroux
  • Jean-Marie Marioton
  • Lyssia Saulnier
  • Tony Bonnet
  • Clémence Rondeau
  • Alain Nicoux
  • Marie Es-Sayeh
  • Hubert Guérault
  • Jeanne Lebourdais
  • Serge Delente
  • Pauline Collet
  • Pierre Baillau
  • Michelle Thévard
  • Éric Amoussou Tossou
  • Céline Papazian
  • Mathieu Bessin
  • Thalassa Oger
  • Max Leduc
Adrien Mottais
Adrien Mottais (7 élus) Mayenne s'écrit ensemble 		1 722 42,47%
  • Adrien Mottais
  • Valérie Jones
  • Jean-Michel Tridon
  • Joëlle Rouyère
  • Benoît Faucon
  • Francine Angot
  • Alban Francou
Josselin Chouzy
Josselin Chouzy (1 élu) Mayenne 2.0 un avenir connecté 		287 7,07%
  • Josselin Chouzy
Participation au scrutin Mayenne
Taux de participation 43,59%
Taux d'abstention 56,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 198

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Le Scornet
Jean-Pierre Le Scornet Agir pour mayenne avec vous 		1 784 42,84%
Adrien Mottais
Adrien Mottais Mayenne s'écrit ensemble 		1 347 32,34%
Jean-Claude Lavandier
Jean-Claude Lavandier Mayenne demain 		600 14,40%
Josselin Chouzy
Josselin Chouzy Mayenne 2.0 un avenir connecté 		433 10,39%
Participation au scrutin Mayenne
Taux de participation 45,12%
Taux d'abstention 54,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 341

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Angot
Michel Angot (33 élus) Mayenne pour tous avec michel angot 		3 321 100,00%
  • Michel Angot
  • Florence Bar
  • Guy Bourguin
  • Fanny Bellon
  • Daniel Landemaine
  • Rolande Lancien
  • Jean-Pol Lesaint
  • Sandra Couturier
  • Jean-Pierre Le Scornet
  • Madeleine Lode
  • Jean-Claude Lavandier
  • Isabelle Beuneux
  • Yves Paillasse
  • Agnès Tripoteau
  • Edgar Roncin
  • Annick Pele
  • Olivier Rebours
  • Marie-Claude Olivier
  • Jean-Paul Ordronneau
  • Nicole Creusier
  • Régis Laurent
  • Nadia Burgeot
  • Michel Morin
  • Catherine Adam
  • Julien Faucon
  • Aline Ramadane
  • Adam Trouillet
  • Florence Lefebvre
  • Patrick Martinez-Perez
  • Madeleine Vidy
  • Michel Cordier
  • Catherine Come
  • Yvon Ebale Nlo
Participation au scrutin Mayenne
Taux de participation 52,15%
Taux d'abstention 47,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 34,66%
Nombre de votants 5 083

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