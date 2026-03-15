Résultat de l'élection municipale 2026 à Mayenne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mayenne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mayenne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mayenne.
L'actu des élections municipales 2026 à Mayenne
13:09 - Les dernières élections à Mayenne marquées par une triangulaire
À Mayenne, les résultats des municipales il y a 6 ans se sont révélés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Jean-Pierre Le Scornet (Divers gauche) a dominé les débats en totalisant 1 784 soutiens (42,84%). Juste derrière, Adrien Mottais (Divers centre) a obtenu 1 347 voix (32,34%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Jean-Claude Lavandier (Divers gauche), rassemblant 600 bulletins (14,40%). Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Jean-Pierre Le Scornet l'a finalement emporté avec 2 045 suffrages (50,44%), face à Adrien Mottais rassemblant 1 722 votants (42,47%) et Josselin Chouzy réunissant 287 bulletins (7,07%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Même si Adrien Mottais a réalisé la meilleure progression en ajoutant 375 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Mayenne ?
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux Français de se faire entendre sur la manière dont est régie leur ville. À Mayenne et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, Jean-Pierre Le Scornet (Divers gauche) a remporté l'élection au second tour en 2020. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats aux municipales à Mayenne. Pour voter, les électeurs de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Mayenne. Pour une notification gratuite des résultats des élections à Mayenne dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mayenne
|Tête de listeListe
|
Jean-Pierre Le Scornet
Liste divers gauche
MAYENNE POUR VOUS
|
|
Adrien Mottais
Liste divers centre
MAYENNE S'ECRIT ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Le Scornet (25 élus) Agir pour mayenne avec vous
|2 045
|50,44%
|
|Adrien Mottais (7 élus) Mayenne s'écrit ensemble
|1 722
|42,47%
|
|Josselin Chouzy (1 élu) Mayenne 2.0 un avenir connecté
|287
|7,07%
|
|Participation au scrutin
|Mayenne
|Taux de participation
|43,59%
|Taux d'abstention
|56,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 198
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Le Scornet Agir pour mayenne avec vous
|1 784
|42,84%
|Adrien Mottais Mayenne s'écrit ensemble
|1 347
|32,34%
|Jean-Claude Lavandier Mayenne demain
|600
|14,40%
|Josselin Chouzy Mayenne 2.0 un avenir connecté
|433
|10,39%
|Participation au scrutin
|Mayenne
|Taux de participation
|45,12%
|Taux d'abstention
|54,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 341
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Angot (33 élus) Mayenne pour tous avec michel angot
|3 321
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Mayenne
|Taux de participation
|52,15%
|Taux d'abstention
|47,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|34,66%
|Nombre de votants
|5 083
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