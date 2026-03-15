Résultat de l'élection municipale 2026 à Mazamet : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mazamet [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mazamet sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mazamet.
L'actu des élections municipales 2026 à Mazamet
13:46 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Mazamet
Pour ce qui est de la fiscalité de Mazamet, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 1 358 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 821 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 62,29 % en 2024 (contre près de 27,77 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 404 110 € de recettes en 2024, contre 1 728 080 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 14,42 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune.
11:59 - Les résultats de la dernière élection municipale à Mazamet
Les résultats des dernières municipales à Mazamet ont livré un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Seule en lice, la liste menée par Olivier Fabre a logiquement recueilli 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Mazamet, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. L'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux après ce scrutin sans réelle compétition. La liste des candidatures (voir ci-dessous) donne certainement déjà une première réponse.
09:57 - Les municipales à Mazamet ont lieu aujourd'hui
Ce dimanche 15 mars, les votants de Mazamet sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour déterminer qui va diriger leur commune pour les six années à venir. En 2020, la crise du coronavirus avait contraint les autorités à repousser le second tour. Ci-dessous, il est possible de vérifier la liste des candidats aux municipales à Mazamet. A noter que les 10 bureaux de vote de la commune de Mazamet fermeront à 18 heures. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à Mazamet dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mazamet
|Tête de listeListe
|
Olivier Fabre
Liste divers droite
MAZAMET VILLE VIVANTE ON CONTINUE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Fabre (33 élus) Mazamet ville vivante continuons
|1 817
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Mazamet
|Taux de participation
|29,75%
|Taux d'abstention
|70,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 128
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Fabre (24 élus) Mazamet ville vivante
|1 913
|39,28%
|
|Laurent Bonneville (6 élus) Mazamet avance !
|1 790
|36,75%
|
|Luc Picard (2 élus) Oui pour mazamet
|746
|15,31%
|
|Stéphane Gallois (1 élu) Mazamet bleu marine
|421
|8,64%
|
|Participation au scrutin
|Mazamet
|Taux de participation
|66,11%
|Taux d'abstention
|33,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,97%
|Nombre de votants
|4 968
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Fabre Mazamet ville vivante
|1 600
|34,15%
|Laurent Bonneville Mazamet avance !
|1 514
|32,31%
|Luc Picard Oui pour mazamet
|906
|19,33%
|Stéphane Gallois Mazamet bleu marine
|665
|14,19%
|Participation au scrutin
|Mazamet
|Taux de participation
|63,79%
|Taux d'abstention
|36,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,27%
|Nombre de votants
|4 794
Villes voisines de Mazamet
- Mazamet (81200)
- Ecole primaire à Mazamet
- Maternités à Mazamet
- Crèches et garderies à Mazamet
- Classement des collèges à Mazamet
- Salaires à Mazamet
- Impôts à Mazamet
- Dette et budget de Mazamet
- Climat et historique météo de Mazamet
- Accidents à Mazamet
- Délinquance à Mazamet
- Inondations à Mazamet
- Nombre de médecins à Mazamet
- Pollution à Mazamet
- Entreprises à Mazamet
- Prix immobilier à Mazamet