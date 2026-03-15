Résultat de l'élection municipale 2026 à Mazamet : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mazamet

Tête de listeListe
Olivier Fabre
Olivier Fabre Liste divers droite
MAZAMET VILLE VIVANTE ON CONTINUE
  • Olivier Fabre
  • Agnès Maurel
  • Christophe Assémat
  • Corine Albert
  • Philippe Bancal
  • Marie-José Kerboriou-Guiraud
  • Wilfried Pénéla
  • Dolorès Issa
  • Frédéric Cènes
  • Séverine Armero
  • Fabrice Cauquil
  • Josiane Estrabaud
  • André Amalric
  • Marie Fabre
  • Philippe Beziat
  • Céline Bernard
  • Alexandre Cènes
  • Christelle Tournaire
  • Michel Berbessou
  • Carole Le Coz
  • Christophe Martin
  • Rachel Gomez-Montero
  • Cédric Bailot
  • Dominique Croses
  • Razvan Ilisescu
  • Sylvie Le Bozec
  • Lionel Nicolas
  • Amandine Laval
  • Jean-Michel Briant
  • Sonia Boumelid
  • David Sénégats
  • Sophie Sénégas
  • Christian Durand
  • Odile Hugonnet
  • Nicolas Bonnaventure

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Fabre
Olivier Fabre (33 élus) Mazamet ville vivante continuons 		1 817 100,00%
  • Olivier Fabre
  • Marie-José Kerboriou-Guiraud
  • Laurent Monnier
  • Agnès Maurel
  • Wilfried Pénéla
  • Françoise Rouquette
  • Christophe Assémat
  • Corine Albert
  • André Amalric
  • Cécile Chabbert
  • Philippe Bancal
  • Séverine Armero
  • Michel Berbessou
  • Karine Loup
  • Michel Martin
  • Josiane Estrabaud
  • Benoît Puech
  • Stéphanie Lafont
  • Alexandre Cènes
  • Clothilde Assemat
  • Serge Gorin
  • Janine Barens
  • Fabrice Cauquil
  • Elizabeth Orives
  • Jean-Michel Briant
  • Evelyne Marty-Marinone
  • Eric Ragaz
  • Chantal Castagné
  • Valentin Ioualalen
  • Christine Roques
  • Guy Estrabaud
  • Fabienne Caraguel
  • Pierre Arnould
Participation au scrutin Mazamet
Taux de participation 29,75%
Taux d'abstention 70,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 128

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Fabre
Olivier Fabre (24 élus) Mazamet ville vivante 		1 913 39,28%
  • Olivier Fabre
  • Françoise Rouquette
  • Michel Martin
  • Marie-José Kerboriou-Guiraud
  • Laurent Monnier
  • Pascale Bories
  • Wilfried Pénéla
  • Séverine Armero
  • Christophe Assemat
  • Janine Barens
  • Michel Ilhe
  • Agnés Maurel
  • André Amalric
  • Christine Roques
  • Eric Ragaz
  • Corine Albert
  • Serge Gorin
  • Evelyne Marty-Marinone
  • Emmanuel Chaubard
  • Chantal Castagné
  • Bruce Watson
  • Stéphanie Etienne
  • Thierry Roussel
  • Karine Loup
Laurent Bonneville
Laurent Bonneville (6 élus) Mazamet avance ! 		1 790 36,75%
  • Laurent Bonneville
  • Anne-Marie Prades
  • Paul Deloche
  • Dolorès Issa
  • Philippe Bancal
  • Christine Fourier
Luc Picard
Luc Picard (2 élus) Oui pour mazamet 		746 15,31%
  • Luc Picard
  • Gisèle Paulin
Stéphane Gallois
Stéphane Gallois (1 élu) Mazamet bleu marine 		421 8,64%
  • Stéphane Gallois
Participation au scrutin Mazamet
Taux de participation 66,11%
Taux d'abstention 33,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Nombre de votants 4 968

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Fabre
Olivier Fabre Mazamet ville vivante 		1 600 34,15%
Laurent Bonneville
Laurent Bonneville Mazamet avance ! 		1 514 32,31%
Luc Picard
Luc Picard Oui pour mazamet 		906 19,33%
Stéphane Gallois
Stéphane Gallois Mazamet bleu marine 		665 14,19%
Participation au scrutin Mazamet
Taux de participation 63,79%
Taux d'abstention 36,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,27%
Nombre de votants 4 794

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