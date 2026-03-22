Résultat de l'élection municipale 2026 à Mazan : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mazan

Le deuxième tour des élections municipales à Mazan a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Louis Bonnet
Louis Bonnet Liste divers droite
Ensemble pour Mazan
  • Louis Bonnet
  • Sophie Clement
  • René Cecchetto
  • Joséphine Audrin
  • Jean-Louis Bourrié
  • Sandrine Daussange
  • Silvère Jouberteau
  • Cécile Demenkoff
  • Jean-Philippe Achard
  • Christine Jacques
  • Vincent Flegon
  • Amandine Applanat
  • Patrick Lecoq
  • Amélie Rousselle
  • Jean-Marc Long
  • Véronique Berger
  • Guy Rey
  • Isabelle Pouget Duval
  • Patrick Etalis Vernet
  • Eloïse Jouve
  • Yannick Gimbert
  • Valérie Corbin Rosic
  • Claude Conil
  • Yvonne Virdis
  • Julien Bremond
  • Séverine Herbaut
  • François Galas
  • Sarah Pilet
  • René Gauthier
  • Élodie Boffelli
  • Joseph Barruol
Stéphane Claudon
Stéphane Claudon Liste divers centre
S'unir pour réussir
  • Stéphane Claudon
  • Catherine Blondeau
  • Bruno Gandon
  • Maria Dufour
  • Frank Souciet
  • Christelle d'Ancona
  • François Torsiello
  • Fabienne Varette
  • Damien Mercier
  • Stéphanie Davau
  • Emmanuel Sambain
  • Ortenzia Montagard
  • René-Louis Bernard
  • Yasmine Broyer
  • Jean-François Badier
  • Françoise Zuccalmaglio
  • Éric Istre
  • Annick Favre Artigues
  • Jean-Marc Errecade
  • Patricia Lévy
  • Mohamed El Fahri
  • Léa Bagnol
  • Philippe Hugues
  • Nadège Marcellin
  • François Fossat
  • Joëlle Steiner
  • Maxime Chaplin
  • Fernande Mounet
  • Jean-Marc Blanc
  • Sylvie Leduc
  • Serge Albenois
Jean-François Clapaud
Jean-François Clapaud Liste divers gauche
Mazan solidaire
  • Jean-François Clapaud
  • Anne Chartier
  • Adrien Paul
  • Sandrine Chastel
  • Pascal Rouault
  • Catherine Janvier
  • Olivier Montel
  • Jennifer Chodat
  • Christophe Calvin
  • Julia Rapin
  • Jacques Bouvier
  • Hélène Roure
  • Jean Aptel
  • Fabienne Roux
  • Corenthin Taillez
  • Laura Cavin
  • Christian Labruyere
  • Violette Raymond
  • Pierre Leyx
  • Claire Auduberteau-Gibier
  • Robin Chalvidal
  • Brigitte Ferren
  • Frédéric Marcenat
  • Françoise Caillol
  • Jean-Philippe Casas
  • Géraldina Strollo
  • André Joulia
  • Martine Clapaud
  • Laurent Gibier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mazan

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane CLAUDON
Stéphane CLAUDON (Ballotage) S'unir pour réussir 		1 261 41,58%
Louis BONNET
Louis BONNET (Ballotage) Ensemble pour Mazan 		1 255 41,38%
Jean-François CLAPAUD
Jean-François CLAPAUD (Ballotage) Mazan solidaire 		517 17,05%
Participation au scrutin Mazan
Taux de participation 57,19%
Taux d'abstention 42,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 3 122

Source : ministère de l’Intérieur

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