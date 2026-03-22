Résultat de l'élection municipale 2026 à Mazan : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mazan [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mazan sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mazan.
L'actu des élections municipales 2026 à Mazan
11:47 - Stéphane Claudon, Louis Bonnet et Jean-François Clapaud forment le trio de tête à Mazan
Les élections municipales 2026 à Mazan ont vu Stéphane Claudon (Divers centre) s'imposer dimanche dernier avec 41,58 % des suffrages exprimés. Ensuite, Louis Bonnet (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 41,38 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, avec 17,05 %, Jean-François Clapaud (Divers gauche) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Mazan, l'élection a enregistré une participation de 57,19 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mazan
Le deuxième tour des élections municipales à Mazan a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Louis Bonnet
Liste divers droite
Ensemble pour Mazan
|
|
Stéphane Claudon
Liste divers centre
S'unir pour réussir
|
|
Jean-François Clapaud
Liste divers gauche
Mazan solidaire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mazan
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane CLAUDON (Ballotage) S'unir pour réussir
|1 261
|41,58%
|Louis BONNET (Ballotage) Ensemble pour Mazan
|1 255
|41,38%
|Jean-François CLAPAUD (Ballotage) Mazan solidaire
|517
|17,05%
|Participation au scrutin
|Mazan
|Taux de participation
|57,19%
|Taux d'abstention
|42,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|3 122
Source : ministère de l’Intérieur
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