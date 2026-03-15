Résultat municipale 2026 à Mazan (84380) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mazan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mazan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mazan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane CLAUDON
Stéphane CLAUDON S'unir pour réussir 		1 261 41,58%
Louis BONNET
Louis BONNET Ensemble pour Mazan 		1 255 41,38%
Jean-François CLAPAUD
Jean-François CLAPAUD Mazan solidaire 		517 17,05%
Participation au scrutin Mazan
Taux de participation 57,19%
Taux d'abstention 42,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 3 122

Source : ministère de l’Intérieur

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