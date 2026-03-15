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19:20 - Les enjeux locaux de Mazan : tour d'horizon démographique Comment la population de Mazan peut-elle affecter le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 165 habitants/km² et un taux de chômage de 9,18%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2 447 €/mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 3696 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,47%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,21%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Mazan mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,56% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Mazan : des scrutins marqués par la poussée RN Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Mazan en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 30,36% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,41% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 34,42% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement nationaliste arrachait 53,53% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 43,04% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 50,90% pour le mouvement nationaliste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Hervé de Lépinau.

16:58 - La commune de Mazan plutôt mobilisée lors des élections En ce jour de municipales à Mazan, la participation sera suivie à la loupe. Il y a six ans, le premier tour des élections municipales avait vu 44,81 % des inscrits se rendre aux isoloirs dans la commune, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux (l'abstention avait donc culminé à 55,19 %) alors que de nombreux électeurs avaient préféré éviter les isoloirs du fait de l'épidémie de coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été évalué à 75,16 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 54,80 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 68,96 % au premier tour, contre 48,58 % en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une ville relativement attachée au vote par rapport au reste du pays.

15:59 - Les leçons de la dernière année électorale en date à Mazan Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Mazan, les choix s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,04%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Mazan portaient leur choix sur Hervé de Lépinau (Rassemblement National) avec 50,90% au premier tour. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Mazan reste un territoire tourné vers l'extrême droite Globalement, le paysage électoral fait de Mazan une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Mazan privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (30,36%), devant Emmanuel Macron crédité de 24,43%. Lors de la finale de l'élection à Mazan, les électeurs accordaient 53,41% pour Marine Le Pen, contre 46,59% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Mazan portaient leur choix sur Hervé de Lépinau (RN) avec 34,42% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,53% des suffrages.

12:58 - À Mazan, une fiscalité stable qui pèsera sur l'issue du scrutin Pour ce qui est de la fiscalité à Mazan, le produit fiscal par ménage s'est établi à 969 € en 2024 (année des dernières données) contre 917 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 37,81 % en 2024 (contre 22,68 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 204 300 euros en 2024, contre 1 473 070 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 14,11 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Mazan Les résultats des précédentes élections municipales à Mazan ont fourni un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Louis Bonnet (Divers droite) a surclassé la concurrence avec 626 soutiens (28,05%). Derrière, Alain Pichot (Divers droite) a obtenu 593 voix (26,58%). Enfin, on retrouvait Jean-François Clapaud (Divers gauche), glanant 417 voix (18,69%). Ce résultat étroit débouchait sur de fortes incertitudes pour le 2ème tour. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Louis Bonnet l'a finalement emporté avec 903 suffrages (37,98%), face à Alain Pichot qui a obtenu 33,36% des électeurs et Jean-François Clapaud obtenant 681 électeurs (28,64%). Comme le laissait entrevoir la première manche, le scrutin est demeuré particulièrement disputé jusqu'à la toute fin. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute tiré parti des votes des électeurs des listes de droite sorties au premier tour, engrangeant 277 voix supplémentaires entre les deux tours.