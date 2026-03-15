Résultat municipale 2026 à Mazangé (41100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mazangé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mazangé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mazangé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves OZAN
Jean-Yves OZAN (13 élus) LA LISTE CITOYENNE DE MAZANGÉ 		311 68,05%
  • Jean-Yves OZAN
  • Rose-Marie BLATEAU
  • Joshua BOUGON-RONIN
  • Juliette KARBOUCHE
  • Renaud LAMBERT
  • Mathilde FESNEAU
  • Florian GUELLIER
  • Véronique ROUVRE
  • Ludovic JAULAIN
  • Caroline CONSTANTIN
  • Maxime BLOQUET
  • Mélanie OUDEYER
  • Laurent DUSSAUGE
Nicole DIJON
Nicole DIJON (2 élus) ENSEMBLE CONSTRUISONS L'AVENIR 		146 31,95%
  • Nicole DIJON
  • Jacques COLAS
Participation au scrutin Mazangé
Taux de participation 67,69%
Taux d'abstention 32,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 465

Source : ministère de l’Intérieur

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