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19:18 - Mazangé : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Mazangé, les élections s'achèvent. Avec une population de 816 habitants répartis dans 485 logements, ce village présente une densité de 34 habitants/km². Ses 44 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (76,91%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 55,88% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 37,40% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 431,39 euros, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Mazangé, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quels résultats du RN à Mazangé avant les municipales ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Mazangé en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 24,13% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 43,71% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 19,51% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le parti nationaliste réunissait 40,64% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 35,64% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives de 2024 donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,40% pour le parti nationaliste. Il finira avec 39,84% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Mazangé ? La mobilisation s'élevait à 47,87 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Mazangé, dans la moyenne nationale alors que nombre d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 596 personnes qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 81,98 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 59,30 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 73,88 %, contre seulement 58,09 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données dessinent le profil d'une contrée assez participative face aux moyennes nationales. Au soir de cette élection municipale de 2026, le niveau de la participation agira en tout cas sur les résultats de Mazangé.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Mazangé Christophe Marion (Majorité présidentielle) avait remporté au premier tour des législatives à Mazangé en 2024 avec 36,99%. Virginia de Oliveira (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 36,40%. Le second round n'a pas changé grand chose, Christophe Marion culminant à 60,16% des suffrages exprimés dans la commune. À l'occasion du match européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les citoyens de Mazangé avaient cette fois donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 35,64% des inscrits. La physionomie politique de Mazangé a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Mazangé ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Mazangé plébiscitaient Christophe Marion (Ensemble !) avec 27,56% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christophe Marion virant de nouveau en tête avec 59,36% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Mazangé quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,15% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 24,13%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,29% pour Emmanuel Macron, contre 43,71% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Mazangé comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Quel bilan fiscal pour le maire de Mazangé avant les élections municipales de 2026 ? Côté fiscalité de Mazangé, le produit fiscal par ménage s'est établi à 682 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 567 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 45,65 % en 2024 (contre 21,25 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 12 000 euros en 2024, en net recul par rapport aux quelque 126 400 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 14,60 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Mazangé Les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par le résultat des dernières élections à Mazangé. Il est à noter que ce scrutin s'est déroulé sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les votants de barrer ou ajouter des noms. 15 sièges ont été pourvus au premier tour. Lors de ce premier tour, Jacques Colas a recueilli le plus de bulletins avec 333 voix (96,24%). En deuxième position, Patrick Brionne a rassemblé 332 bulletins valides (95,95%). Mélanie Oudeyer complétait le trio de tête, avec 95,95% des suffrages. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin de 2026 à Mazangé, ces équilibres individuels si particuliers aux communes rurales vont encore peser. Dans le pays, le dispositif électoral particulier sans liste appartient toutefois au passé.