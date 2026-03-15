Résultat municipale 2026 à Mazerolles (64230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mazerolles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mazerolles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mazerolles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle PEGUILHE
Isabelle PEGUILHE (12 élus) Agir pour bien vivre à Mazerolles 		377 51,86%
  • Isabelle PEGUILHE
  • Jean-Baptiste MONLAU
  • Elisabeth Evelyne LAPEYRE
  • Gilles LARQUE
  • Gaëlle PINSOLLE
  • Stephane TARICCO
  • Sandra MOLIA
  • Christophe LABADESSE
  • Marlene VIGNAU
  • Julien PLANTEFEVE
  • Luce LARQUÉ
  • Christian DUQUEYROIX
Cédric BARRAQUÉ
Cédric BARRAQUÉ (3 élus) Un nouveau souffle pour Mazerolles 		350 48,14%
  • Cédric BARRAQUÉ
  • Aurélie MOURGUET
  • Christophe MARQUES DA SILVA
Participation au scrutin Mazerolles
Taux de participation 76,99%
Taux d'abstention 23,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 743

Source : ministère de l’Intérieur

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