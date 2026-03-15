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19:19 - Élections municipales à Mazerolles : un éclairage démographique La démographie et le contexte socio-économique de Mazerolles déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 20,96% des résidents sont des enfants, et 6,48% sont des personnes âgées. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (88,05%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 677 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,30%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,90%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Mazerolles mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 13,78% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Avant les élections de 2026, la montée du vote RN à Mazerolles Le RN ne présentait pas formellement de liste à la dernière élection municipale à Mazerolles en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 31,22% des voix lors du tour préliminaire, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,38% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 21,43% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Mazerolles comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 42,77% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 44,26% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 49,77% lors du vote définitif.

16:58 - Mazerolles : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Les archives d'il y a six ans montrent que 627 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Mazerolles, soit un taux de participation de 70,85 % (un niveau exceptionnel face aux 44,7 % de la moyenne nationale), en pleine pandémie à l'époque. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens se manifestent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été chiffré à 80,95 %. L'affluence pour les législatives, chiffrée de son côté à 51,49 % en 2022, a largement évolué pour s'élever à 73,67 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 55,97 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez participative. En ce jour d'élection municipale 2026 à Mazerolles, cette particularité sera en définitive scrutée.

15:59 - Quel bilan pour 2024 à Mazerolles ? La situation politique de Mazerolles a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre de droite radicale. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,77%). Les législatives à Mazerolles quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Nicolas Cresson (Rassemblement National) en tête du peloton avec 44,26% au premier tour, devant David Habib (Divers gauche) avec 30,78%. C'est finalement David Habib (Divers gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 50,23% des suffrages exprimés.

14:57 - Mazerolles : rappel des résultats marquants de la dernière présidentielle en date Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Mazerolles accordaient leurs suffrages à David Habib (DVG) avec 32,47% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 75,47% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Mazerolles plaçaient Marine Le Pen en tête avec 31,22% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 25,88%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en donnant 50,38% pour Marine Le Pen, contre 49,62% pour d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Mazerolles s'affirme comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Et si l'élection à Mazerolles se jouait sur la fiscalité ? Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Mazerolles, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 506 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 392 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est resté figé à près de 24,97 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 4 560 € de recettes en 2024, contre 126 010 € perçus en 2020 avec un taux fixé à près de 9,48 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Mazerolles Les résultats des précédentes municipales à Mazerolles ont offert un constat instructif sur l'échiquier politique local. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Isabelle Peguilhe a dominé les débats avec 55,01% des soutiens. À sa poursuite, Pierre Moureu a engrangé 278 bulletins valides (44,98%). Cette victoire au premier tour de Isabelle Peguilhe a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Mazerolles, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition devant ce succès éclatant, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.