Résultat de l'élection municipale 2026 à Meaux : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Meaux

Tête de listeListe
Béatrice Roullaud
Béatrice Roullaud Liste du Rassemblement National
UN AUTRE AVENIR POUR MEAUX
  • Béatrice Roullaud
  • Nicolas Nunez
  • Emilie Treullé
  • Cédric Chanroux
  • Jazz Roubaud
  • Eric Mettling
  • Fanny Jules
  • Olivier Varliette
  • Jeanne Cols
  • Patrick Guyon
  • Klara Roch
  • Patrice Jules
  • Zoé Robbe
  • Clément Hazard
  • Arlette Fabroni
  • Laurent Nival
  • Evelyne Faure Tondeleir
  • Gérard Paya
  • Josette Bernis
  • Patrick Alcoser
  • Sylvie Mercier
  • François Thioux
  • Virginie Mettling
  • Steven Pinot
  • Nathalie Hazard
  • Guillaume Broquet
  • Yvette Thorigné
  • Gérard Vulmière
  • Corinne Pizarro
  • Jean-Marc Martin
  • Annick Renaud
  • Jacky Lebouteiller
  • Danielle Woets
  • Claude Fortier
  • Liliane Fortier
  • Antonio de Jesus Goncalves
  • Maria Relvas Gonçalves
  • Guy Letolle
  • Simone Monin
  • Thierry Gabot
  • Lucienne Lelong
  • Rene Fernandez
  • Arlette Laurent
  • Fabrice Dinaucourt
  • Marie-Odile Dinaucourt
Jean-François Cope
Jean-François Cope Liste divers droite
MEAUX POUR TOUS 2026
  • Jean-François Cope
  • Emmanuelle Vielpeau
  • Jean-François Parigi
  • Laëtitia Blay
  • Allal Mouradoudi
  • Corinne Ponot-Roger
  • Christian Allard
  • Marie-France Mahoukou
  • Yann Bengo
  • Angélique de Freitas
  • Bernard Lociciro
  • Bahija El Qandili
  • Julien Leloup
  • Armelle Liard
  • Omar Belkhodja
  • Emilie Buffe
  • Jérôme Tisserand
  • Fatma Ozturk
  • Artur Jorge Bras
  • Sylvie Reux-Meallier
  • Bruno Dell'Oste
  • Thi My Gosselin
  • Franck Gourdy
  • Sarah Lacroix
  • Maxence Guilliomet-Duche
  • Mérylane Paris
  • Didier Attali
  • Ludivine Goncalves
  • Fernando Rodrigues
  • Virginie Desdoits-Hublet
  • Thibault Brangier
  • Donia Galaoui
  • Keveen Marie-Luce
  • Dominique Pereira
  • Ali Doucoure
  • Pascale Guibega
  • Pascal Hemery
  • Rkia Marir
  • Gaëtan Bellamammer
  • Aurore Eboumbou
  • Christian Pastor
  • Sylvie Brion
  • Jérôme Fosse
  • Samia Bellou
  • Mathieu Raimondo
  • Bénédicte Gelpi
  • Arnaud Lebas
Valentine Rousseau
Valentine Rousseau Liste d'union à gauche
MEAUX AUTREMENT
  • Valentine Rousseau
  • Théo Molmy
  • Lynda Djoumessi
  • Sullivan Descarpentry
  • Laëtitia Flosi
  • Félix Kichedou
  • Charlotte Morin
  • Yvan Hart
  • Sarah Radjef
  • Jean-Jacques Esther
  • Laure Cervoise
  • Sébastien Bost
  • Marie-Francine Grava
  • Russell Yates
  • Carolane Garnier
  • Jérôme Autenzio
  • Martine Baudry
  • Fabrice Dupuy
  • Coralie Spreder
  • Philippe Beaurain
  • Martine Déprez
  • Fayçal Bassim
  • Chloé Aubertin
  • Alain Jobelin
  • Magali Tuffin
  • Saïd Mira
  • Windy Hoch
  • Olivier Boudot
  • Alicia Fischer
  • Quentin Cailliet
  • Colette Douce
  • Vincent Schwartz
  • Idalina Da Silva
  • Esteban Flosi--Martine
  • Hélène Serbinovic
  • Joshua Dessapt
  • Catherine Masneuf
  • Nicolas Cartier
  • Estelle Lantourne
  • Dominique Penot
  • Ana Coelho
  • Mouldi Chaabi
  • Catherine Testard
  • Nicolas Lemarchand
  • Aurélie Patrier
  • Brian Savignac
  • Delphine Mont
Amal Bentounsi
Amal Bentounsi Liste de La France insoumise
MEAUX FIERE, DIGNE ET UNIE
  • Amal Bentounsi
  • Yannick-Charles Falduzza
  • Farida Guermati
  • Liame Creuzet
  • Cathy Deharbe
  • Mohamed-Yassine Taitous
  • Amele Laggoune
  • Gilles Saveret
  • Toulaye Sy
  • Lucas Neumann
  • Sabrina Gadi
  • Christophe Doffemont
  • Sara Porcheron
  • Mehdi Bouchira
  • Lucile Cuguen
  • Fabrice Fouillet
  • Farida Guettaf
  • Tanguy Dugast
  • Sylvie Agu
  • Jean-Claude Cheriki
  • Fatimata Sy
  • Vincent Vidal-Naquet
  • Norwene Belakehal
  • Anthony Kaliciak
  • Fatou Ka
  • Jean-Paul Caillot
  • Léane Da Silva Andrade
  • Rayane Porcheron
  • Marine Vasseur
  • Lucien Ponzio
  • Imen Taitous
  • Thierry Olieu
  • Sarah Djanti
  • Richard Leduc
  • Sarah Haisne
  • Farid Souami
  • Goundo Konate
  • Avidi Mayore
  • Mariam Traore
  • Longombe Iyeni Nkonga
  • Johanne Nicar
  • Omar Saouchi
  • Annabelle Louis
  • Hilmi Trabelsi
  • Sandrine Magnee
  • Fabrice Meuleman

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Cope
Jean-François Cope (41 élus) Meaux pour tous 		6 864 76,35%
  • Jean-François Cope
  • Corinne Ponot-Roger
  • Jean-François Parigi
  • Emmanuelle Vielpeau
  • Allal Mouradoudi
  • Amandine De Kesling
  • Jean-Marie Guerraud
  • Saly Diop
  • Jérôme Tisserand
  • Muriel Hericher
  • Artur Jorge Bras
  • Laetitia Blay
  • Bernard Lociciro
  • Ludivine Goncalves
  • Franck Gourdy
  • Emilie Buffe
  • Ouahid Abassi
  • Thi My Gosselin
  • Bruno Dell'oste
  • Sandra Lefevre
  • Keveen Marie-Luce
  • Sarah Lacroix
  • Christian Allard
  • Marie-France Mahoukou
  • Saïd Rezeg
  • Chantale Gilewski
  • Fernando Rodrigues
  • Evelyne Vaissiere
  • Didier Attali
  • Aurore Eboumbou
  • Pascal Hemery
  • Fatma Ozturk
  • Julien Leloup
  • Virginie Hublet
  • Alain Bourgeois
  • Pascale Guibega
  • Sadio Sissoko
  • Rachida Benahmed
  • Sebastien Malkic
  • Rachel Tornn
  • Christian Pastor
André Moukhine-Fortier
André Moukhine-Fortier (3 élus) Vivre a meaux ensemble 		1 102 12,25%
  • André Moukhine-Fortier
  • Valentine Rousseau
  • Frédéric Capitaine
Gilles Saveret
Gilles Saveret (1 élu) Meaux citoyenne, verte, solidaire, responsable 		608 6,76%
  • Gilles Saveret
Jean-François Dirringer
Jean-François Dirringer Meaux en commun 		415 4,61%
Participation au scrutin Meaux
Taux de participation 33,44%
Taux d'abstention 66,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 283

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François Cope
Jean-François Cope (38 élus) Meaux pour tous 		8 911 64,30%
  • Jean-François Cope
  • Hamida Rezeg
  • Jean-François Parigi
  • Emmanuelle Vielpeau
  • Olivier Morin
  • Muriel Hericher
  • Christian Allard
  • Saly Diop
  • Artur-Jorge Bras
  • Emilie Buffe
  • Ouahid Abassi
  • Colette Jacquet
  • Didier Attali
  • Corinne Curic
  • Bernard Lociciro
  • Alexandra Morin
  • Fernando Rodrigues
  • Marie-Cécile Schmidt
  • Alain Bourgeois
  • Evelyne Vaissiere
  • Jérôme Tisserand
  • Louise Labeca
  • Franck Bouvrain
  • Chantal Mennesson
  • José Surville
  • Nelle Peveri
  • Paul Fidelin
  • Chantale Gilewski
  • Mathieu Legendre
  • Anne Issad-Moncade
  • Laurent Guillaume
  • Rachida Benahmed-Fahla
  • Alain Merat
  • Michèle Noublanche
  • Christian Pastor
  • Thérèse Weber
  • Pascal Hemery
  • Virginie Aouizerate
Bastien Marguerite
Bastien Marguerite (3 élus) Un meaux qui nous ressemble 		1 770 12,77%
  • Bastien Marguerite
  • Francine Scaillet
  • Martial Souverain
Béatrice Roullaud
Béatrice Roullaud (3 élus) Meaux bleu marine 		1 682 12,13%
  • Béatrice Roullaud
  • Bruno Giraud
  • Roberte Gastineau
Christèle Roussel
Christèle Roussel (1 élu) Un autre meaux est possible 		952 6,87%
  • Christèle Roussel
Victor Manuel Niubo Andreu
Victor Manuel Niubo Andreu Meaux ville unie 		542 3,91%
Participation au scrutin Meaux
Taux de participation 52,38%
Taux d'abstention 47,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,50%
Nombre de votants 14 360

Villes voisines de Meaux

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