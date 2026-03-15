Résultat de l'élection municipale 2026 à Meaux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Meaux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Meaux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Meaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Meaux
13:09 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Jean-François Cope s'est imposé à Meaux
L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Meaux s'avère riche d'enseignements. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-François Cope (Les Républicains) a coiffé ses concurrents au poteau en totalisant 76,35% des bulletins. À sa poursuite, André Moukhine-Fortier (Divers) a obtenu 1 102 bulletins valides (12,25%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Gilles Saveret (Divers gauche), s'adjugeant 6,76% des suffrages. Cette victoire sans appel de Jean-François Cope a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Meaux, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Meaux ?
Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. En comparaison, en mars 2020, le premier tour des élections municipales s’est déroulé dans un contexte exceptionnel marqué par le coronavirus. La liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Meaux est mise à disposition ci-dessous. Sachez également que les horaires d’ouverture des 28 bureaux de vote de Meaux sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Recevez gratuitement les résultats des élections à Meaux dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Meaux
|Tête de listeListe
|
Béatrice Roullaud
Liste du Rassemblement National
UN AUTRE AVENIR POUR MEAUX
|
|
Jean-François Cope
Liste divers droite
MEAUX POUR TOUS 2026
|
|
Valentine Rousseau
Liste d'union à gauche
MEAUX AUTREMENT
|
|
Amal Bentounsi
Liste de La France insoumise
MEAUX FIERE, DIGNE ET UNIE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Cope (41 élus) Meaux pour tous
|6 864
|76,35%
|
|André Moukhine-Fortier (3 élus) Vivre a meaux ensemble
|1 102
|12,25%
|
|Gilles Saveret (1 élu) Meaux citoyenne, verte, solidaire, responsable
|608
|6,76%
|
|Jean-François Dirringer Meaux en commun
|415
|4,61%
|Participation au scrutin
|Meaux
|Taux de participation
|33,44%
|Taux d'abstention
|66,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 283
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-François Cope (38 élus) Meaux pour tous
|8 911
|64,30%
|
|Bastien Marguerite (3 élus) Un meaux qui nous ressemble
|1 770
|12,77%
|
|Béatrice Roullaud (3 élus) Meaux bleu marine
|1 682
|12,13%
|
|Christèle Roussel (1 élu) Un autre meaux est possible
|952
|6,87%
|
|Victor Manuel Niubo Andreu Meaux ville unie
|542
|3,91%
|Participation au scrutin
|Meaux
|Taux de participation
|52,38%
|Taux d'abstention
|47,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,50%
|Nombre de votants
|14 360
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