Résultat municipale 2026 à Médan (78670) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Médan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Médan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Médan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine KAUFFMANN
Karine KAUFFMANN (13 élus) PASSIONNEMENT MEDAN 		457 65,95%
  • Karine KAUFFMANN
  • Bernard JUERY
  • Apolline SCHRECK
  • Eric LAURENT
  • Aurélia AUMONIER
  • Gaël DESLIENS- MADRE
  • Angelina MOYET
  • Philippe MARTINET
  • Aurélie MEYER
  • Lancelot MIRA
  • Cécile CURIEL
  • Eric CHANTOT
  • Anne-Laure QUETTIER- BELLENGER
Laurence LELARGE
Laurence LELARGE (2 élus) Médan, un souffle nouveau 		236 34,05%
  • Laurence LELARGE
  • Jean-Michel JAMET
Participation au scrutin Médan
Taux de participation 65,49%
Taux d'abstention 34,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43%
Nombre de votants 702

Source : ministère de l’Intérieur

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