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19:20 - Les enjeux locaux de Médan : tour d'horizon démographique Quel impact aura la population de Médan sur les résultats des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 8,01% et une densité de population de 458 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage important de cadres, atteignant 38,13%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,79%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,49%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,06% à Médan, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Vote RN à Médan : ce que disent les chiffres Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Médan en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 12,06% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 25,16% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 7,65% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Médan comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 21,96% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 25,60% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 30,09% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux de participation à Médan aux dernières élections ? Aux municipales de 2020 à Médan, l'abstention avait atteint 47,44 % au premier round (en retrait par rapport aux 55,3 % nationaux). C'étaient 585 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le pays était durement frappé par la pandémie du coronavirus. Les municipales restent en effet, avec les élections présidentielles, un moment où les électeurs votent le plus massivement. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 19,38 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). La fuite des électeurs atteignait de son côté 37,51 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 25,35 %, contre 46,61 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données esquissent à l'arrivée une commune qui résiste relativement bien à l'abstention face aux moyennes nationales. Pour ces municipales 2026, cette contingence à Médan sera en tout cas fondamentale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Comment a voté Médan lors de la dernière année électorale ? Lors des européennes, le résultat à Médan s'était forgé autour de Valérie Hayer (24,63%), challengée par Jordan Bardella (21,96%) et Raphaël Glucksmann (13,50%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Médan avaient ensuite placé en tête Natalia Pouzyreff (Ensemble !) avec 44,11% au premier tour, devant Sophie Lelandais (Rassemblement National) avec 25,60%. Le second round n'a pas changé grand chose, Natalia Pouzyreff culminant à 53,79% des votes localement. Cette analyse des scrutins de 2024 révèle donc que Médan demeurait à l'époque une zone acquise au bloc central, confortant encore un peu plus son orientation historique.

14:57 - Médan : rappel des scores de la présidentielle et des législatives 2022 Globalement, le paysage électoral fait de Médan un fief de la majorité présidentielle. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Médan privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (43,38%), devant Marine Le Pen avec 12,06%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en donnant 74,84% pour Emmanuel Macron, contre 25,16% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Médan soutenaient en priorité Natalia Pouzyreff (Ensemble !) avec 45,37% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Natalia Pouzyreff virant de nouveau en tête avec 75,48% des voix.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité locale à Médan Alors que les impôts locaux se sont accrus à Médan entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 7,28 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 18 100 euros la même année, marquant une forte baisse face aux 325 190 € perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Médan est passé à 26,38 % en 2024 (contre 10,95 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Médan a atteint 1 214 € en 2024, alors que ce montant se situait à 895 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Médan Il y a 6 ans, qui avait gagné le scrutin municipal à Médan ? Lors de la première manche électorale, Karine Kauffmann a pris l'ascendant sur ses rivaux avec 57,88% des suffrages. En deuxième position, Patrick Fournier a engrangé 147 votes (25,47%). Cette victoire écrasante de Karine Kauffmann a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette élection de 2026 à Médan, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Pour les forces d'opposition, faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera ce dimanche un défi immense, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.