Résultat municipale 2026 à Megève (74120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Megève a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Megève, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Megève [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël PICOT
Jean-Noël PICOT (18 élus) MEGEVE ENSEMBLE 		1 035 55,86%
  • Jean-Noël PICOT
  • Sophie MUFFAT-MERIDOL
  • Bruno PAGET
  • Catherine GARCIA-CONSEIL
  • Frédéric MUFFAT
  • Astrid MAILLET-CONTOZ
  • Lionel BURILLE
  • Julie MORAND
  • Jean-Luc MILLION
  • Jennyfer DURR
  • Christophe SOCQUET
  • Magaly TYTGAT-APERTET
  • Thomas BANNAY
  • Séverine CHARVOZ
  • Louis SOCQUET-CLERC
  • Lucile FORLIN
  • Nicolas ROUX
  • Glwadys MOUROUX
Jean-Claude OURS
Jean-Claude OURS (5 élus) MEGEVE TERRITOIRE D'AVENIR 		818 44,14%
  • Jean-Claude OURS
  • Marie-Christine LAROCHE
  • Pierre MORAND
  • Marika BUCHET
  • Mathieu VANET
Participation au scrutin Megève
Taux de participation 67,81%
Taux d'abstention 32,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 1 902

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Haute-Savoie ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Haute-Savoie. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Megève