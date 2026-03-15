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19:20 - Les données démographiques de Megève révèlent les tendances électorales En marge des municipales, Megève regorge de diversité et d'activités. Avec une population de 2 927 habitants répartis dans 9 353 logements, cette ville présente une densité de 66 hab par km². Ses 1 134 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (85,71%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,78% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 4,20%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 47 792 euros par an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Megève, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Megève ? Le parti à la flamme n'avait pas concouru à la dernière bataille municipale à Megève il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 19,41% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 37,33% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 15,19% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le mouvement nationaliste validait 32,01% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 30,43% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 39,74% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il terminera avec 47,13% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Megève vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, l'abstention s'élevait à 37,41 % à Megève lors de la précédente municipale, un score très inférieur aux 55,3 % du pays alors que la pandémie du Covid avait découragé bon nombre d'inscrits. Les municipales demeurent en effet, avec les élections présidentielles, un moment où les Français se mobilisent le plus souvent pour choisir leur maire et leur président. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi fixé à 23,36 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 54,31 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 32,26 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 46,19 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité où l'abstention est contenue. Cette particularité à Megève sera en tout cas l'un des tournants de cette municipale 2026.

15:59 - Quel bilan pour les dernières élections à Megève ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Megève, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (30,43%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Xavier Roseren (Majorité présidentielle) en pole position avec 41,93% au premier tour, devant Charles Prats (Union de l'extrême droite) avec 39,74%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Xavier Roseren culminant à 52,87% des votes sur place. La préférence des électeurs de Megève a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone pivot.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Megève : ce qu'il faut analyser Globalement, le paysage électoral fait de Megève une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Megève votaient en priorité pour Emmanuel Macron (36,87%), devant Marine Le Pen qui recueillait 19,41%. Lors de la finale de l'élection à Megève, les électeurs accordaient 62,67% pour Emmanuel Macron, contre 37,33% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Megève portaient leur choix sur Xavier Roseren (Ensemble !) avec 42,45% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,99%.

12:58 - Megève : la fiscalité constatée à l'approche des municipales Pour ce qui est des contributions locales à Megève, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 11 868 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 8 730 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais environ 32,39 % en 2024 (contre près de 20,36 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 12 172 320 € de recettes en 2024. Une somme loin des 12,36732 millions d'euros perçus en 2020 avec un taux resté à près de 25,77 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Megève Se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Megève peut s'avérer intéressant. Au soir du premier tour à l'époque, Catherine Jullien-Breches a devancé tous ses adversaires avec 1 071 bulletins (63,22%). Dans la position du principal opposant, Marc Béchet a obtenu 36,77% des suffrages. Cette victoire sans appel de Catherine Jullien-Breches a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Megève, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire sans appel, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.