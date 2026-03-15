Résultat municipale 2026 à Meilhan-sur-Garonne (47180) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Meilhan-sur-Garonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Meilhan-sur-Garonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Meilhan-sur-Garonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Régine POVEDA
Régine POVEDA (12 élus) UNIS POUR MEILHAN, ENSEMBLE ET ENGAGÉS 		362 52,24%
  • Régine POVEDA
  • Thierry MARCHAND
  • Mathilde ALBERT
  • Fabrice SERRAGLIO
  • Stéphanie ROBIN
  • François SOULARD
  • Véronique MUSOLINO
  • Sébastien PASQUIS
  • Véronique COIZY
  • Francis LACOME
  • Renée ROSPARS VEUVE TOMIET
  • David FURNON
Jean BARBE
Jean BARBE (3 élus) L'ESPRIT MEILHANAIS 		331 47,76%
  • Jean BARBE
  • Christel CAMU
  • Jean-François BETHUS
Participation au scrutin Meilhan-sur-Garonne
Taux de participation 76,48%
Taux d'abstention 23,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Nombre de votants 725

Source : ministère de l’Intérieur

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