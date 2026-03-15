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19:18 - Meilhan-sur-Garonne : démographie, élections et stratégies politiques Les données démographiques et socio-économiques de Meilhan-sur-Garonne mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des municipales. Avec un taux de chômage de 8,57% et une densité de population de 46 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (79,83%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 674 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,04%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,21%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Meilhan-sur-Garonne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,40% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le poids du RN à Meilhan-sur-Garonne ? Le parti nationaliste était absent au moment de la dernière campagne municipale à Meilhan-sur-Garonne en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 28,99% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,05% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 29,42% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN réunissait 38,88% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 37,80% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 44,88% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 53,48% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Hélène Laporte.

16:58 - Dernières municipales : 28,73 % d'abstention à Meilhan-sur-Garonne Pour cette élection municipale, l'envie d'aller voter à Meilhan-sur-Garonne sera capitale dans le dénouement du scrutin. Aux municipales de 2020, la participation avait plafonné à 71,27 % au premier tour (largement au-dessus des 44,7 % nationaux). 655 votants s'étaient alors déplacés alors que nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux en raison de l'épidémie de coronavirus. Avec les présidentielles, les élections municipales sont en effet le moment où les Français votent le plus souvent. La présidentielle de 2022 a à ce titre enregistré une participation de 83,30 %. La participation aux législatives, mesurée quant à elle à 55,44 % en 2022, a largement grossi pour s'élever à 73,98 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 57,27 %. Cette photographie des urnes depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville soucieuse de voter.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Meilhan-sur-Garonne a-t-elle voté ? Hélène Laporte (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à Meilhan-sur-Garonne suite à la dissolution en 2024 avec 44,88%. Christophe Courregelongue (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 30,90%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Hélène Laporte culminant à 53,48% des suffrages exprimés sur place. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Meilhan-sur-Garonne avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,80%), devant Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 13,00% des suffrages. .

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Meilhan-sur-Garonne lors de la dernière présidentielle ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Meilhan-sur-Garonne accordaient leurs suffrages à Hélène Laporte (RN) avec 29,42% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 38,88% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Meilhan-sur-Garonne accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 28,99%, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 23,01%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,05% pour Marine Le Pen, contre 45,95% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Meilhan-sur-Garonne comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Meilhan-sur-Garonne Côté fiscalité de Meilhan-sur-Garonne, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 1 115 euros en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 827 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais environ 52,37 % en 2024 (contre près de 25,04 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 28 200 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 204 900 euros récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 13,50 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Une victoire écrasante aux dernières élections à Meilhan-sur-Garonne Les résultats des précédentes élections municipales à Meilhan-sur-Garonne ont offert un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour à l'époque, Régine Poveda a distancé ses adversaires avec 50,64% des voix. Deuxième, Jean Barbe a recueilli 201 votes (32,21%). Le trio de tête a été complété par Fabienne Guipouy-Lafargue, obtenant 107 suffrages (17,14%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Meilhan-sur-Garonne, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Pour renverser cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront décupler le nombre de voix obtenues, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.