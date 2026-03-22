Résultat municipale 2026 à Meillant (18200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Meillant a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Meillant, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Meillant [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard BEGUIN (12 élus) ENSEMBLE POUR MEILLANT
|213
|56,05%
|
|Sophie LE VILAIN (3 élus) meillant demain !
|141
|37,11%
|
|Frédéric DUMAY Nouvel élan pour Meillant
|26
|6,84%
|Participation au scrutin
|Meillant
|Taux de participation
|79,75%
|Taux d'abstention
|20,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,26%
|Nombre de votants
|390
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Meillant - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard BEGUIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR MEILLANT
|178
|48,90%
|Sophie LE VILAIN (Ballotage) meillant demain !
|141
|38,74%
|Frédéric DUMAY (Ballotage) Nouvel élan pour Meillant
|45
|12,36%
|Participation au scrutin
|Meillant
|Taux de participation
|78,94%
|Taux d'abstention
|21,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,59%
|Nombre de votants
|386
Election municipale 2026 à Meillant [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Meillant sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Meillant.
L'actu des élections municipales 2026 à Meillant
18:33 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Meillant ?
Lors des européennes, le podium à Meillant s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,86%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,41%) et Raphaël Glucksmann (12,41%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Pierre Gentillet (Rassemblement National) en tête avec 47,04% au premier tour, devant Loïc Kervran (Ensemble !) avec 34,02%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Pierre Gentillet culminant à 53,31% des votes dans la commune. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que Meillant s'affirmait alors toujours comme une terre de droite mariniste.
15:57 - Élections municipales 2020 : le bilan d'une élection sans liste à Meillant
Qui l'avait emporté lors des élections municipales il y a six ans à Meillant ? Soulignons que ce scrutin s'est déroulé sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures individuelles, et la liberté pour les votants de barrer ou ajouter des noms. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier tour, Richard Beguin a obtenu les meilleurs résultats avec 84,90% des suffrages, devançant Angélique Desfousses qui a capté 83,64% des voix. Enfin, on retrouvait David Bondon, obtenant 81,76% des suffrages. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Lors des municipales 2026 à Meillant, cette logique si singulière sera de nouveau suivie avec intérêt. Il est néanmoins utile de rappeler que, depuis une réforme du mode de scrutin, le scrutin par listes paritaires s'est généralisé partout en France, supprimant à présent les candidatures isolées.
13:58 - Le 2e tour des municipales à Meillant doit départager 3 listes
Le match doit donc passer par une nouvelle étape ce dimanche, avec Sophie Le Vilain, à la tête de "Meillant Demain !" (DIV), Richard Beguin avec la liste "Ensemble Pour Meillant" (DIV) et Frédéric Dumay, à la tête de "Nouvel Élan Pour Meillant" (DIV), comme le précise la liste des candidats pour le deuxième tour diffusée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. L'horaire de fermeture du bureau de vote de Meillant a été arrêté à 18 heures.
11:59 - Richard Beguin, Sophie Le Vilain et Frédéric Dumay forment le trio de tête à Meillant
Richard Beguin a terminé en tête du premier volet des élections municipales 2026 à Meillant dimanche dernier, avec 48,90 % des bulletins valides. Sophie Le Vilain a obtenu la seconde place avec 38,74 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, avec 12,36 %, Frédéric Dumay s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Meillant, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 21,06 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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