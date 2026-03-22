Résultat municipale 2026 à Meillant (18200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Meillant a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Meillant, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Meillant [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard BEGUIN
Richard BEGUIN (12 élus) ENSEMBLE POUR MEILLANT 		213 56,05%
  • Richard BEGUIN
  • Corinne LAUDAT
  • David BONDON
  • Angélique DESFOUSSES
  • Morgan DI PIZZO
  • Chantal VOBECOURT
  • Maxime DENOUX
  • Sandrine VASSEUR
  • Sebastien MARCEL
  • Annie BLOT-DESGROLARD
  • Lineze Sully CHAN-THU
  • Florence VILLEMON
Sophie LE VILAIN
Sophie LE VILAIN (3 élus) meillant demain ! 		141 37,11%
  • Sophie LE VILAIN
  • Francois POEY-LAFRANCE
  • Pauline GUILLEMIN
Frédéric DUMAY
Frédéric DUMAY Nouvel élan pour Meillant 		26 6,84%
Participation au scrutin Meillant
Taux de participation 79,75%
Taux d'abstention 20,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,26%
Nombre de votants 390

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Meillant - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard BEGUIN
Richard BEGUIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR MEILLANT 		178 48,90%
Sophie LE VILAIN
Sophie LE VILAIN (Ballotage) meillant demain ! 		141 38,74%
Frédéric DUMAY
Frédéric DUMAY (Ballotage) Nouvel élan pour Meillant 		45 12,36%
Participation au scrutin Meillant
Taux de participation 78,94%
Taux d'abstention 21,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,59%
Nombre de votants 386

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