Résultat municipale 2026 à Mellac (29300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mellac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mellac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mellac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe LESCOAT (19 élus) Mellac autrement
|1 100
|54,64%
|
|Franck CHAPOULIE (3 élus) Chemins citoyens
|611
|30,35%
|
|Gilles DARRACQ (1 élu) Mellac plus loin
|302
|15,00%
|
|Participation au scrutin
|Mellac
|Taux de participation
|70,35%
|Taux d'abstention
|29,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|2 038
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Mellac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe LESCOAT (Ballotage) Mellac autrement
|972
|47,55%
|Franck CHAPOULIE (Ballotage) Chemins citoyens
|625
|30,58%
|Gilles DARRACQ (Ballotage) Mellac plus loin
|447
|21,87%
|Participation au scrutin
|Mellac
|Taux de participation
|71,77%
|Taux d'abstention
|28,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Nombre de votants
|2 080
Election municipale 2026 à Mellac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mellac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mellac.
L'actu des élections municipales 2026 à Mellac
18:37 - À Mellac, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite
La physionomie politique de Mellac a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine. Le scrutin des Européennes 2024 à Mellac avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (30,23%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 20,19% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Mellac avaient ensuite propulsé aux avants-postes Christian Perez (Rassemblement National) avec 32,54% au premier tour, devant Sébastien Miossec (Divers gauche) avec 27,36%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Erwan Balanant (Ensemble !), avec 62,21%.
15:57 - Des candidats dans un mouchoir de poche : rappel des élections municipales à Mellac
Les rapports de force politiques locaux actuels restent, plus que jamais, influencés par le verdict des dernières élections à Mellac. Au soir du premier tour à l'époque, Franck Chapoulie a imposé son rythme en rassemblant 484 suffrages (35,14%). En deuxième position, Christophe Lescoat a obtenu 452 voix (32,82%). Gilles Darracq a suivi, glanant 441 bulletins (32,02%). Ce premier verdict plutôt étroit instaurait de fortes questions en vue du deuxième tour. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Franck Chapoulie l'a finalement emporté avec 35,05% des votes, face à Christophe Lescoat rassemblant 34,67% des votants et Gilles Darracq réunissant 30,27% des votants. L'affrontement a été à la hauteur des espérances avec une élection restée fortement disputée dans la durée. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. En dépit du fait que Christophe Lescoat a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 99 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.
13:58 - Pour le 2e tour des municipales de Mellac, c'est une triangulaire qui se présente
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé les candidatures pour ce deuxième tour cette semaine, Franck Chapoulie (DIV) et sa liste "Chemins Citoyens", Gilles Darracq avec la liste "Mellac Plus Loin" (DIV) et Christophe Lescoat sous l'étiquette DIV ("Mellac Autrement") sont donc alignés ce dimanche pour ce nouveau passage dans les isoloirs. Les habitants de la ville peuvent se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 4 bureaux de vote de Mellac.
11:59 - Christophe Lescoat, Franck Chapoulie et Gilles Darracq forment le trio de tête à Mellac
Les élections municipales 2026 à Mellac ont vu Christophe Lescoat s'imposer il y a une semaine avec 47,55 % des votes. Ensuite, Franck Chapoulie a obtenu la seconde place avec 30,58 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a en outre enregistré une progression spectaculaire de plus de 14,73 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Gilles Darracq s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Mellac, l'élection a mobilisé 71,77 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Villes voisines de Mellac
- Mellac (29300)
- Ecole primaire à Mellac
- Maternités à Mellac
- Crèches et garderies à Mellac
- Salaires à Mellac
- Impôts à Mellac
- Dette et budget de Mellac
- Climat et historique météo de Mellac
- Accidents à Mellac
- Délinquance à Mellac
- Inondations à Mellac
- Nombre de médecins à Mellac
- Pollution à Mellac
- Entreprises à Mellac
- Prix immobilier à Mellac