Résultat municipale 2026 à Mellac (29300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mellac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mellac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mellac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe LESCOAT
Christophe LESCOAT (19 élus) Mellac autrement 		1 100 54,64%
  • Christophe LESCOAT
  • Pascale NIGEN
  • Christian LE DU
  • Marie-Christine PERON
  • Bernard JEZEQUEL
  • Yvonne KERVAGORET
  • Hervé BELLANGER
  • Céline LANDREIN
  • Serge LE BRONZE
  • Pauline PERRON
  • Benoit COLOMBERT
  • Laura LE MAY
  • Anthony PERRON
  • Christelle PERON
  • Philippe BASSO
  • Jeannine DENIE
  • Joris LORANS
  • Lydie LANDREIN
  • Frédéric PORTIER
Franck CHAPOULIE
Franck CHAPOULIE (3 élus) Chemins citoyens 		611 30,35%
  • Franck CHAPOULIE
  • Nolwenn LE CRANN
  • Patrice LE GOFF
Gilles DARRACQ
Gilles DARRACQ (1 élu) Mellac plus loin 		302 15,00%
  • Gilles DARRACQ
Participation au scrutin Mellac
Taux de participation 70,35%
Taux d'abstention 29,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 2 038

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Mellac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe LESCOAT
Christophe LESCOAT (Ballotage) Mellac autrement 		972 47,55%
Franck CHAPOULIE
Franck CHAPOULIE (Ballotage) Chemins citoyens 		625 30,58%
Gilles DARRACQ
Gilles DARRACQ (Ballotage) Mellac plus loin 		447 21,87%
Participation au scrutin Mellac
Taux de participation 71,77%
Taux d'abstention 28,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 2 080

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