Résultat de l'élection municipale 2026 à Melle : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Melle

Le deuxième tour des élections municipales à Melle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sylvain Griffault
Sylvain Griffault Liste divers gauche
Cinq Comm'Une-Melle
  • Sylvain Griffault
  • Fabienne Manguy
  • Guy Moreau
  • Diane Jegou
  • Christophe Chauvet
  • Mélanie Bernard-Riviere
  • David Braud
  • Sophie Guy
  • Jean-Paul Perrigaud
  • Delphine Pezon
  • Johnny Bertrand
  • Nathalie Catherine
  • Sylvain Puteaux
  • Sarah Klingler
  • Matthieu Rosart
  • Ludivine Chauvineau
  • Nicolas Bitschnau
  • Babette Richard
  • Jean-Louis Garain
  • Amélie Marché
  • Pierre Ouvrard
  • Margot Delabrousse
  • Christian Peron
  • Amandine Brogniart-Toublet
  • Jean-Yves Donizeau
  • Touraya Kerberenes
  • Jean-François Simioni
  • Olivia Cornille
  • Jean-Pierre Charles
  • Béatrice Courtin
  • Alain Touzot
  • Christine Moreau
  • Bernard Carré
  • Anne Girault
  • Corentin Dupont
Muriel Sabourin Benelhadj
Muriel Sabourin Benelhadj Liste divers gauche
VIVONS MELLE ENSEMBLE
  • Muriel Sabourin Benelhadj
  • Pascal Veglia-Bee
  • Véronique Eliard-Bassereau
  • Jean-Christophe Penigaud
  • Céline Fachin
  • Cédric Bricaud
  • Marylène Guerin-Berland
  • Gérard Saint-Martin
  • Patricia Richard
  • André Beleau
  • Marie-Thérèse Gamain
  • Amaury Fouquet
  • Aline Da Silva
  • Christian Vezien
  • Corinne Gimeno
  • Jean Paul Bailleul
  • Audrey Coin
  • Stéphane Bassereau
  • Nadine Renaud
  • Bernard Sabourin
  • Katia Jousse
  • Philippe Marche
  • Marie-France Rousseau Brimbault
  • Fleurentin Bricaud
  • Christelle Penigaud
  • Michel Relet
  • Josiane Larcher
  • Guy Brimbault
  • Anne-Laure Girardin-Petrau
  • Hervé Chauvet
  • Emeline Beleau
  • Georges Da Silva
  • Myriam Moricet
  • Stéphane Pairault
  • Marlène Veron
Ryan Lequien
Ryan Lequien Liste divers centre
MELLE EN COMMUN
  • Ryan Lequien
  • Sandrine Mathias
  • Frederic Rivault
  • Béatrice Brunet
  • David Coyau
  • Christine Vinatier
  • Christian Lusseau
  • Valentine Gendet
  • Olivier Rambaud
  • Sylvie Denoël-Mazoyer
  • Patrice Baudry
  • Christine Bouquet
  • Julien Guérin
  • Isabelle Omer
  • Axel Labrousse
  • Helene Uge
  • Philippe Villiers
  • Florence Colin
  • Guy Fleury
  • Sokhna Dieye-Lorioux
  • Jean-Yves Sansault
  • Katia Mougon
  • Didier Desmier
  • Isabelle Durand
  • Yannick Barré
  • Véronique Fouchier
  • Benjamin Voix
  • Astrid Sublen
  • Yves Horcholle
  • Malvina Brillouet
  • Éric Capdeville
  • Patricia Souchet
  • Bruno Girard
  • Patricia Point

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Melle

Tête de listeListe Voix % des voix
Ryan LEQUIEN
Ryan LEQUIEN (Ballotage) MELLE EN COMMUN 		1 387 49,25%
Sylvain GRIFFAULT
Sylvain GRIFFAULT (Ballotage) Cinq Comm'Une-Melle 		1 051 37,32%
Muriel SABOURIN BENELHADJ
Muriel SABOURIN BENELHADJ (Ballotage) VIVONS MELLE ENSEMBLE 		378 13,42%
Participation au scrutin Melle
Taux de participation 66,81%
Taux d'abstention 33,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 2 885

Source : ministère de l’Intérieur

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