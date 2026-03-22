Résultat de l'élection municipale 2026 à Melle : les résultats du 2e tour

Programme de Sylvain Griffault à Melle (Cinq Comm'Une-Melle)

Élections municipales 2026

La liste portée par le collectif Cinq Comm’Une se présente aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Elle vise à finaliser des projets structurants et à prolonger une politique protectrice pour les habitants et le territoire. Le collectif a élargi sa composition pour inclure davantage de citoyens dans le processus décisionnel.

Protéger le vivant

Face aux enjeux du changement climatique, la municipalité s'engage à atténuer ses effets par des projets respectueux du vivant. Cela inclut la végétalisation des espaces urbains et la protection des ressources en eau. Chaque initiative sera analysée pour garantir un impact positif sur l'environnement local.

Aménagement du territoire

La commune souhaite améliorer la qualité de vie de ses habitants par l'embellissement des espaces publics et la sécurisation des déplacements. Des projets comme la requalification du centre-ville et le développement d'une offre commerciale équilibrée sont prioritaires. L'objectif est de rendre la commune accueillante et facile à vivre pour tous.

Hospitalité et solidarité

La commune s'engage à garantir un accès aux soins et à l'accompagnement social pour tous ses habitants. Le lancement d'un Centre de santé et le soutien au Centre Communal d’Action Sociale sont des mesures clés pour lutter contre la désertification médicale. L'accueil des personnes exilées et l'intégration des nouveaux habitants sont également des priorités.