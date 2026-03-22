Résultat de l'élection municipale 2026 à Melle : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Melle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Melle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Melle.
L'actu des élections municipales 2026 à Melle
11:46 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Melle pour l'élection municipale
Lors du premier volet des municipales à Melle, c'est Ryan Lequien (Divers centre) qui a pris la pole position en rassemblant 49,25 % des suffrages exprimés. Sylvain Griffault (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 37,32 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Muriel Sabourin Benelhadj (Divers gauche) est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Melle, le vote a enregistré un taux d'abstention de 33,19 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Melle
Le deuxième tour des élections municipales à Melle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sylvain Griffault
Liste divers gauche
Cinq Comm'Une-Melle
|
|
Muriel Sabourin Benelhadj
Liste divers gauche
VIVONS MELLE ENSEMBLE
|
|
Ryan Lequien
Liste divers centre
MELLE EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Melle
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ryan LEQUIEN (Ballotage) MELLE EN COMMUN
|1 387
|49,25%
|Sylvain GRIFFAULT (Ballotage) Cinq Comm'Une-Melle
|1 051
|37,32%
|Muriel SABOURIN BENELHADJ (Ballotage) VIVONS MELLE ENSEMBLE
|378
|13,42%
|Participation au scrutin
|Melle
|Taux de participation
|66,81%
|Taux d'abstention
|33,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Nombre de votants
|2 885
Source : ministère de l’Intérieur
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