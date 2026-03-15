Résultat de l'élection municipale 2026 à Mende : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mende

Tête de listeListe
Patrice Saint-Léger
Patrice Saint-Léger Liste divers droite
Choisissons Mende Pour un Nouveau Souffle
  • Patrice Saint-Léger
  • Ginette Brunel
  • Marc Schwander
  • Catherine Blond
  • Jean-François Bresson
  • Valérie Pas
  • Thierry Vignoboul
  • Laurine Forchini
  • Sébastien Durand
  • Nadine Monteiro Quinta
  • Christophe Lacas
  • Aïcha Saloul
  • Stéphane Bergounhon
  • Claudine Vincent
  • Sofian Bouremel
  • Myriam Gerbal
  • Christian Savajols
  • Lola Richer
  • Jérémie Delmas
  • Mariangela Siotto
  • Fernando Tavares
  • Aurélie Gerbal
  • Dominique Chaptal
  • Véronique Ouzelet
  • Éric Pociello
  • Marie-Cécile Castanier
  • Alain Boulard
  • Laurence Carvalho
  • Yohann Delemarle
  • Hélène Campo Belmonte
  • Fabrice Hugon
  • Pamela Blanc
  • Daniel Bardin
  • Anaïs Mony
  • Maurice Crueghe
Emmanuelle Soulier
Emmanuelle Soulier Liste Divers
JUSTE MENDE
  • Emmanuelle Soulier
  • Philippe Torres
  • Fabienne Hierle
  • Patrick Coudeyre
  • Virginie Gerbail-Savajols
  • Bruno Portal
  • Audrey Boulard
  • Mathieu Malige
  • Sandra Salendres
  • Jean Ilpide
  • Emmanuelle Raoux-Bonnet
  • Gérard Barbier
  • Henriette Pin
  • Jean-Pierre Morvan
  • Marion Bousquet
  • Philippe Platon
  • Karine Belaïd
  • Jean-Claude Echasserieau
  • Coline Feret
  • Rodolphe Daumas-Raoux
  • Magali Chazal
  • Cédric Cartei
  • Karen Depaule
  • Alain Gurdjian-Arslamian
  • Valérie Delcamp
  • Frédéric Pitiot
  • Sandy Grasset
  • Rodolphe Henry
  • Pascale Bordes
  • Jacques Delmas
  • Maïlys Stoll
  • Luis Carvalho
  • Hélène Quéré
  • Laurent Loiseleux
  • Christine Chapelle
Stéphanie Maurin
Stéphanie Maurin Liste divers centre
ENSEMBLE POUR MENDE
  • Stéphanie Maurin
  • Laurent Suau
  • Françoise Amarger-Brajon
  • François Robin
  • Elisabeth Minet-Treneule
  • Jean-François Berenguel
  • Betty Zampiello
  • Nicolas Rousson
  • Marie Bouquet
  • Valentin Roche
  • Marie-Lou Bonadies
  • Alain Combes
  • Marie Paoli
  • Thierry Jacques
  • Monique Arnal
  • Vincent Meissonnier
  • Valérie Trémolières
  • Alain Boissonnade
  • Leslie Laurent
  • Anthony Velay
  • Sonia Nunes Vaz
  • Francisco Silvano
  • Stéphanie Ribeiro
  • Ersen Kara
  • Josette Rodier
  • Abdelhamid Meniker
  • Florence Dufour
  • Frédéric Mirman
  • Marion Chaneac
  • Thomas Villeneuve
  • Cécile Cuvelier
  • Raoul Dalle
  • Ana Pinto
  • Vincent Martin
  • Léa Portefaix
Hermelen Peris
Hermelen Peris Liste d'union à gauche
A GAUCHE TOUTES ET TOUS
  • Hermelen Peris
  • Christel Fillaudeau
  • Jacques Malavieille
  • Léna Rubio
  • Abderrahman Ouazzani Chahdi
  • Charlotte Teyssier
  • Eric Marolot
  • Claude Soudan
  • Christian Vitrolles
  • Chenoa Caron
  • Jacques Beluch
  • Monique Treuil
  • Vatché Varvarian
  • Myriam Piccinali
  • Richard Fournioux
  • Claire Galas
  • Dominique Scellier
  • Manick Vigouroux
  • Jean-Luc Leclercq
  • Christine Lepoittevin
  • Antonio Fernandes
  • Sandrine Baumlé
  • Guy Becamel
  • Sabine Kinda
  • Franck Meyrueix
  • Elisabeth Vinolo
  • Bertrand Marty
  • Florence Lazes
  • Gaël Escaffre
  • Lauryane Laurent
  • Matéo Jean--Scellier
  • Marie Brun
  • Bernard Pantel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Suau
Laurent Suau (26 élus) Irresistiblemende 		2 213 53,15%
  • Laurent Suau
  • Régine Bourgade
  • Jean-François Berenguel
  • Françoise Amarger-Brajon
  • Vincent Martin
  • Elizabeth Minet-Treneule
  • François Robin
  • Aurélie Maillols
  • Alain Combes
  • Patricia Rousson
  • Christophe Lacas
  • Betty Zampiello
  • Thierry Jacques
  • Stéphanie Maurin
  • Philippe Torrès
  • Marie Paoli
  • Raoul Dalle
  • Valérie Trémolières
  • Nicolas Rousson
  • Sonia Nunes Vaz
  • Aurélien Van De Voorde
  • Catherine Couderc
  • Nicolas Trotouin
  • Ghalia Thami
  • Francisco Silvano
  • Catherine Thuin
Philippe Pouget
Philippe Pouget (7 élus) Mende avenirs 2020 		1 950 46,84%
  • Philippe Pouget
  • Emmanuelle Soulier
  • Bruno Portal
  • Fabienne Hierle
  • Karim Abed
  • Marisa Dias-Da Silva
  • Jérémy Bringer
Participation au scrutin Mende
Taux de participation 55,73%
Taux d'abstention 44,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 335

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Bertrand
Alain Bertrand (25 élus) Irresistiblemende 2014 		2 875 52,65%
  • Alain Bertrand
  • Régine Bourgade
  • Jean-Claude Moulin
  • Françoise Amarger-Brajon
  • Jean-François Berenguel
  • Elizabeth Minet-Treneule
  • Laurent Suau
  • Patricia Rousson
  • Christophe Lacas
  • Dominique Delmas
  • Raoul Dalle
  • Nathalie Fournier
  • Philippe Torres
  • Michelle Jacques
  • Aurélien Van De Voorde
  • Marie Paoli
  • Claude Bouquet
  • Marie Molina
  • Nicolas Rousson
  • Catherine Couderc
  • Nicolas Trotouin
  • Sabrina Arnal
  • Jean-Louis Hillaire
  • Bernadette Mourgues
  • Gimmy Soto
Ginette Brunel Née Balme
Ginette Brunel Née Balme (8 élus) 100 % mende 		2 585 47,34%
  • Ginette Brunel Née Balme
  • Christophe Trebuchon
  • Marie-Christine Guittard Nee Davanne
  • André Corriges
  • Sylvie Ranc Nee Majorel
  • Jacques Brajon
  • Isabelle Vidal Nee Perrier
  • Jean-Marc Durand
Participation au scrutin Mende
Taux de participation 73,95%
Taux d'abstention 26,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,29%
Nombre de votants 5 705

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Bertrand
Alain Bertrand Irresistiblemende 2014 		2 508 47,89%
Ginette Brunel Née Balme
Ginette Brunel Née Balme 100 % mende 		2 289 43,71%
Patrick Alloux
Patrick Alloux Mende a gauche, la belle, la rebelle 		439 8,38%
Participation au scrutin Mende
Taux de participation 70,88%
Taux d'abstention 29,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,24%
Nombre de votants 5 468

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