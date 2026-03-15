Résultat de l'élection municipale 2026 à Mende : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mende [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mende sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mende.
L'actu des élections municipales 2026 à Mende
13:09 - Laurent Suau vainqueur de la dernière municipale à Mende
Étudier les résultats des dernières municipales à Mende peut s'avérer instructif. Dès le premier tour à l'époque, Laurent Suau (Divers gauche) a dominé le scrutin en obtenant 2 213 soutiens (53,15%). À sa poursuite, Philippe Pouget (Divers) a obtenu 46,84% des votes. Ce succès d'emblée du candidat Divers gauche a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Mende, ce décor a forcément orienté les stratégies des différents camps. Le bloc minoritaire devra redoubler d'efforts ce dimanche afin de renverser cette suprématie, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Mende ?
Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Mende sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche se trouve plus bas dans cette page. Pour voter, les habitants de l'agglomération seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Mende. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez gratuitement les résultats du premier tour des élections à Mende dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mende
|Tête de listeListe
|
Patrice Saint-Léger
Liste divers droite
Choisissons Mende Pour un Nouveau Souffle
|
|
Emmanuelle Soulier
Liste Divers
JUSTE MENDE
|
|
Stéphanie Maurin
Liste divers centre
ENSEMBLE POUR MENDE
|
|
Hermelen Peris
Liste d'union à gauche
A GAUCHE TOUTES ET TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Suau (26 élus) Irresistiblemende
|2 213
|53,15%
|
|Philippe Pouget (7 élus) Mende avenirs 2020
|1 950
|46,84%
|
|Participation au scrutin
|Mende
|Taux de participation
|55,73%
|Taux d'abstention
|44,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 335
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Bertrand (25 élus) Irresistiblemende 2014
|2 875
|52,65%
|
|Ginette Brunel Née Balme (8 élus) 100 % mende
|2 585
|47,34%
|
|Participation au scrutin
|Mende
|Taux de participation
|73,95%
|Taux d'abstention
|26,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,29%
|Nombre de votants
|5 705
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Bertrand Irresistiblemende 2014
|2 508
|47,89%
|Ginette Brunel Née Balme 100 % mende
|2 289
|43,71%
|Patrick Alloux Mende a gauche, la belle, la rebelle
|439
|8,38%
|Participation au scrutin
|Mende
|Taux de participation
|70,88%
|Taux d'abstention
|29,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,24%
|Nombre de votants
|5 468
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