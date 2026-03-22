Résultat de l'élection municipale 2026 à Mende : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mende

Le deuxième tour des élections municipales à Mende a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrice Saint-Léger
Patrice Saint-Léger Liste divers droite
Choisissons Mende Pour un Nouveau Souffle
  • Patrice Saint-Léger
  • Ginette Brunel
  • Marc Schwander
  • Catherine Blond
  • Jean-François Bresson
  • Emmanuelle Soulier
  • Thierry Vignoboul
  • Laurine Forchini
  • Sébastien Durand
  • Valérie Pas
  • Christophe Lacas
  • Audrey Boulard
  • Stéphane Bergounhon
  • Nadine Monteiro Quinta
  • Sofian Bouremel
  • Aïcha Saloul
  • Jean Ilpide
  • Lola Richer
  • Christian Savajols
  • Mariangela Siotto
  • Philippe Torres
  • Aurélie Gerbal
  • Dominique Chaptal
  • Myriam Gerbal
  • Fernando Tavares
  • Véronique Ouzelet
  • Éric Pociello
  • Laurence Carvalho
  • Yohann Delemarle
  • Marie-Cécile Castanier
  • Alain Boulard
  • Pamela Blanc
  • Fabrice Hugon
  • Henriette Pin
  • Jérémie Delmas
Stéphanie Maurin
Stéphanie Maurin Liste divers centre
ENSEMBLE POUR MENDE
  • Stéphanie Maurin
  • Laurent Suau
  • Françoise Amarger-Brajon
  • François Robin
  • Elizabeth Minet-Treneule
  • Jean-François Berenguel
  • Betty Zampiello
  • Nicolas Rousson
  • Marie Bouquet
  • Valentin Roche
  • Marie-Lou Bonadies
  • Alain Combes
  • Marie Paoli
  • Thierry Jacques
  • Monique Arnal
  • Vincent Meissonnier
  • Valérie Trémolières
  • Alain Boissonnade
  • Leslie Laurent
  • Anthony Velay
  • Sonia Nunes Vaz
  • Francisco Silvano
  • Stéphanie Ribeiro
  • Ersen Kara
  • Josette Rodier
  • Abdelhamid Meniker
  • Florence Dufour
  • Frédéric Mirman
  • Marion Chaneac
  • Thomas Villeneuve
  • Cécile Cuvelier
  • Raoul Dalle
  • Ana Pinto
  • Vincent Martin
  • Léa Portefaix
Hermelen Peris
Hermelen Peris Liste d'union à gauche
A GAUCHE TOUTES ET TOUS
  • Hermelen Peris
  • Christel Fillaudeau
  • Jacques Malavieille
  • Léna Rubio
  • Abderrahman Ouazzani Chahdi
  • Charlotte Teyssier
  • Eric Marolot
  • Claude Soudan
  • Christian Vitrolles
  • Chenoa Caron
  • Jacques Beluch
  • Monique Treuil
  • Vatché Varvarian
  • Myriam Piccinali
  • Richard Fournioux
  • Claire Galas
  • Dominique Scellier
  • Manick Vigouroux
  • Jean-Luc Leclercq
  • Christine Lepoittevin
  • Antonio Fernandes
  • Sandrine Baumlé
  • Guy Becamel
  • Sabine Kinda
  • Franck Meyrueix
  • Elisabeth Vinolo
  • Bertrand Marty
  • Florence Lazes
  • Gaël Escaffre
  • Lauryane Laurent
  • Matéo Jean--Scellier
  • Marie Brun
  • Bernard Pantel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mende

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice SAINT-LÉGER
Patrice SAINT-LÉGER (Ballotage) Choisissons Mende Pour un Nouveau Souffle 		1 760 34,34%
Stéphanie MAURIN
Stéphanie MAURIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR MENDE 		1 655 32,29%
Emmanuelle SOULIER
Emmanuelle SOULIER (Ballotage) JUSTE MENDE 		1 084 21,15%
Hermelen PERIS
Hermelen PERIS (Ballotage) A GAUCHE TOUTES ET TOUS 		626 12,21%
Participation au scrutin Mende
Taux de participation 66,50%
Taux d'abstention 33,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 5 309

Source : ministère de l’Intérieur

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