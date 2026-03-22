Résultat de l'élection municipale 2026 à Mende : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mende [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mende sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mende.
L'actu des élections municipales 2026 à Mende
11:48 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 à Mende ?
Dimanche dernier à Mende, le vote a vu 66,50 % des inscrits se déplacer sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Patrice Saint-Léger (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 34,34 % des votes. Derrière, Stéphanie Maurin (Divers centre) a pris la position de dauphine avec 32,29 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Emmanuelle Soulier s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Hermelen Peris, portant la nuance Union de la gauche, a rassemblé 12,21 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mende
Le deuxième tour des élections municipales à Mende a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrice Saint-Léger
Liste divers droite
Choisissons Mende Pour un Nouveau Souffle
|
|
Stéphanie Maurin
Liste divers centre
ENSEMBLE POUR MENDE
|
|
Hermelen Peris
Liste d'union à gauche
A GAUCHE TOUTES ET TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mende
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrice SAINT-LÉGER (Ballotage) Choisissons Mende Pour un Nouveau Souffle
|1 760
|34,34%
|Stéphanie MAURIN (Ballotage) ENSEMBLE POUR MENDE
|1 655
|32,29%
|Emmanuelle SOULIER (Ballotage) JUSTE MENDE
|1 084
|21,15%
|Hermelen PERIS (Ballotage) A GAUCHE TOUTES ET TOUS
|626
|12,21%
|Participation au scrutin
|Mende
|Taux de participation
|66,50%
|Taux d'abstention
|33,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Nombre de votants
|5 309
Source : ministère de l’Intérieur
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