Résultat de l'élection municipale 2026 à Mennecy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mennecy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mennecy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mennecy.
L'actu des élections municipales 2026 à Mennecy
13:09 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Mennecy
Les résultats des précédentes municipales à Mennecy ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous électoral, Jean-Philippe Dugoin-Clement (Divers) a distancé ses concurrents avec 77,74% des soutiens. À sa poursuite, Patrick Polverelli (Union de la gauche) a engrangé 832 votes (22,25%). Cette victoire écrasante de Jean-Philippe Dugoin-Clement a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Mennecy, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Faire basculer une majorité si large constituera un défi herculéen pour les opposants ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Elections à Mennecy : les horaires des bureaux de vote
Les municipales sont organisées ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. En comparaison, le 15 mars 2020, le 1er tour des municipales s’est déroulé dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de covid. Découvrez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Mennecy. Les 12 bureaux de vote de l'agglomération de Mennecy seront ouverts de 8 heures à 20 heures pour accueillir les habitants. Recevez gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales à Mennecy dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mennecy
|Tête de listeListe
|
Jean-Philippe Dugoin-Clément
Liste d'union à droite
AIMER MENNECY
|
|
Patrick Polverelli
Liste divers gauche
Mennecy en commun
|
|
Xavier Dugoin
Liste divers droite
Pour Mennecy
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe Dugoin-Clement (30 élus) #fortspourmennecy
|2 906
|77,74%
|
|Patrick Polverelli (3 élus) Une alternative pour mennecy
|832
|22,25%
|
|Participation au scrutin
|Mennecy
|Taux de participation
|37,52%
|Taux d'abstention
|62,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 911
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe Dugoin-Clement (26 élus) Mennecy avance, ensemble continuons
|3 004
|51,56%
|
|Christian Richomme (5 élus) Mieux a mennecy
|1 878
|32,23%
|
|Julien Schenardi (2 élus) Mennecy bleu marine
|944
|16,20%
|
|Participation au scrutin
|Mennecy
|Taux de participation
|59,16%
|Taux d'abstention
|40,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,76%
|Nombre de votants
|6 117
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