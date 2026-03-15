Résultat de l'élection municipale 2026 à Mennecy : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mennecy

Tête de listeListe
Jean-Philippe Dugoin-Clément
Jean-Philippe Dugoin-Clément Liste d'union à droite
AIMER MENNECY
  • Jean-Philippe Dugoin-Clément
  • Anne-Marie Dougniaux
  • Jean-Paul Reynaud
  • Dora Annabi
  • Julien Schenardi
  • Marie-José Perret
  • Christian Vitous
  • Christine Clédassou-Goussard
  • Nicolas Bacon
  • Audrey Raymond
  • Claude Garro
  • Valérie Le Quellec-Frénard
  • Francis Pottiez
  • Julie-Anne Samama
  • Jean-Marc Rita Leite
  • Patricia Foffe
  • Bruno Carrani
  • Astrid Benard
  • Jérémie Arthuis
  • Émilie Ferré
  • Julien Martinaud
  • Rachida Alberge
  • Jack Martin
  • Céline David
  • Patrick Clay
  • Nadia Jami
  • Joël Rivière
  • Corinne Traband
  • Rodolphe Ficadiere
  • Christelle Ngounga
  • Mohamed Charti
  • Emma Biamambou
  • Hervin Terrine
  • Sandrine Leroty
  • Aurélien Pironnet
Patrick Polverelli
Patrick Polverelli Liste divers gauche
Mennecy en commun
  • Patrick Polverelli
  • Sophie Duvauchelle
  • Bernard Maurin
  • Laurence Lesage
  • Xavier Martin
  • Sonia Teixeira
  • Ollivier Champetier
  • Birgit Töllner
  • Michel Blanche
  • Yolande Diaz
  • Mohammed Amrabt
  • Annie Pommier
  • Didier Balick
  • Inès Tkitek
  • Christophe Domenech
  • Camille Boularan
  • Gilles Eveillard
  • Nathalie Charot
  • Emanuel Duteil
  • Gwénaëlle Benmohammed
  • Alexis Ausseray
  • Luna Vandenbosch
  • Jean-François Claisse
  • Margaux Polverelli
  • Jean-Marie Bonneau
  • Pascale Devif
  • Antoine Clerembaux
  • Kelly Dhivert
  • Adam Filipczak
  • Cloé Hocquet
  • Jean-Pierre Berthélémy
  • Morgane Duvauchelle
  • Clément Boularan
  • Janine Kmiecik
  • Grégoire Duvauchelle
Xavier Dugoin
Xavier Dugoin Liste divers droite
Pour Mennecy
  • Xavier Dugoin
  • Valerie Anne Game
  • Gaël Herpe
  • Annie Pioffet
  • Jean-Luc Saillet
  • Marie-Noelle Gless
  • Jean Feret
  • Chrystèle Ruyer
  • Eric Locqueneux
  • Laurence Blais
  • Nicolas Houbloup
  • Rose Da Silva Leite-Lopes
  • Patrick Legris
  • Eka Guigaouri Rives
  • Yvann Le Riguer Game
  • Sophie Ferreira Dos Santos
  • Cherif Tacky
  • Marie Andy Bricet
  • Pascal Billault
  • Gabriela Unda-Reina Guihard
  • Nicolas Rives
  • Marie-Laure Reynaud
  • Jérome Saïovici
  • Stéphanie Maurin
  • Carlos Cabrera
  • Laurianna Barral
  • Mikaël Duverger
  • Sandrine Saiovici
  • Gérard Berté
  • Cécilia Vargas
  • Alexis Carini
  • Aurore Thevon
  • Xavier Kouachi
  • Magali Beutis
  • Christophe Muller

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe Dugoin-Clement
Jean-Philippe Dugoin-Clement (30 élus) #fortspourmennecy 		2 906 77,74%
  • Jean-Philippe Dugoin-Clement
  • Annie Pioffet
  • Francis Pottiez
  • Sandrine Leroty
  • Claude Garro
  • Anne-Marie Dougniaux
  • Jean-Paul Reynaud
  • Dora Annabi
  • Xavier Dugoin
  • Marie-José Perret
  • Alain Le Quellec
  • Jouda Prat
  • Christian Vitous
  • Carina Coelho
  • Julien Schenardi
  • Audrey Vuillemenot
  • Jean-Marc Rita Leite
  • Patricia Foffe
  • Gabin Dournelle
  • Corinne Sauvage
  • Christian Bouard
  • Astrid Benard
  • Loic Gallais
  • Sophie Renac
  • Bruno Carrani
  • Hélène Vetard
  • Julien Martinaud
  • Céline David
  • Thibaut Le Brech
  • Julie-Anne Samama
Patrick Polverelli
Patrick Polverelli (3 élus) Une alternative pour mennecy 		832 22,25%
  • Patrick Polverelli
  • Valérie Decoeur
  • Jean-François Claisse
Participation au scrutin Mennecy
Taux de participation 37,52%
Taux d'abstention 62,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 911

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe Dugoin-Clement
Jean-Philippe Dugoin-Clement (26 élus) Mennecy avance, ensemble continuons 		3 004 51,56%
  • Jean-Philippe Dugoin-Clement
  • Annie Pioffet
  • Romain Bossard
  • Anne-Marie Dougniaux
  • Francis Pottiez
  • Sandrine Leroty
  • Claude Garro
  • Elisabeth Vasseur
  • Alain Le Quellec
  • Sylvie Peruzzo
  • Xavier Dugoin
  • Jouda Prat
  • Jerémie Arthuis
  • Carina Coelho
  • Jean Feret
  • Astrid Balssa
  • Gilles Brandon
  • Marie-José Perret
  • Jean-Marc Rita Leite
  • Elisabeth Delage
  • Serge Raynel
  • Sandra Hartmann
  • Patrick Legris
  • Corinne Sauvage
  • Christian Bouard
  • Christine Collet
Christian Richomme
Christian Richomme (5 élus) Mieux a mennecy 		1 878 32,23%
  • Christian Richomme
  • Annette Gilles
  • Jean-Stéphane Martin
  • Dora Delaporte
  • Thierry Guezo
Julien Schenardi
Julien Schenardi (2 élus) Mennecy bleu marine 		944 16,20%
  • Julien Schenardi
  • Valérie Girard
Participation au scrutin Mennecy
Taux de participation 59,16%
Taux d'abstention 40,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,76%
Nombre de votants 6 117

Villes voisines de Mennecy

En savoir plus sur Mennecy