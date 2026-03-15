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19:21 - Mennecy : démographie et socio-économie impactent les élections municipales A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Mennecy fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 26,29% de cadres pour 16 071 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 1 024 entreprises, Mennecy se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 39% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,63% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 1 162 résidents étrangers, soit 7,23% de la population, participe à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 39 569 euros/an, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. À Mennecy, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Mennecy aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme restait loin du match lors du scrutin municipal à Mennecy il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 19,47% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 36,46% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 14,69% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme arrachait 52,37% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 30,99% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 33,24% pour le parti à la flamme. Il clôturera le scrutin avec 47,47% lors du vote final.

16:58 - Mennecy : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 62,48 % à Mennecy pour le premier tour des municipales de 2020 (un score notable) alors que progressait le coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 22,11 % des citoyens inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 47,13 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 32,31 %, loin des 50,76 % affichés aux législatives de 2022. Si on tente de dégager une tendance, le secteur s'affiche in fine comme une zone marquée par l'abstention. Dans le cadre de ces élections municipales à Mennecy, ce facteur jouera en conséquence un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Les leçons de la dernière séquence électorale à Mennecy Au printemps 2024, les élections législatives à Mennecy avaient propulsé aux avants-postes Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) avec 33,24% au premier tour, devant Naïma Sifer (Ensemble !) avec 30,68%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Mathieu Hillaire (Union de la gauche) en tête avec 52,53%. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (30,99%). Le contexte politique de Mennecy a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone de sensibilité politique modérée, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Mennecy : coup d'oeil sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Mennecy portaient leur choix sur Jean-Philippe Dugoin-Clement (UDI) avec 30,39% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) en première position avec 52,37% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Mennecy votaient en priorité pour Emmanuel Macron (31,47%), devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 19,47%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,54% pour Emmanuel Macron, contre 36,46% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Mennecy une commune de tendance centriste modérée.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Mennecy À Mennecy, où les impôts locaux ont diminué entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 20,62 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 215 310 € la même année, contre quelque 7,48616 millions d'euros perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Mennecy a évolué pour se fixer à 37,98 % en 2024 (contre 19,80 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Mennecy a représenté 1 322 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 528 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Mennecy Les résultats des précédentes municipales à Mennecy ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous électoral, Jean-Philippe Dugoin-Clement (Divers) a distancé ses concurrents avec 77,74% des soutiens. À sa poursuite, Patrick Polverelli (Union de la gauche) a engrangé 832 votes (22,25%). Cette victoire écrasante de Jean-Philippe Dugoin-Clement a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Mennecy, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Faire basculer une majorité si large constituera un défi herculéen pour les opposants ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.