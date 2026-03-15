Résultat municipale 2026 à Mennecy (91540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mennecy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mennecy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mennecy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT
Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT (27 élus) AIMER MENNECY 		3 880 62,16%
  • Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT
  • Anne-Marie DOUGNIAUX
  • Jean-Paul REYNAUD
  • Dora ANNABI
  • Julien SCHENARDI
  • Marie-José PERRET
  • Christian VITOUS
  • Christine CLÉDASSOU-GOUSSARD
  • Nicolas BACON
  • Audrey RAYMOND
  • Claude GARRO
  • Valérie LE QUELLEC-FRÉNARD
  • Francis POTTIEZ
  • Julie-Anne SAMAMA
  • Jean-Marc RITA LEITE
  • Patricia FOFFE
  • Bruno CARRANI
  • Astrid BENARD
  • Jérémie ARTHUIS
  • Émilie FERRÉ
  • Julien MARTINAUD
  • Rachida ALBERGE
  • Jack MARTIN
  • Céline DAVID
  • Patrick CLAY
  • Nadia JAMI
  • Joël RIVIÈRE
Xavier DUGOIN
Xavier DUGOIN (3 élus) Pour Mennecy 		1 249 20,01%
  • Xavier DUGOIN
  • Valerie Anne GAME
  • Gaël HERPE
Patrick POLVERELLI
Patrick POLVERELLI (3 élus) Mennecy en commun 		1 113 17,83%
  • Patrick POLVERELLI
  • Sophie DUVAUCHELLE
  • Bernard MAURIN
Participation au scrutin Mennecy
Taux de participation 56,57%
Taux d'abstention 43,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 6 441

Source : ministère de l’Intérieur

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