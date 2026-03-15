En direct

19:18 - Mennetou-sur-Cher : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Mennetou-sur-Cher, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 588 logements pour 846 habitants, la densité de la ville est de 52 habitants par km². Ses 42 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 249 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 13,00% des résidents sont des enfants, et 12,65% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, dont 33,63% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 55,42% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 170,81 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Mennetou-sur-Cher s'inscrit dans l'histoire de la France.

17:57 - Ce que montrent les données sur le vote RN à Mennetou-sur-Cher Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice à la dernière municipale à Mennetou-sur-Cher il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 36,81% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 61,17% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 35,77% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement lepéniste sécurisait 60,90% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 50,51% aux élections européennes. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 58,58% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 62,00% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Roger Chudeau.

16:58 - Mennetou-sur-Cher : 45,78 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour cette élection municipale, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Mennetou-sur-Cher sera fondamentale dans le dénouement du scrutin. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 45,78 %, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 54,22 %), la pandémie du coronavirus ayant impacté fortement le vote. Il est en effet de coutume d'observer qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les Français participent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été accompagnée d'une abstention à 22,11 % dans la ville (77,89 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 45,69 % en 2022 à seulement 28,38 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 38,85 % (contre 48,51 % en France). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la municipalité s'affiche donc sensiblement comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Comment a voté Mennetou-sur-Cher lors des dernières élections ? Roger Chudeau (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à Mennetou-sur-Cher après la dissolution de 2024 avec 58,58%. Sylvie Mayer (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 16,52%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Roger Chudeau culminant à 62,00% des suffrages exprimés dans la localité. Le rendez-vous électoral des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Mennetou-sur-Cher avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,51%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 9,90% des votes. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - À Mennetou-sur-Cher, la dernière présidentielle était marquée par un vote pour l'extrême droite Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Mennetou-sur-Cher plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 36,81% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 21,82%. Le second tour entérinait ensuite ce choix en donnant 61,17% pour Marine Le Pen, contre 38,83% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Mennetou-sur-Cher soutenaient en priorité Roger Chudeau (RN) avec 35,77% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,90%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Mennetou-sur-Cher s'affirme comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - La municipalité de Mennetou-sur-Cher a dans l'ensemble augmenté les impôts locaux Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Mennetou-sur-Cher entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 22,63 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant près de 71 300 euros environ. Un produit qui est loin des quelque 216 200 euros récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Mennetou-sur-Cher s'est établi à près de 49,01 % en 2024 (contre 24,61 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Mennetou-sur-Cher s'est établi à 981 € en 2024 (contre 762 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Mennetou-sur-Cher Les résultats des municipales précédentes à Mennetou-sur-Cher ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. Dans la cité, le scrutin s'est déroulé par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste. Dès le premier tour, 15 sièges ont été pourvus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Pierre Blanchard a réuni le plus de voix avec 89,24% des bulletins, devançant Jérémie Bergougnoux qui a recueilli 87,63% des voix. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Séverine Da Rocha, rassemblant 325 voix (87,36%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Mennetou-sur-Cher, cette logique si particulière sera à nouveau scrutée avec attention. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'a cependant plus cours en France.