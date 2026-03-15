Résultat de l'élection municipale 2026 à Menton : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Menton [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Menton sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Menton.
L'actu des élections municipales 2026 à Menton
13:09 - Le bilan de la dernière élection à Menton
L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Menton s'avère très instructive. Dès le premier tour à l'époque, Jean-Claude Guibal (Union de la droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents en récoltant 45,05% des suffrages. À ses trousses, Olivier Bettati (Divers droite) a rassemblé 29,52% des suffrages. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Patrice Novelli (Union des Démocrates et Indépendants), glanant 835 électeurs (9,61%). Ce fossé particulier plaçait le premier dans un petit fauteuil. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jean-Claude Guibal l'a finalement emporté avec 4 918 bulletins (55,69%), face à Olivier Bettati avec 3 912 électeurs inscrits (44,30%). La logique a été confirmée avec un écart qui s'est élargi, offrant un triomphe total. En dépit du fait que Olivier Bettati a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 348 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Menton
Pour voter, les habitants de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 27 bureaux de vote de Menton. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les électeurs de Menton de donner leur opinion sur les défis qui affectent leur ville. À Menton et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour rappel, Jean-Claude Guibal (Union de la droite) a remporté la mairie au deuxième tour en 2020. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Ci-dessous, il est possible de parcourir la liste de ceux qui souhaitent diriger la commune à Menton. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Menton
|Tête de listeListe
|
Florent Champion
Liste divers droite
MENTON EN ACTION
|
|
Emilie Ria
Liste Reconquête !
Reconq. Menton
|
|
Louis Sarkozy
Liste d'union à droite
LE RENOUVEAU MENTONNAIS
|
|
Alexandra Masson
Liste d'union à l'extrême-droite
Masson Pr Menton
|
|
Sandra Paire
Liste divers droite
NOUVEL ELAN POUR MENTON
|
|
Laurent Lanquar-Castiel
Liste d'union à gauche
PRINTEMPS MENTONNAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Guibal (28 élus) Unis pour menton
|4 918
|55,69%
|
|Olivier Bettati (7 élus) Menton demain
|3 912
|44,30%
|
|Participation au scrutin
|Menton
|Taux de participation
|42,83%
|Taux d'abstention
|57,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|9 285
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Guibal Unis pour menton
|3 913
|45,05%
|Olivier Bettati Menton demain
|2 564
|29,52%
|Patrice Novelli Rassemblement republicain mentonnais
|835
|9,61%
|Frédéric Pellegrinetti Menton liste citoyenne
|720
|8,29%
|Laurent Lanquar-Castiel Menton autrement
|653
|7,51%
|Participation au scrutin
|Menton
|Taux de participation
|41,37%
|Taux d'abstention
|58,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 965
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Guibal (26 élus) Unis pour menton
|5 720
|44,47%
|
|Lydia Schenardi (5 élus) Rassemblement bleu marine pour menton
|3 427
|26,64%
|
|Pascale Gerard (2 élus) Mentonnais ensemble
|1 974
|15,34%
|
|Patrice Novelli (2 élus) Rassemblement republicain mentonnais
|1 740
|13,52%
|
|Participation au scrutin
|Menton
|Taux de participation
|62,06%
|Taux d'abstention
|37,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,91%
|Nombre de votants
|13 384
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Guibal Unis pour menton
|5 020
|38,79%
|Lydia Schenardi Rassemblement bleu marine pour menton
|2 892
|22,35%
|Pascale Gerard Mentonnais ensemble
|1 873
|14,47%
|Patrice Novelli Rassemblement republicain mentonnais
|1 806
|13,95%
|Jean-Michel Oberto L'espoir du renouveau
|732
|5,65%
|Jean-Michel Cucinelli A gauche vraiment - menton pour tous
|616
|4,76%
|Participation au scrutin
|Menton
|Taux de participation
|62,07%
|Taux d'abstention
|37,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,35%
|Nombre de votants
|13 387
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