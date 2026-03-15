Résultat de l'élection municipale 2026 à Menton : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Menton

Tête de listeListe
Florent Champion
Florent Champion Liste divers droite
MENTON EN ACTION
  • Florent Champion
  • Ornella Petrosino
  • Jean-Louis Ansaldo
  • Francesca Stella
  • Serge Sola
  • Julie Loncle Viale
  • Marcel Camo
  • Floriane Cazal
  • Patrice Novelli
  • Coralie Camiade
  • Philippe Calvin
  • Rose-Mary Morena
  • Nicolas Dalmasso
  • Céline Varela-Géant
  • Jacques Lançon
  • Arielle Daunay
  • Daniel Allavena
  • Candice Zerr
  • Laurent Berthet
  • Carine Bamba
  • Mathieu Auzeau
  • Nathalie Cuvillon
  • Azeddine Chouki
  • Olivia Rio
  • Girolamo Gabriel Cinà
  • Carole Hanrion
  • Arnaud Bourgeois
  • Marie Franceschi Philippe
  • Joseph Bucceri
  • Laurence Nava
  • Stéphane Micheaud
  • Céline Amblard
  • Michel Boigues
  • Mathilde Bourlieu
  • Jean-Claude Chaussende
  • Fatou Ndeye Ndiaye
  • Mike Allavena
  • Catherine Cedro
  • Gaël Saluzzo
  • Michèle Torelli
  • René Galitsch
Emilie Ria
Emilie Ria Liste Reconquête !
Reconq. Menton
  • Emilie Ria
  • Daniel Boutin
  • Alice Noel
  • Dominique Gorlez
  • Caroline Marlhes
  • Robert-Bernard-Antoine Boccaccini
  • Brigitte Nullet
  • Guy Bret-Moret
  • Florence Nigaglioni
  • Pascal Cunat
  • Martine Micheline Françoise Bazin
  • Jean Huet
  • Aline Salomon
  • Guy Lauret
  • Laëtitia Lydie Mille
  • Maxime Canlers
  • Monique Payen
  • Paolo Mineo
  • Nicole Vesselle
  • Jean-Pierre Lhoir
  • Annick Samama
  • Romain Duet
  • Patricia Wais
  • Georges Flaman
  • Maud Besson
  • Franck Collignon
  • Marie Trimarchi
  • Claude Joseph Disperati
  • Myriam Revel
  • Jean Rebaudo
  • Nathalie Seasal
  • Domenico Priolo
  • Josée Sellam
  • Romain Gorlez
  • Nicole Dauphin
  • Gérard Fournier
  • Angèle Disperati
  • Guy Samama
  • Anne Amoretti
  • Virgile Gualco
  • Monique Rigaud
Louis Sarkozy
Louis Sarkozy Liste d'union à droite
LE RENOUVEAU MENTONNAIS
  • Louis Sarkozy
  • Kathleen Waeytens
  • Dominique Dufrenne
  • Joanna Genovese
  • Benjamin Martelli
  • Vanessa de Monléon
  • Thomas Bourdon
  • Katia Buchsbaum
  • Olivier Arnoult
  • Florence Lagache
  • Jean-Louis Martinez
  • Fabienne Ottaviani
  • Djamel Oulali
  • Habiba Boukhadra
  • Hubert Guillou
  • Marie-Line Cuny
  • Dominique Lesueur
  • Nathalie Bouchendhomme
  • Florent Raccosta
  • Laure Grech
  • Patrick Bernard
  • Sandra Bensoussan
  • Julien Drouillot
  • Yvonne Daurelle
  • Philippe Rigollot
  • Amandine Kortulewski
  • Jacky Ruidavet
  • Fanny Carton
  • Djibril Diop
  • Viviane Bellotto Amoretti
  • Mathieu Chabanne
  • Isabelle Martinet
  • Massimiliano Bonifacio
  • Marie-Pierre Fra
  • Loïc Savy
  • Caroline Fayet
  • Christian Perdaens
  • Kélia Remy
  • Bastien Duraffourd
  • Jeannine Van Craynest
  • Bertrand Prunet
Alexandra Masson
Alexandra Masson Liste d'union à l'extrême-droite
Masson Pr Menton
  • Alexandra Masson
  • Jean-Christophe Storaï
  • Catherine Alstadt
  • David Marchisio
  • Pascale Veran
  • Richard Miquelis
  • Virginie Simoncini
  • Patrick Peret
  • Sophie Eckenberg
  • Claude Calvin
  • Martine Elicrisio
  • Daniel Mineo
  • Ida Ferrari
  • Nicolas Littardi
  • Agnès Cardinali
  • Christophe Vignau
  • Laurence Albertini
  • Gilles Perez
  • Isabelle Delerue
  • Eric Eche
  • Audrey Trabella
  • Thierry Venem
  • Rose-Marie Balderas
  • Dominique Nicolo
  • Sabrina Baudet
  • Gabriel Tomatis
  • Jasmine Nicaud
  • Titien Legeay
  • Felicia Marcq
  • Joey Fort
  • Patricia Amato
  • Philippe Berroir
  • Muriel Jauffroy
  • Eric Payet-Maugeron
  • Christiane Cardoso
  • Philippe Rion
  • Valérie Lamarca
  • Gérard Caserio
  • Josiane Clamens
  • Laurent Gatto
  • Amalia Bosio
Sandra Paire
Sandra Paire Liste divers droite
NOUVEL ELAN POUR MENTON
  • Sandra Paire
  • Cédric Monteiro
  • Isabelle Fayat
  • Loïc Grenard
  • Kim Massoni
  • Dorian Aussel
  • Sylvie Vial
  • Jean-Jacques Pelletier
  • Nathalie Leroy
  • Marcel Jasset
  • Ariele Gautier
  • Serge Giacomazzi
  • Nathalie Rostagni
  • Mathieu Arene
  • Gabrielle Bineau
  • Richard Cerutti
  • Veronique Batonnier
  • Jean-Marc Robert
  • Olivia Kopaj
  • Eric Formento
  • Fathira Belhadjar
  • Stephane Courbet
  • Fanny Boyron
  • Francois Mirri
  • Coralie Quaderno
  • Marc Sola
  • Catherine Ferron
  • David Midiere
  • Adeline Roy-Blachere
  • Julien Maldinez
  • Sophie Wintrebert
  • Alan Reygondaud
  • Laetitia Sanchez
  • Denis Ribouleau
  • Delphine Amato
  • Hacene Zelbouni
  • Andreia Dos Santos Ferreira
  • Moshe Ronin
  • Baby Pecorelli
  • Nicolas Rivasi
  • Sylvie Tortarolo
Laurent Lanquar-Castiel
Laurent Lanquar-Castiel Liste d'union à gauche
PRINTEMPS MENTONNAIS
  • Laurent Lanquar-Castiel
  • Fabienne Revillet
  • Franck Loisy
  • Sabine Vandepitte
  • Bernard Amoretti
  • Alexandra Videloup
  • Bernard Curti
  • Nadine Niel
  • Jean-Michel Cuccinelli
  • Anne Mathé-de Botton
  • Alain Chouya
  • Lucie Maziere
  • Didier Furst
  • Christa Canquouët
  • Didier Théron
  • Amina Doulfikar
  • Philippe Plard
  • Léonie Djender
  • Olivier Sanfilippo
  • Bernadette Spiga
  • Kisma Ba
  • Sandrine Planchenault
  • Manuel Crupi
  • Francine Ferruccio
  • Olivier Falletti
  • Josiane Duronzat
  • Eric Perche
  • Elisabeth Franco Astier
  • Sébastien Soignier
  • France Boissy
  • Bernard Michel
  • Martine Landry
  • Michel Monda
  • Jocelyne Piège
  • Michel Morbidelli
  • Nathalie Bridier
  • Patrick Ferruccio
  • Annie Polleri
  • Christian Martin
  • Stéphanie Parpette

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Guibal
Jean-Claude Guibal (28 élus) Unis pour menton 		4 918 55,69%
  • Jean-Claude Guibal
  • Sandra Paire
  • Yves Juhel
  • Gabrielle Bineau
  • Daniel Allavena
  • Martine Caserio
  • Mathieu Messina
  • Patricia Martelli
  • Marcel Camo
  • Sylviane Royeau
  • Jean-Claude Alarcon
  • Habiba Paillac
  • Sébastien Uscher
  • Nicole Zappia
  • Marco Sagrada
  • Marinella Giardina
  • Frédéric Sicardi
  • Stéphanie Jacquot
  • Cédric Monteiro
  • Marie Hill
  • Serge Giacomazzi
  • Elodie Robert
  • Lionel Brezzo
  • Isabelle Almonte
  • Romain Cinneri
  • Floriane Cazal
  • Eric Formento
  • Sophie Eckenberg
Olivier Bettati
Olivier Bettati (7 élus) Menton demain 		3 912 44,30%
  • Olivier Bettati
  • Estelle Giorgio Reverdiau
  • Patrice Novelli
  • Pascale Veran
  • Jean-Christophe Storaï
  • Joanna Genovese
  • Florent Champion
Participation au scrutin Menton
Taux de participation 42,83%
Taux d'abstention 57,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 9 285

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Guibal
Jean-Claude Guibal Unis pour menton 		3 913 45,05%
Olivier Bettati
Olivier Bettati Menton demain 		2 564 29,52%
Patrice Novelli
Patrice Novelli Rassemblement republicain mentonnais 		835 9,61%
Frédéric Pellegrinetti
Frédéric Pellegrinetti Menton liste citoyenne 		720 8,29%
Laurent Lanquar-Castiel
Laurent Lanquar-Castiel Menton autrement 		653 7,51%
Participation au scrutin Menton
Taux de participation 41,37%
Taux d'abstention 58,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 965

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Guibal
Jean-Claude Guibal (26 élus) Unis pour menton 		5 720 44,47%
  • Jean-Claude Guibal
  • Martine Caserio
  • Nicolas Amoretti
  • Gabrielle Bineau
  • Christian Tudes
  • Patricia Martelli
  • Yves Juhel
  • Monique Mathieu
  • Jean-Claude Alarcon
  • Nathalie Leroy
  • Marcel Camo
  • Sandrine Freixes
  • Daniel Allavena
  • Sylviane Royeau
  • Henri Scandola
  • Françoise Meffre
  • Jean-Louis Natali
  • Habiba Paillac
  • Fabrice Pinet
  • Béatrice Biechel
  • Florent Champion
  • Isabelle Almonte
  • Daniel Bortuzzo
  • Arielle Daunay
  • Franc Combe
  • Nicole Zappia
Lydia Schenardi
Lydia Schenardi (5 élus) Rassemblement bleu marine pour menton 		3 427 26,64%
  • Lydia Schenardi
  • Thiery Gaziello
  • Iris Ferrari
  • Jean-Jacques Clement
  • Danielle Vassallo Medecin
Pascale Gerard
Pascale Gerard (2 élus) Mentonnais ensemble 		1 974 15,34%
  • Pascale Gerard
  • Claude Calvin
Patrice Novelli
Patrice Novelli (2 élus) Rassemblement republicain mentonnais 		1 740 13,52%
  • Patrice Novelli
  • Magali Delaire-Crovetto
Participation au scrutin Menton
Taux de participation 62,06%
Taux d'abstention 37,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,91%
Nombre de votants 13 384

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Guibal
Jean-Claude Guibal Unis pour menton 		5 020 38,79%
Lydia Schenardi
Lydia Schenardi Rassemblement bleu marine pour menton 		2 892 22,35%
Pascale Gerard
Pascale Gerard Mentonnais ensemble 		1 873 14,47%
Patrice Novelli
Patrice Novelli Rassemblement republicain mentonnais 		1 806 13,95%
Jean-Michel Oberto
Jean-Michel Oberto L'espoir du renouveau 		732 5,65%
Jean-Michel Cucinelli
Jean-Michel Cucinelli A gauche vraiment - menton pour tous 		616 4,76%
Participation au scrutin Menton
Taux de participation 62,07%
Taux d'abstention 37,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,35%
Nombre de votants 13 387

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