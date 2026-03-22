Résultat de l'élection municipale 2026 à Menton : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Menton

Le deuxième tour des élections municipales à Menton a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Florent Champion
Florent Champion Liste divers droite
MENTON EN ACTION
  • Florent Champion
  • Ornella Petrosino
  • Jean-Louis Ansaldo
  • Francesca Stella
  • Serge Sola
  • Julie Loncle Viale
  • Marcel Camo
  • Floriane Cazal
  • Patrice Novelli
  • Coralie Camiade
  • Philippe Calvin
  • Rose-Mary Morena
  • Nicolas Dalmasso
  • Céline Varela-Géant
  • Jacques Lançon
  • Arielle Daunay
  • Daniel Allavena
  • Candice Zerr
  • Laurent Berthet
  • Carine Bamba
  • Mathieu Auzeau
  • Nathalie Cuvillon
  • Azeddine Chouki
  • Olivia Rio
  • Girolamo Gabriel Cinà
  • Carole Hanrion
  • Arnaud Bourgeois
  • Marie Franceschi Philippe
  • Joseph Bucceri
  • Laurence Nava
  • Stéphane Micheaud
  • Céline Amblard
  • Michel Boigues
  • Mathilde Bourlieu
  • Jean-Claude Chaussende
  • Fatou Ndeye Ndiaye
  • Mike Allavena
  • Catherine Cedro
  • Gaël Saluzzo
  • Michèle Torelli
  • René Galitsch
Alexandra Masson
Alexandra Masson Liste d'union à l'extrême-droite
Masson Pr Menton
  • Alexandra Masson
  • Jean-Christophe Storaï
  • Catherine Alstadt
  • David Marchisio
  • Pascale Veran
  • Richard Miquelis
  • Virginie Simoncini
  • Patrick Peret
  • Sophie Eckenberg
  • Claude Calvin
  • Martine Elicrisio
  • Daniel Mineo
  • Ida Ferrari
  • Nicolas Littardi
  • Agnès Cardinali
  • Christophe Vignau
  • Laurence Albertini
  • Gilles Perez
  • Isabelle Delerue
  • Eric Eche
  • Audrey Trabella
  • Thierry Venem
  • Rose-Marie Balderas
  • Dominique Nicolo
  • Sabrina Baudet
  • Gabriel Tomatis
  • Jasmine Nicaud
  • Titien Legeay
  • Felicia Marcq
  • Joey Fort
  • Patricia Amato
  • Philippe Berroir
  • Muriel Jauffroy
  • Eric Payet-Maugeron
  • Christiane Cardoso
  • Philippe Rion
  • Valérie Lamarca
  • Gérard Caserio
  • Josiane Clamens
  • Laurent Gatto
  • Amalia Bosio
Sandra Paire
Sandra Paire Liste divers droite
L'UNION
  • Sandra Paire
  • Louis Sarkozy
  • Isabelle Fayat
  • Cédric Monteiro
  • Kathleen Waeytens
  • Loïc Grenard
  • Joanna Genovese
  • Benjamin Martelli
  • Gabrielle Bineau
  • Dorian Aussel
  • Vanessa de Monléon
  • Serge Giacomazzi
  • Nathalie Leroy
  • Hubert Guillou
  • Sylvie Vial
  • Thomas Bourdon
  • Laure Grech
  • Mathieu Arene
  • Ariele Gautier
  • Richard Cerutti
  • Marie-Line Cuny
  • Jean-Marc Robert
  • Kim Massoni
  • Djamel Oulali
  • Nathalie Rostagni
  • Eric Formento
  • Amandine Kortulewski
  • Stephane Courbet
  • Olivia Kopaj
  • Dominique Lesueur
  • Veronique Batonnier
  • David Midiere
  • Viviane Bellotto Amoretti
  • Florent Raccosta
  • Coralie Quaderno
  • Julien Maldinez
  • Andreia Dos Santos Ferreira
  • Mathieu Chabanne
  • Fanny Boiron
  • Alan Reygondaud
  • Marie-Pierre Fra-Chamard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Menton

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandra MASSON
Alexandra MASSON (Ballotage) Masson Pr Menton 		5 276 36,25%
Sandra PAIRE
Sandra PAIRE (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR MENTON 		2 873 19,74%
Louis SARKOZY
Louis SARKOZY (Ballotage) LE RENOUVEAU MENTONNAIS 		2 621 18,01%
Florent CHAMPION
Florent CHAMPION (Ballotage) MENTON EN ACTION 		2 197 15,09%
Laurent LANQUAR-CASTIEL
Laurent LANQUAR-CASTIEL PRINTEMPS MENTONNAIS 		1 317 9,05%
Emilie RIA
Emilie RIA Reconq. Menton 		272 1,87%
Participation au scrutin Menton
Taux de participation 62,01%
Taux d'abstention 37,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 14 863

Source : ministère de l’Intérieur

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