Résultat de l'élection municipale 2026 à Menton : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Menton [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Menton sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Menton.
L'actu des élections municipales 2026 à Menton
11:50 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Menton pour l'élection municipale
Lors du premier volet des municipales à Menton, le rendez-vous a mobilisé 62,01 % des électeurs sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Alexandra Masson qui a pris l'avantage en rassemblant 36,25 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Sandra Paire (Divers droite) s'est classée deuxième avec 19,74 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Louis Sarkozy, étiqueté Union de la droite, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Florent Champion, avec la nuance Divers droite, a obtenu 15,09 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Menton
Le deuxième tour des élections municipales à Menton a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Florent Champion
Liste divers droite
MENTON EN ACTION
|
|
Alexandra Masson
Liste d'union à l'extrême-droite
Masson Pr Menton
|
|
Sandra Paire
Liste divers droite
L'UNION
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Menton
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandra MASSON (Ballotage) Masson Pr Menton
|5 276
|36,25%
|Sandra PAIRE (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR MENTON
|2 873
|19,74%
|Louis SARKOZY (Ballotage) LE RENOUVEAU MENTONNAIS
|2 621
|18,01%
|Florent CHAMPION (Ballotage) MENTON EN ACTION
|2 197
|15,09%
|Laurent LANQUAR-CASTIEL PRINTEMPS MENTONNAIS
|1 317
|9,05%
|Emilie RIA Reconq. Menton
|272
|1,87%
|Participation au scrutin
|Menton
|Taux de participation
|62,01%
|Taux d'abstention
|37,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Nombre de votants
|14 863
Source : ministère de l’Intérieur
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