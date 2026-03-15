Résultat municipale 2026 à Menton (06500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Menton a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Menton, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Menton [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandra MASSON
Alexandra MASSON Masson Pr Menton 		5 276 36,25%
Sandra PAIRE
Sandra PAIRE NOUVEL ELAN POUR MENTON 		2 873 19,74%
Louis SARKOZY
Louis SARKOZY LE RENOUVEAU MENTONNAIS 		2 621 18,01%
Florent CHAMPION
Florent CHAMPION MENTON EN ACTION 		2 197 15,09%
Laurent LANQUAR-CASTIEL
Laurent LANQUAR-CASTIEL PRINTEMPS MENTONNAIS 		1 317 9,05%
Emilie RIA
Emilie RIA Reconq. Menton 		272 1,87%
Participation au scrutin Menton
Taux de participation 62,01%
Taux d'abstention 37,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 14 863

Source : ministère de l’Intérieur

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