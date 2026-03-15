En direct

19:21 - Démographie et politique à Menton, un lien étroit À Menton, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les municipales. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 15,85% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 33,76% ont plus de 60 ans. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (62,05%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 13917 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 20,61% et d'une population étrangère de 15,44% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 42,80%, comme à Menton, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Menton ? Le RN restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Menton il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 31,78% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,79% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 30,54% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le Rassemblement national réunissait 56,97% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 45,13% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 56,55% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandra Masson.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Menton ? Dans le cadre de l'élection municipale à Menton, l'abstention jouera un rôle clé sur les résultats. Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 58,63 % des inscrits, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que l'événement avait été maintenu dans un contexte de pandémie de coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention se fixer à 28,66 % au premier tour (26,31 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 48,84 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 36,85 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 56,82 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent une localité souvent détournée des bureaux de vote par rapport au reste de la France.

15:59 - Qui a remporté les votes il y a deux ans à Menton ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Menton s'était en effet dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (45,13%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,73%) et Marion Maréchal (10,42%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Menton plébiscitaient ensuite Alexandra Masson (Rassemblement National) avec 56,55% au premier tour. Les votants tranchaient d'ailleurs le sujet directement dans la circonscription, avec le score écrasant de 56,27%

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Menton ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Menton comme un bastion pour le courant national-populiste. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Menton choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 31,78% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 23,50%. Le duel final se soldait finalement par un score de 56,79% pour Marine Le Pen, contre 43,21% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Menton soutenaient en priorité Alexandra Masson (RN) avec 30,54% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,97% des suffrages.

12:58 - Analyse de l'évolution des impôts locaux à Menton À Menton, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 19,82 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 11,74199 millions d'euros la même année. Un apport qui est loin des 18,21346 millions d'euros engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Menton s'est établi à près de 33,60 % en 2024 (contre 17,98 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Menton a atteint 1 554 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 379 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Menton L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Menton s'avère très instructive. Dès le premier tour à l'époque, Jean-Claude Guibal (Union de la droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents en récoltant 45,05% des suffrages. À ses trousses, Olivier Bettati (Divers droite) a rassemblé 29,52% des suffrages. Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Patrice Novelli (Union des Démocrates et Indépendants), glanant 835 électeurs (9,61%). Ce fossé particulier plaçait le premier dans un petit fauteuil. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jean-Claude Guibal l'a finalement emporté avec 4 918 bulletins (55,69%), face à Olivier Bettati avec 3 912 électeurs inscrits (44,30%). La logique a été confirmée avec un écart qui s'est élargi, offrant un triomphe total. En dépit du fait que Olivier Bettati a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 348 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.