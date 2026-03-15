Résultat de l'élection municipale 2026 à Menucourt : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Menucourt [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Menucourt sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Menucourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Menucourt
13:45 - Comment a évolué l'imposition à Menucourt avant les municipales ?
Concernant la pression fiscale de Menucourt, la somme moyenne payée par foyer fiscal a représenté environ 1 011 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 890 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 47,35 % en 2024 (contre près de 28,01 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne au niveau national atteint environ 40 % (en hausse de 1,2 point). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 26 270 € de recettes en 2024. Un montant loin des 1 100 980 € récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 12,83 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.
11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur le résultat des élections de 2020 à Menucourt
L'étude des résultats des municipales il y a six ans à Menucourt est particulièrement éclairante. Sans aucune opposition, 'Menucourt a coeur' a sans surprise engrangé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Menucourt, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. Cette fois, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité. La liste des candidatures (voir ci-dessous) donne certainement d'ores et déjà un début de réponse.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à Menucourt
Ce dimanche 15 mars 2026, les 3 973 votants de Menucourt sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour déterminer qui va diriger leur commune pour les six années à venir. En comparaison, le 1er tour des précédentes municipales s’est déroulé le 15 mars 2020, en pleine crise du covid, suscitant de nombreuses controverses. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal a été publiée ci-dessous. Les 4 bureaux de vote de la ville de Menucourt sont accessibles jusqu'à 20 heures pour accueillir les habitants. Pour être informé des résultats des élections à Menucourt dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Menucourt
|Tête de listeListe
|
Catherine Renaud
Liste divers gauche
Menucourt à coeur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Proffit Brulfert (29 élus) Menucourt a coeur
|1 195
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Menucourt
|Taux de participation
|34,61%
|Taux d'abstention
|65,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 322
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Proffit Brulfert (27 élus) Menucourt a coeur
|2 169
|84,69%
|
|Florence Svetecz (2 élus) Le nouvel elan pour menucourt
|392
|15,30%
|
|Participation au scrutin
|Menucourt
|Taux de participation
|67,00%
|Taux d'abstention
|33,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Nombre de votants
|2 619
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