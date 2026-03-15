Résultat de l'élection municipale 2026 à Menucourt : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Menucourt

Tête de listeListe
Catherine Renaud
Catherine Renaud Liste divers gauche
Menucourt à coeur
  • Catherine Renaud
  • Eric Proffit Brulfert
  • Elisabeth Strohl
  • Alain Ferment
  • Laetitia Botello
  • Xavier Lanio
  • Nathalie Lepetit
  • Pascal Guinet
  • Marie-Jeanne Simonet
  • Jean Medenouvo
  • Nathalie Henry
  • Christophe Aveneau
  • Carole Fagot
  • Richard Reguilon
  • Nathalie Guinet
  • Ludovic Chatelaine
  • Cécilia Bazas
  • Wesley Barreira
  • Anne-Sophie Kubik
  • Alexandre Haguet
  • Isabelle Jeanpierre
  • Michel Cadiou
  • Nadine Umanski
  • Julien Mirande
  • Virginie Pryen
  • Alain Demante
  • Josiane Lagrèze
  • Jean Palka
  • Fanny Brune
  • Jacques Boissel
  • Michèle Dubuc

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Proffit Brulfert
Eric Proffit Brulfert (29 élus) Menucourt a coeur 		1 195 100,00%
  • Eric Proffit Brulfert
  • Elisabeth Strohl
  • Arnaud Tonnin
  • Nathalie Lepetit
  • Alain Ferment
  • Laëtitia Botello
  • Alain Moreau
  • Marie-Jeanne Simonet
  • Xavier Lanio
  • Nelly Robert
  • Christophe Aveneau
  • Valerie Hebert
  • Richard Reguilon
  • Nathalie Henry
  • Laurent Jouvet
  • Catherine Renaud
  • Olivier Binsinger
  • Nathalie Guinet
  • Pierre Le Guirinec
  • Laure Fouquet
  • Jean Medenouvo
  • Cécilia Bazas
  • Yann Robbe
  • Carole Fagot
  • Gabriel Al-Qazeem
  • Karine Bouvard
  • Pascal Guinet
  • Edith Le Merdy
  • Jacques Bernhardt
Participation au scrutin Menucourt
Taux de participation 34,61%
Taux d'abstention 65,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 322

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Proffit Brulfert
Eric Proffit Brulfert (27 élus) Menucourt a coeur 		2 169 84,69%
  • Eric Proffit Brulfert
  • Elisabeth Strohl
  • Patrick Diaz
  • Nadia Lamarche
  • Arnaud Tonnin
  • Nathalie Lepetit
  • Roland Cosseron
  • Arlette Laurette
  • Yves Le Caillec
  • Mireille Gonon
  • Daniel Bousson
  • Laetitia Botello
  • Ollivier Monchicourt
  • Martine Testard Meyniel
  • Alain Ferment
  • Marie-Jeanne Simonet
  • Christophe Aveneau
  • Nelly Robert
  • Jean-Claude Remy
  • Laure Verdiere Fouquet
  • Robert Louis-Dit-Guerin
  • Nathalie Guinet
  • Alain Moreau
  • Marie-Hélène Simon Vidberg
  • Laurent Jouvet
  • Patricia Mieze Carlier
  • Xavier Lanio
Florence Svetecz
Florence Svetecz (2 élus) Le nouvel elan pour menucourt 		392 15,30%
  • Florence Svetecz
  • Didier Leroux
Participation au scrutin Menucourt
Taux de participation 67,00%
Taux d'abstention 33,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Nombre de votants 2 619

Villes voisines de Menucourt

En savoir plus sur Menucourt