Résultat municipale 2026 à Mer (41500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël MARQUET
Joël MARQUET (24 élus) MER ECOUTER-AGIR 2026-2032 		1 298 57,97%
  • Joël MARQUET
  • Sandra LEMOINE-CABANNES
  • Laurent BOISGARD
  • Solange LADIESSE
  • Matthieu ROUGEAU
  • Ophélie BOUTET
  • Frédéric ROCA
  • Marianne MAGNIER
  • Gilles DESTIVAL
  • Agnès FOUSSARD
  • Éric MERCIER
  • Elisabeth GOYARD
  • Guillaume BAUCHER
  • Taliha SIMSEK
  • Lionel JEANNOT
  • Arielle FLAMENT-HENNEBIQUE
  • Alain COURCET
  • Séverine SAUGER
  • Didier ROUSSEL
  • Pauline BOURRET
  • Jean-Yves GAUTHIER
  • Brigitte LEROY
  • Gregory TERRIER
  • Christine MAINGUENÉ
Noé PETIT
Noé PETIT (3 élus) CHANGEONS ! AVEC REFLEXIONS MEROISES 		563 25,15%
  • Noé PETIT
  • Guylaine POULIN-VITTRANT
  • Yannick LAMORLETTE
Jean-Yves POUCHOUX
Jean-Yves POUCHOUX (2 élus) Mer avec Vous, pour Vous 		378 16,88%
  • Jean-Yves POUCHOUX
  • Sandrine BEULAY
Participation au scrutin Mer
Taux de participation 57,29%
Taux d'abstention 42,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 2 330

Source : ministère de l’Intérieur

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