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19:18 - Les données démographiques de Mer révèlent les tendances électorales En pleine campagne électorale municipale, Mer se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 6 294 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 369 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 746 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (73,84%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les 466 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 13,57%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 289 euros/mois. À Mer, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Vers une montée du RN à Mer aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national avait cumulé 16,50% des bulletins exprimés lors du scrutin municipal à Mer il y a six ans. Le parti obtenait lors du deuxième tour 10,91% des bulletins exprimés. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 27,20% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 44,46% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 26,97% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 46,83% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 37,33% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 39,50% pour le mouvement nationaliste. Il terminera avec 44,23% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Mer avant 2026 Pour rappel, la participation s'élevait à 46,52 % à Mer lors des municipales de 2020 (un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale) alors que progressait le Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été rapporté à 79,76 %. En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 50,79 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 68,13 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient attiré 52,97 % des électeurs (soit environ 2 065 votants). Zoomer sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Mer comme une zone soucieuse de voter au regard des moyennes nationales. En ce jour de municipales 2026 à Mer, cette donnée sera en conséquence suivie à la loupe.

15:59 - Comment a voté Mer lors des dernières élections ? Lors des dernières européennes, le podium à Mer s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,33%), en première position devant Valérie Hayer (14,55%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,03%). Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Mer accordaient leurs suffrages à Virginia de Oliveira (Rassemblement National) avec 39,50% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Christophe Marion (Ensemble !) jusqu'à la première place avec 55,77%. Le contexte politique de Mer a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections il y a 4 ans à Mer ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Mer était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 29,24% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 27,20%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,54% pour Emmanuel Macron, contre 44,46% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Mer accordaient leurs suffrages à Marine Bardet (RN) avec 26,97% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Christophe Marion (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 53,17%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Mer un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Les impôts locaux, thème de campagne à Mer ? Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Mer, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 1 591 euros en 2024 (année des dernières données) contre 1 161 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 54,11 % en 2024 (contre près de 28,13 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 163 890 € en 2024. Un produit qui est loin des 1,38732 million d'euros (1 387 320 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 24,31 %. Un changement pour les budgets des communes réduisant considérablement sa portée et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Mer Lors des élections municipales il y a six ans à Mer, les résultats ont offert un panorama précis des forces politiques en présence. Au soir du premier scrutin, Vincent Robin (Divers gauche) a décroché la pole position en totalisant 727 bulletins (42,39%). Dans la position de la principale opposante, Martine Nodot (Divers centre) a rassemblé 705 bulletins valides (41,10%). Ce score assez étroit soulevait de nombreuses interrogations pour le 2e tour. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Vincent Robin l'a finalement emporté avec 899 suffrages (48,80%), face à Martine Nodot avec 40,28% des électeurs inscrits et Olivier Besnard avec 201 électeurs inscrits (10,91%). En revanche, le second tour a abouti à un écart important et une victoire très nette. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute profité du transfert des voix des listes de gauche, sécurisant 172 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Mer, cet équilibre constitue un point de départ particulier.