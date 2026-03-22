Résultat municipale 2026 à Mercuer (07200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mercuer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mercuer, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mercuer [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier BERAL (12 élus) Unis pour Mercuer
|420
|56,22%
|
|Stéphane DUMOUTIER (3 élus) Mercuer citoyen 2026
|327
|43,78%
|
|Participation au scrutin
|Mercuer
|Taux de participation
|70,12%
|Taux d'abstention
|29,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|772
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Mercuer - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier BERAL (Ballotage) Unis pour Mercuer
|349
|45,56%
|Stéphane DUMOUTIER (Ballotage) Mercuer citoyen 2026
|273
|35,64%
|Patrick BIANCHI (Ballotage) MERCUER autrement
|144
|18,80%
|Participation au scrutin
|Mercuer
|Taux de participation
|71,21%
|Taux d'abstention
|28,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|784
Election municipale 2026 à Mercuer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mercuer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mercuer.
L'actu des élections municipales 2026 à Mercuer
18:35 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Mercuer
Fabrice Brun (Divers droite) avait performé au premier tour des élections législatives à Mercuer suite à la dissolution en 2024 avec 30,46%. Cyrille Grangier (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 28,36%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Fabrice Brun culminant à 38,83% des votes sur place. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (28,28%). Le panorama politique de Mercuer a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune esquissait un territoire très porté vers la gauche, elle s'est positionnée dès lors comme un paysage politique fragmenté.
15:57 - Résultats des élections de 2020 : comment Didier Beral s'est imposé à Mercuer
Les résultats des dernières municipales à Mercuer ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Sans aucune opposition, 'Mercuer pour tous' menée par Didier Beral a sans surprise recueilli 325 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Mercuer, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Cette année, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).
13:58 - Le 2e tour de la municipale à Mercuer doit départager 2 listes
Ce dimanche, les électeurs sont donc appelés à départager la liste de Stéphane Dumoutier (DIV) et Didier Beral (DIV), d'après le ministère de l'Intérieur, qui a publié les listes des candidats au second tour cette semaine. Il convient de souligner le retrait de Patrick Bianchi, qui pouvait pourtant rester dans la course après un résultat initial qualificatif. Pour accomplir leur devoir électoral, les électeurs de la ville sont en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Mercuer.
11:59 - Les élections municipales ont déjà livré un verdict instructif
Didier Beral a remporté le premier round des municipales à Mercuer il y a une semaine, avec 45,56 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Stéphane Dumoutier s'est classé deuxième avec 35,64 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Comme il y a six ans, Didier Beral est resté au sommet du classement, mais il a accusé une lourde baisse avec 54 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, avec 18,80 %, Patrick Bianchi a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Mercuer, l'élection a mobilisé 71,21 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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