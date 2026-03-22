Résultat municipale 2026 à Mercuer (07200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mercuer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mercuer, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mercuer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier BERAL
Didier BERAL (12 élus) Unis pour Mercuer 		420 56,22%
  • Didier BERAL
  • Colette BESSON
  • Patrick BERRET
  • Emilie JARDÉ
  • Luc MURILLON
  • Roselyne BRUN
  • Cyril SARRASIN
  • Anne-Marie TAULEIGNE
  • Vincent DOMERGUE
  • Carole GOMEZ
  • Gael RAYA
  • Julie IMBERT
Stéphane DUMOUTIER
Stéphane DUMOUTIER (3 élus) Mercuer citoyen 2026 		327 43,78%
  • Stéphane DUMOUTIER
  • Maeva CLOUVEL
  • Yves ROBERT
Participation au scrutin Mercuer
Taux de participation 70,12%
Taux d'abstention 29,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 772

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Mercuer - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier BERAL
Didier BERAL (Ballotage) Unis pour Mercuer 		349 45,56%
Stéphane DUMOUTIER
Stéphane DUMOUTIER (Ballotage) Mercuer citoyen 2026 		273 35,64%
Patrick BIANCHI
Patrick BIANCHI (Ballotage) MERCUER autrement 		144 18,80%
Participation au scrutin Mercuer
Taux de participation 71,21%
Taux d'abstention 28,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 784

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