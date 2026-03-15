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19:16 - Analyse socio-économique de Mercuer : perspectives électorales Comment les électeurs de Mercuer peuvent-ils impacter les résultats des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 10,68% et une densité de population de 174 hab par km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (13,69%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 831 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,45%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,47%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Mercuer mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,10% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Mercuer ? Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste à la dernière élection municipale à Mercuer en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 21,69% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 42,95% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 11,46% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Mercuer comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 28,28% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 28,36% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 31,01% lors du vote final.

16:58 - Mercuer : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Dans le cadre de ces municipales 2026 à Mercuer, l'absence ou non de votants jouera un rôle clé sur les résultats. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 65,17 % des électeurs, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux, de nombreux électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de la pandémie du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été marquée par une abstention à 20,37 % dans la ville (participation de 79,63 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 43,15 % en 2022 à seulement 24,66 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 39,53 % (contre 48,51 % en France). Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une localité globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste du pays.

15:59 - Mercuer : retour sur le dernier verdict politique en date Le choc des Européennes de juin 2024 à Mercuer avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (28,28%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 18,13% des voix. Fabrice Brun (Divers droite) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Mercuer après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 30,46%. Cyrille Grangier (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 28,36%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Fabrice Brun culminant à 38,83% des suffrages exprimés localement. Le panorama politique de Mercuer a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un territoire très porté vers la gauche, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - À Mercuer, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à la gauche Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Mercuer privilégiaient la candidature de Jean-Luc Mélenchon (26,34%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 23,72%. Lors de la finale de l'élection à Mercuer, les électeurs accordaient 57,05% pour Emmanuel Macron, contre 42,95% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Mercuer accordaient leurs suffrages à Florence Pallot (Nupes) avec 31,56% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Fabrice Brun (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 55,39% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Mercuer comme un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - La fiscalité locale à Mercuer, un enjeu de campagne ? En matière d'impôts locaux à Mercuer, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 599 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 365 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à environ 31,06 % en 2024 (contre 12,28 % en 2020). Un chiffre à rapprocher de la moyenne nationale, évaluée à près de 40 %, en progression de 1,2 point en quatre ans. Une hausse directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 13 000 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 119 500 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 6,18 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur les résultats des municipales 2020 à Mercuer Lors des élections municipales il y a six ans à Mercuer, les résultats ont offert un panorama précis des forces politiques en présence. Sans aucune opposition, la liste menée par Didier Beral a logiquement recueilli 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Mercuer, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. L'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux après ce scrutin sans véritable concurrence. La liste des candidats (voir ci-dessous) fournit assurément d'ores et déjà un premier élément de réponse.