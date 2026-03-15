Résultat municipale 2026 à Mercurol-Veaunes (26600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mercurol-Veaunes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mercurol-Veaunes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mercurol-Veaunes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel BRUNET
Michel BRUNET (22 élus) MERCUROL-VEAUNES, ECRIVONS DEMAIN 		921 62,10%
  • Michel BRUNET
  • Amélie VIGNE
  • Jean-Maurice MARKARIAN
  • Aline PONSON
  • Joël THÉOLAIRE
  • Juliane DESMEURE
  • Grégory REYNAUD
  • Nathalie FAURE
  • Alain DESSITE
  • Océane MARTIN
  • Daniel BETTON
  • Véronique GRANGER
  • Tanguy TERRAS
  • Sandrine BERTUCCI
  • Patrice PITOT
  • Myriam LEONARD
  • Gaël BRESCIANI
  • Séverine NODON
  • Guillaume BOULICAULT
  • Aurélie GRIGNON
  • Rémy BRUNET
  • Marine DESCHLER
Nicolas DAUJAN
Nicolas DAUJAN (5 élus) MERCUROL-VEAUNES NOUVEAU SOUFFLE 		562 37,90%
  • Nicolas DAUJAN
  • Annie GUIBERT
  • Christophe FAURE
  • Adeline OGHDAYAN
  • Jean-Marc VESCOVI
Participation au scrutin Mercurol-Veaunes
Taux de participation 70,03%
Taux d'abstention 29,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 1 512

Source : ministère de l’Intérieur

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