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19:17 - Le poids démographique et économique de Mercurol-Veaunes aux municipales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Mercurol-Veaunes comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 828 habitants répartis dans 1 157 logements, cette ville présente une densité de 113 hab/km². Avec 213 entreprises, Mercurol-Veaunes se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 27,45% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 28,21% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 42,74% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 535,98 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Mercurol-Veaunes, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le score du RN à Mercurol-Veaunes ? Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Mercurol-Veaunes il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 26,33% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 43,93% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 17,27% au candidat RN au tour 1. Un score trop limité, à Mercurol-Veaunes comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 37,68% pour les européennes. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 39,08% pour le mouvement lepéniste. Ce dernier finira en tête avec 58,50% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Paul Christophle.

16:58 - Les électeurs de Mercurol-Veaunes très mobilisés lors des scrutins En marge des municipales de 2026, le niveau de la participation jouera lourdement sur les résultats de Mercurol-Veaunes. La mobilisation atteignait 33,32 % pour le premier tour des municipales de 2020, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national alors que sévissait la pandémie du coronavirus. Rappelons que les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 84,15 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 55,63 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation s'élever très nettement à 77,72 %. Juste avant, le scrutin européen avait réuni 60,40 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville relativement attachée au vote.

15:59 - Il y a deux ans, Mercurol-Veaunes s'était tournée vers la droite Lors des dernières élections européennes, le podium à Mercurol-Veaunes s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,68%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,38%) et Raphaël Glucksmann (10,17%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Jean-Paul Vallon (Rassemblement National) aux avants-postes avec 39,08% au premier tour, devant Véronique Pugeat (Les Républicains) avec 24,88%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jean-Paul Vallon culminant à 58,50% des votes dans la commune. La physionomie politique de Mercurol-Veaunes a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Mercurol-Veaunes apparaissait comme difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Mercurol-Veaunes voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 30,11% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 26,33%. Lors de la finale de l'élection à Mercurol-Veaunes, les électeurs accordaient 56,07% pour Emmanuel Macron, contre 43,93% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Mercurol-Veaunes accordaient leurs suffrages à Véronique Pugeat (LR) avec 28,67% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Mireille Clapot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 65,63% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Mercurol-Veaunes s'affirme comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Mercurol-Veaunes qui influencera le résultat À Mercurol-Veaunes, en termes de fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 796 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 425 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est resté figé à un peu moins de 23,70 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Une hausse souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 9 600 € en 2024, en net recul par rapport aux quelque 208 700 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 5,84 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Mercurol-Veaunes Les résultats des précédentes municipales à Mercurol-Veaunes ont offert un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, 'Mercurol-veaunes "innovons ensemble"' menée par Michel Brunet a logiquement obtenu 588 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Mercurol-Veaunes, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Le défi à l'occasion de ces nouvelles élections municipales sera de voir si une véritable opposition arrive à se constituer contre cette mainmise. Un début de réponse assez éloquent a d'ores et déjà été fourni avec l'annonce des candidatures.